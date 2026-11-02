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A Swift űrteleszkóp, amely 2004 óta működik.
Nyitókép: NASA

Sikertelen volt a mentőakció, egy héten belül visszazuhanhat az űrteleszkóp a Földre

Infostart

A Swift űrtávcső több mint húsz éve teljesít szolgálatot a Föld körül, azonban hiába próbálták meghosszabbítani az élettartamát, nem jártak sikerrel.

2004 novemberi felbocsátása után több mint 20 évig szolgált az űrben, pénteken viszont visszatér a légkörbe a Swift űrteleszkóp, mivel nem járt sikerrel nemrég a megmentésére indított 30 millió dolláros küldetés – írja az AP News híradása nyomán a Telex.

Habár a 2004-ben Föld körüli pályára állított 1,5 tonnás eszköz jelentős része elég majd a légkörben, bizonyos wolframból készült alkatrészei, és a tükörrendszer egy része így is eljutnak majd a Föld felszínéig.

A szakértők úgy becsülik, hogy az űrteleszkóp roncsai az óceánba zuhannak majd, ugyanakkor az úgynevezett visszatérési zóna Afrika, Ausztrália, India, Délkelet-Ázsia, valamint Közép- és Dél-Amerika egyes régiói fölött található. Az Egyesült Államok Űrhadereje nyomon követi a jelenleg egyre alacsonyabb pályán keringő Swift mozgását.

Az eszközt üzemeltető kutatócsapat le van sújtva, akkor is, ha a megsemmisülése előtt 22 évig működött. Ez alatt a bő két évtized alatt az univerzumban bekövetkezett robbanások, illetve gammasugár-kitöréseket vizsgálta, és szupernóvákat kutatott. Az eredeti tervek közt az szerepelt, hogy megpróbálják visszatéríteni eredeti pályájára az űrteleszkópot.

A NASA a Katalyst Space nevű magáncéghez fordult, amely 30 millió dollár ellenében egy robotkarokkal felszerelt, önműködő űrszondát küldött a Swifthez, ugyanakkor a Link elnevezésű robot küldetése kudarccal zárult, mivel az eszköz szeptemberben visszazuhant a Földre. A mentési kísérlet után az űrteleszkóp folytatta a megfigyeléseket, és további gammasugár-kitöréseket, illetve más nagy energiájú kozmikus tevékenységeket fedezett fel, majd október végére túl alacsony pályára tért a további munkához, így rendszereit leállították – írja a lap.

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Kezdőlap    Tudomány    Sikertelen volt a mentőakció, egy héten belül visszazuhanhat az űrteleszkóp a Földre

egyesült államok

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