Megváltozhat a social média, miután egy 19 éves lány perbefogta a legnagyobb szolgáltatókat

Infostart

A Meta, a TikTok és a YouTube ezen a héten bírósági vizsgálat elé kerül, miután azzal vádolják őket, hogy platformjaik hozzájárulnak a fiatalok körében tapasztalható mentális egészségügyi válság elmélyüléséhez.

A kaliforniai bíróságon zajló per egy 19 éves nő, K.G.M. ügyét tárgyalja. A fiatal azt állítja, hogy gyerekkora óta függővé vált a cégek platformjaitól azok figyelemfelkeltő felépítése miatt. Szerinte az alkalmazások hozzájárultak depressziója kialakulásához és öngyilkossági gondolatok megjelenéséhez.

Ez az első olyan per, amelyben a techóriásoknak bíróság előtt kell védeniük magukat termékeik feltételezett káros hatásai miatt – írja a Reuters értesüléseire hivatkozva a Portfolio..

Az esküdtszéknek el kell döntenie, hogy a vállalatok gondatlanul jártak-e el,

és hogy az alkalmazások használata a lány depressziójának egyik meghatározó oka volt-e, vagy inkább más tényezők játszottak nagyobb szerepet.

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója várhatóan tanúvallomást tesz. A vállalat amellett fog érvelni, hogy nem a vállalat termékei okozták K.G.M. mentális egészségügyi problémáit. A Snap január 20-án egyezséget kötött a felperessel. A YouTube pedig azt hangsúlyozza majd, hogy platformja alapvetően különbözik az Instagramhoz vagy a TikTokhoz hasonló közösségi médiumoktól.–

