A „legrosszabbra” készülhetnek a Meta egyes felhasználói

A 2023-ban indult Threads eddig reklámmentes volt, noha már az első pillanattól kezdve hallani lehetett arról, hogy ez előbb-utóbb megváltozik. A Meta tesztelte is a hirdetések elhelyezését, a teljes bevezetés azonban elmaradt.

Eddig. A közösségimédia-óriás ugyanis szerdán közölte: megkezdi a reklámok globális bevezetését a Threads felületén, és egyetlen felhasználó sem marad ki a „jóból” – számolt ba a hvg.hu. Az első hirdetések jövő héten jelennek meg, és fokozatosan érkeznek meg minden felhasználóhoz, tehát lesz, aki csak kicsit később – akár hónapok múlva – találkozhat velük.

Mint a TechCrunch kiemeli, Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója több alkalommal is dicsérte már az új közösségi oldalt, mely mára több millió havi aktív felhasználóval rendelkezik.

A cég nemrégiben megkönnyítette a hirdetők számára, hogy a Threadsre is kiterjesszék az elérésüket, így automatikusan helyezhetnek el hirdetéseket a platformon. Ezek lehetnek képes és videós reklámok is, és együtt kezelhetők az Instagram-, WhatsApp- és Facebook-kampányokkal.

Hogy mennyi hirdetéssel találkozhatnak majd a felhasználók, azt nem közölte a Meta, csupán annyit árultak el, hogy a kezdeti időkben nem lesz belőlük „túl sok”.