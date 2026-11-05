Lezuhant a Swift űrteleszkóp, azt is tudni, hol lépett be a Föld légkörébe

A Neil Gehrels Swift Obszervatórium november 4-én, magyar idő szerint délután 13:39-kor visszalépett a Föld légkörébe Indonézia Észak-Szumátra nevű tartománya felett – írja a NASA közlése nyomán a 24.hu.

Az amerikai űrügynökség szerint a közel másfél tonnás eszköz legnagyobb része elégett a légkörben, azonban lehetnek olyan részei, amik túlélték a zuhanást.

A visszatérés az északi szélesség 3,4. fokánál, és a keleti hosszúság 98,6. fokánál történt, vagyis éppen szárazföld felett. Becsapódó törmelékekről egyelőre nem érkeztek hírek.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Swift űrtávcső több mint húsz éve, 2004 óta keringett a Föld körül, miközben a legfényesebb és legenergikusabb robbanásait, a gamma-kitöréseket vizsgálta. A NASA egy ideje már tudta, hogy az eszköz hamarosan visszatér a légkörbe és elpusztul, próbálta is megmenteni és meghosszabbítani az élettartamát, ám az akció sikertelen volt. A Swift űrteleszkóp október 20-án végezte utolsó megfigyelését.