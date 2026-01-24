ARÉNA - PODCASTOK
A Facebook amerikai internetes közösségi portál anyavállalatának, a Metának a Threads nevű, új mikroblog-szolgáltatását indítja el egy felhasználó mobiltelefonján Miamiban 2023. július 5-én. A Twitter-rivális Threadsre az Instagram felhasználók saját felhasználónevükkel regisztrálhatnak, de regisztráció nélkül is nyomon követhetik kedvenc felhasználóik megosztásait az új alkalmazáson. A Threads az Európai Unióban szabályozási problémák miatt egyelőre nem hozzáférhető.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

A „legrosszabbra” készülhetnek a Meta egyes felhasználói

Infostart

A Meta legújabb közösségi oldalát is ellepik a reklámok, napokon belül minden Threads-felhasználó találkozhat majd velük.

A 2023-ban indult Threads eddig reklámmentes volt, noha már az első pillanattól kezdve hallani lehetett arról, hogy ez előbb-utóbb megváltozik. A Meta tesztelte is a hirdetések elhelyezését, a teljes bevezetés azonban elmaradt.

Eddig. A közösségimédia-óriás ugyanis szerdán közölte: megkezdi a reklámok globális bevezetését a Threads felületén, és egyetlen felhasználó sem marad ki a „jóból” – számolt ba a hvg.hu. Az első hirdetések jövő héten jelennek meg, és fokozatosan érkeznek meg minden felhasználóhoz, tehát lesz, aki csak kicsit később – akár hónapok múlva – találkozhat velük.

Mint a TechCrunch kiemeli, Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója több alkalommal is dicsérte már az új közösségi oldalt, mely mára több millió havi aktív felhasználóval rendelkezik.

A cég nemrégiben megkönnyítette a hirdetők számára, hogy a Threadsre is kiterjesszék az elérésüket, így automatikusan helyezhetnek el hirdetéseket a platformon. Ezek lehetnek képes és videós reklámok is, és együtt kezelhetők az Instagram-, WhatsApp- és Facebook-kampányokkal.

Hogy mennyi hirdetéssel találkozhatnak majd a felhasználók, azt nem közölte a Meta, csupán annyit árultak el, hogy a kezdeti időkben nem lesz belőlük „túl sok”.

