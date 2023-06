Miért annyira fontos Rosztov a Wagner-lázadás és az ukrajnai háború során?

Szombat hajnalban még nem volt egyértelmű, hogy tényleg Prigozsiné és a Wagneré lett-e Rosztov, de közösségi médiában az utcákon állásokat felvevő fegyveresekről terjedő videók nyomán a Wagner-vezér sikereit kisebbíteni próbáló Kreml-párti média is kész tényként kezdte el kezelni a hírt.

Rosztov-na-Donu a legnagyobb város Dél-Oroszországban és a Rosztovi terület fővárosa, amely Kelet-Ukrajna azon részeivel határos, ahol a háború dúl.

A térképre rátekintve ez még világosabbá válik: a város mindössze 100 kilométerre fekszik az ukrán határtól, és itt van az orosz Déli Katonai Körzet parancsnoksága is, amelynek 58. egyesített fegyveres hadserege harcol Kijev dél-ukrajnai ellentámadása ellen - közölte az ukrajnai háború során kiadott harctéri térképeiről és elemzéseiről híressé vált amerikai székhelyű Institute for the Study of War (ISW).

@LotteLeicht1 Here's a map. #Mariupol is on the only main road from #RostovonDon ( #Russia ) to #Crimea . #Ukraine . pic.twitter.com/HdKhYcEms2

Rosztovban található az egész ukrajnai háborút koordináló egyesített haderőcsoport parancsnoki központja is, ezért a város az orosz hadsereg számára kiemelt fontosságú logisztikai csomópont.

Az ISW szerint az orosz hadsereg ottani jelenlétét fenyegető bármilyen veszély valószínűleg kihatással lesz a háborús erőfeszítések néhány kritikus aspektusára – jegyezte meg a The Guardian című brit lap.

"Rosztov, vagy legalábbis egy részének ellenőrzés alá vonása példátlan lépés, és azt mutatja, mennyire gyenge az orosz hadsereg" - mondta Roman Goncsarenko, a Deutsche Welle nemzetközi tudósítója. (Egy videón például azt lehetett látni, hogy az amúgy rettegett OMON karhatalmi egység fegyveresei, akiket a helyszínre küldtek, tétlenül szemlélik, amint a Wagner-tankok elhajtanak előttük.)

Annak ellenére, hogy Prigozsin fellázadt a hadvezetés ellen, azt nem lehet ráfogni, hogy Ukrajna szószólója lett volna belőle. Igaz, az utóbbi időben kifejezett tisztelettel beszélt az ukrán fegyveres erőkről és rendre patriótának nevezi magát – ahogy most is –, valamint szavaiból kitűnt, hogy nincs ellenére vagy nem lett volna ellenére a teljes Donbász elfoglalása.

És annak ellenére, hogy azt állítja, Rosztov katonai objektumait a "muzsikusoknak" titulált Wagner-harcosok ellenőrzik, azt mondta, hogy művelete nem fogja akadályozni Oroszország háborús erőfeszítéseit.

Viszont közben Ukrajna azt állítja, hogy a helyzetet kihasználva máris visszafoglalt egy, a Moszkva-barát szakadárok által 2014 óta ellenőrzött donbászi települést.

Szombati nyilatkozatában Prigozsin azt mondta, hogy harcosai ellenőrzésük alatt tartanak egy repülőteret (a Rosztov mellettit), de az ukrajnai offenzívában részt vevő repülőgépek "a szokásos módon" indulnak el a onnan.

Az állítása szerint a Déli Parancsnokság elfoglalt székházában felvett videón Prigozsin azt mondja a két magasrangú katonai vezetőnek, hogy zsoldosai "nem fognak beleszólni a csapatok irányításába", de megjegyzi: ahogy a háborút vezették, az hatalmas veszteségeket okozott.

"Azért jöttünk ide, hogy megállítsuk a szégyent és felfordulást az országban" - mondta Prigozsin, majd hozzátette: "Megmentjük Oroszországot".

A Don menti Rosztovról még azt kell tudni, hogy ez Oroszország második legnagyobb gabonaexportáló kikötője.

"A kockázat mértéke jelenleg nem ismert. Minden attól függ, hogyan alakul a helyzet. Egyelőre minden úgy működik tovább, ahogy eddig" - mondta a Reutersnek Andrej Szizov, a Sovecon mezőgazdasági tanácsadó cég vezetője.

Oroszország fő gabonaexport-termináljai a Fekete-tengeren délebbre vannak, és ezt a területet eddig nem érintették a fejlemények.

A fő fekete-tengeri kikötő - Novorosszijszk - a szokásos módon működik tovább, mondta két gabonaipari forrás a Reutersnek szombaton.

A nagy kérdés szombat kora este az volt (oroszországban két órával "előrébb" vannak, mint Magyarországon), mi történik a Putyin elnöknek hűséget fogadó csecsen vezető, Ramzan Kadirov harcosainak Rosztovba érkezésével.

#Kadyrov's columns at the entrance to #RostovOnDon got stuck in a traffic jam with BTR-82A armed vehicles and cannot get out of it yet.



The city center is just over 80 km away.#Prigozhin #Prigozhincoup #Putin #RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/EbbAolImVr