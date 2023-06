Még Prigozsin megölése is terítéken lehetett, aztán jött Lukasenka - videók, képek

Prigozsin "célzott likvidálásának" ötletéről a Vazsnije Isztoriji (Fontos történetek) nevű – Lettországban bejegyzett, a Novaja Gazeta orosz ellenzéki lap újságíróiból felállt – médium kezdett el írni szombaton, az "orosz vezérkarhoz közeli forrásra" hivatkozva. A beszámoló szerint ez volt a Putyin elnök által az orosz biztonsági erők számára meghatározott feladat.

Putin wants to kill Prigozhin and is even ready to grant amnesty to all Wagner PMC fighters who liquidate mercenary head - Russian Media, citing sources close to the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation



Source: Source: Vazhnye Istorii/Telegram pic.twitter.com/yv2Mrzw8TC — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

Más forrásból nem erősítették meg ezt az információt, de hasonlót állított az ukrajnai háború idején folyamatosan posztoló, és állítása szerint bennfentes információkat kínáló Generall SVR Telegram-csatorna. A poszt szerint a cél a Wagner megsemmisítése volt – az összes aktív és veterán harcossal együtt.

"Vagy a sírban kell kikötniük vagy börtönben. A volt rabokat örökre visszaküldik a börtönbe" – állította a szerző.

Ezt a Telegram-csatornát azonban óvatosan kell kezelni, mivel erősen kétséges, hogy valóban a katonai hírszerzés nyugállományú tábornoka posztolgatna. Viszont a csatornát összefüggésbe hozták Viktor Jermolajev harkivi ügyvéddel.

A Vazsnije Isztoriji szerint inkább csak Prigozsin kiiktatása volt a cél:

"Putyinnak nincs szüksége nagy lövöldözésre, ezért az első számú feladat az, hogy pontot tegyen Prigozsinra és széttépje a Wagner gerincét" - mondta a Vazsnije Isztoriji forrása, azt állítva, hogy a zsoldoscég harcosainak amnesztiát ajánlanak, ha leállítják a lázadást.

Mindezt azonban felülírta Lukasenka húzása

Miközben a heves temperamentumáról ismert Wagner-főnök emberei délután a Moszkvától 350 kilométerre fekvő Lipeck régión is átszáguldottak és helyi idő szerint kora estére a fővárostól már 200 kilométerre voltak, Lukasenka hivatala közölte: "egésznapos tárgyalások során" érlelődött a de-eszkaláció.

Lipeckben markolókkal rongáltak meg egyes utakat, hogy fékezzék a Wagner előrehaladását, Moszkva külvárosában az M4-es autópályánál elkezdtek gyülekezni a fegyveres erők, illetve kiürítették a Kreml környékét - miközben a kulisszák mögött arról győzködték a Wagner-vezért, hogy gondolja meg magát.

В Липецкой области раскапывают дороги. Теперь по ним даже местные жители не смогут попасть домой pic.twitter.com/VOY0NdEa9d — Важные истории (@istories_media) June 24, 2023

Nem világos, hogy az győzte-e meg Prigozsint, hogy megértette, nem szállhat szembe Oroszország különböző fegyveres egységeivel. A Vazsnije Isztoriji forrása azt sugallta, hogy valójában az orosz fegyveres erők nem rendelkeztek a szükséges erőforrásokkal ahhoz, hogy megakadályozzák a Wagner Moszkvába való bejutását. Elmondása szerint most a velük szembeszállni hivatott orosz erők gerincét a fronton nem részt vevő összes egységből - a csecsen alakulatból, a Roszgvardijából, a belügyminisztériumból és az FSZB-ből - próbálták összeállítani. A beszámoló szerint Putyin ezért szeretné elkerülni a közvetlen összecsapást a Wagnerrel és inkább azt tűzte ki célul, hogy Prigozsint "precíziós csapással likvidálják", míg a harcosoknak amnesztiát ajánlanak fel.

Az egyik "meggyőző tényező" az lehetett, hogy a Rybar háborúpárti Telegram-csatorna szerint

az Oka folyónál meghúzták „Moszkva védelmi határát”, és lehetlenné tették az átkelést a hidakon.

Moszkva ezzel megúszhatta - csakúgy, mint a II. világháborúban a németek előrenyomulását, míg Prigozsin megérthette, hogy ha nincs meg a látványos bevonulás, akkor elveszíti a lendületét, és az orosz közvélemény sem fog melléállni.

Russian media report that the bridge in the south of Moscow region over the Oka River is blocked. The strategic crossing was closed with dump trucks full of sand and sprinklers filled with water. pic.twitter.com/gNbt5rpWfo — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

Map from Rybar telegram channel. Top left corner shows the Oka river (blue line south of Moscow) which the channel says is going to be the fortification line as Wagner heads north pic.twitter.com/gVWFmLPCMK — Polina Ivanova (@polinaivanovva) June 24, 2023

Ezt követően érkezett a hír - Minszkből - hogy Aljakszandr Lukasenka "alkut kötött" a Wagner-vezérrel (amit utóbbi tagadott). A fehérorosz verzió szerint - illetve ahogy a TASSZ orosz hírügynökség írta - a fehéroroszok "előnyös és elfogadható megoldást találtak a helyzet megoldására és a Wagner-harcosok biztonságának garantálására".

Maga Prigozsin pátoszos hangnemű üzenetet tett fel a Telegramra:

"Megértve a felelősséget, hogy mindkét oldalon orosz vér fog folyni, megfordítjuk az oszlopainkat és a terveknek megfelelően visszatérünk a táborokba."

Egyes orosz médiumok arról kezdtek spekulálni, hogy igenis volt alku: Prigozsin elvonulhat a Wagnerrel Afrikába, Sojgu védelmi miniszter és Geraszimov vezérkari főnök fejét pedig olyan formában kapja meg, hogy "leváltják őket". Ezeket a híreket azonban hivatalos forrás nem erősítette meg.

A Telegramon közben megjelent egy olyan videó is, hogy a Wagner emberei elkezdtek kivonulni Rosztovból, és így nem került sor összecsapásra köztük és az odaérkezett csecsen egységek között.

Pedig Moszkvában arra készültek, hogy betörhet a Wagner

Moszkvában közben a nap folyamán úgy tűnt: a hatóságok nem voltak biztosak benne, hogy nem tör be a városba a zsoldoshadsereg. Szombat délután elkezdték evakuálni az embereket a központban lévő múzeumokból, és elkezdték korlátozni a városba való belépést. A Varsavszkoje Sossze nevű autópályán homokkal megrakott Kamaz teherautókból állt a torlasz.

Más bevezető utakon páncélozott csapatszállító járművekből és gránátvetők által megerősített ellenőrzőpontokat állítottak fel, míg Moszkvában géppuskaállásokat is.

⚡️Checkpoints started to get set up in Moscow pic.twitter.com/qFJvMVtgc8 — War Monitor (@WarMonitors) June 24, 2023

Szergej Szobjanyin moszkvai főpolgármester pedig "a kockázatok minimalizálása érdekében" munkaszüneti nappá nyilvánította a hétfőt, és kérte az embereket, hogy maradjanak otthon, de legalábbis a város területét ne hagyják el.



Most azonban, a szombat végéhez közeledve egyelőre úgy tűnik, Prigozsin nyugtával, pontosabban elvonulással dicsérte a napot.

(A nyitóképen: A Wagner-csoport nevű orosz zsoldoshadsereg katonái Rosztov-na-Donuban 2023. június 24-én.)