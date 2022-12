Fokozódik az elégedetlenség Ukrajnában

Ukrajnában naponta többórás áramszünetek nehezítik az amúgy sem könnyű életet. Az áramkimaradások miatt fűtetlen épületekben ülnek az iskolások és az óvodások, drágul az élelmiszer, fokozódik az emberek elégedetlensége.

Még néhány masszív orosz rakétatámadás, és Ukrajna több napra, de akár két hétre is teljes sötétségbe borulhat – állítják a szakértők.

Az országban ugyanis fogyóban vannak a villamos hálózatok helyreállításához szükséges alkatrészek, ami azt jelenti, hogy a javítási munkálatok elhúzódnak, és rövidesen már nem lesz mivel megjavítani a szétbombázott villanytelepeket. Jurij Korolcsuk energetikai szakértő elmondta, a külföldi alkatrészek nem mindig felelnek meg, ugyanis a legtöbb európai országban használt tartozékok más gyártóktól származnak.

A legutóbbi összehangolt orosz rakétacsapások után hatalmas áramdeficit lépett fel az ország energiaellátó rendszerében. Kárpátalján is kritikussá vált a helyzet, aznap

a kárpátaljai háztartások 80 százalékában nem volt áram.

Azóta némiképp sikerült stabilizálni az áramellátást, de elmondhatjuk, többet nincs áram, mint van. Az energiaszolgáltató nem tudja tartani a meghatározott ütemtervet, vészleállásokra lehet számítani, ami teljes káoszhoz vezet. Az emberek képtelenek tervezni, nem tudják, mikor és meddig lesznek sötétben.

Csak a kritikus infrastruktúrának számító létesítményekben biztosítják a zavartalan áramellátást. Sajnos sem az iskolák, sem az óvodák nem tartoznak ehhez, így amelyik tanintézmény nem rendelkezik generátorral, ott

gyakran sötétben és hidegben tanulnak a gyerekek.

Maha László, a csapi magyar iskola igazgatója nemrég a közösségi oldalán kért segítséget. A tanintézménynek ugyanis csak egyetlen generátora van, ami az óvóhelyet látja el energiával. A fűtési rendszert már nem tudják működtetni vele, így áramkimaradás esetén 300 magyar gyermek tanul fűtetlen tantermekben. Hasonlóan hideg helyiségekben ülnek a tiszaújlaki óvodások, akik néha még az ételt is hidegen kapják.

„Generátort még nem kaptunk, több helyről is kérdezték, hogy lenne-e rá igény, hátha... Alkalmazkodunk. Ma jöttünk dolgozni, fél tízkor kapcsolták be a villanyt, a szakácsnők akkor láttak neki a főzésnek, de 11-re már a vacsorát is kifőzték. Fűtetlen az óvoda, de hozzák a szülők a gyerekeket, mert reménykednek hogy visszakapcsolják az áramot” – mondta el Szatmári Andrea, a tiszaújlaki óvoda vezetője.

Az áramkimaradások jelentős élelmiszerár-drágulást is magukkal hoznak.

A raktárakat fűteni kell, egyes helyiségeket pedig éppen ellenkezőleg, hűteni szükséges. Ha ehhez generátorokat használnak, az jelentősen megnöveli a költségeket. Az összukrán mezőgazdasági tanács alelnöke szerint a zöldségek tárolása most négyszer drágább lett, így

decemberben 15-20 százalékos áremelkedésre kell számítani. A hús- és tejtermékek esetében pedig hiány léphet fel.

A baromfitelepek leállítják a keltetést, a sertéshúst nem tudják lefagyasztani. Az üzletektől is kevesebb megrendelés érkezik, mert a hosszabb áramkimaradások miatt attól tartanak, megromlik az áru.

Csapóci Edina élelmiszerbolt-tulajdonos elmondta, átlagosan 6-8 órát nincs náluk áram,

a leghosszabb kimaradás 17 óra volt.

Az áramfejlesztő működtetése igencsak költséges, miközben a forgalmuk a felére csökkent.

„A boltra egy nagy teljesítményű generátorunk van, ami óránként majdnem három liter üzemanyagot emészt fel, azaz óránként 150 hrivnya (kb. 1500 forint). De nemcsak a spórolás miatt van ötvenszázalékos kiesésem, hanem azért is, mert elmentek az emberek” – fogalmazott a vállalkozó.

Szintén a spórolás miatt az éjjel-nappal nyitva tartó üzletek csak 10 és este 8 óra között működhetnek. Emellett az idén elfelejthetjük a karácsonyi kivilágítást is, ugyanis már nemcsak a közvilágítást kapcsolják le, hanem Kárpátalján betiltották a kültéri reklámok, fényfüzérek, kirakatok fényeinek használatát is.

MTI/EPA/Oleh Petraszjuk