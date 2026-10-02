12 mobil rendelő járja az országot a nők egészségéért – videó

A kezdeményezés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszlady Attila Egészségfejlesztési Programjának mobil egészségügyi rendszerére épül. Ez a 2021 óta működő rendszer telemedicinális és szűrővizsgálati szolgáltatásokkal segíti az ország leghátrányosabb helyzetű településein élőket. A 12 mobil egységben orvosi konzultáció, fizikális emlővizsgálat zajlik, szükség esetén pedig a pácienst mammográfiai vizsgálatra, illetve szakorvosi ellátásra irányítják. A szeretetszolgálat szakemberei a programban havonta mintegy 80–100 nőnek tartanak tanácsadást és prevenciós előadást, melyen az önvizsgálatot is megtanulják a résztvevők, ezzel évente több mint ezer, hátrányos helyzetű nőnek nyújtanak segítséget.

Szabadhegÿ Péter, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke arra emlékeztetett, hogy a karitatív szervezet 2009 óta szervez egészségügyi szűrővizsgálatokat a leghátrányosabb helyzetű településeken. „A sokak számára elérhetetlen távolságra eső egészségügyi ellátás helyettesítésére helybe vitt vizsgálatokkal és prevenciós programokkal elkezdődött egy hiánypótló folyamat, de hosszú távra szóló megoldást csak a 2021-ben indult telemedicina megérkezése jelentett. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett innovatív rendszer ma már 40 kistelepülésen nyújt folyamatos, megbízható ellátást az ott élőknek. Ez a rendszer most egy új programmal bővül, amely a betegség megelőzését, a gyanús jelek korai felismerését szolgálja, a Vajda Papírral való együttműködésünknek köszönhetően” – idézi szavait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Vajda-Papír Csoport közös közelménye.

Eörsi Dániel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszlady Attila Egészségfejlesztési Programjának orvosszakmai vezetője elmondta, hogy a programban az egészségügyi találkozások nem érnek véget a vizsgálattal: ha valakinek további kivizsgálásra van szüksége, a megfelelő szakellátás felé történő továbbirányítás és a betegút támogatása is része lehet a segítségnek. „A prevenció egyik legfontosabb eleme, hogy az érintettek tudják, mikor és miért érdemes segítséget kérniük. A mellrák gyógyításában a korai felismerésnek kiemelt jelentősége van. Azt szeretnénk elérni, hogy a nők ne csak információt kapjanak, de megmutassuk a következő lépést, ha a vizsgálat alapján további kivizsgálás válik szükségessé. A mobil egészségügyi ellátás ebben is segítséget nyújt.”

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a programban elvégzett fizikális emlővizsgálat és az indokolt esetben elvégzett ultrahang nem helyettesíti a mammográfiás szűrést és a szakorvosi ellátást. A cél a prevenció támogatása, a figyelem felhívása a női egészség fontosságára, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítése és szükség esetén a megfelelő betegút elindítása.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszlady Attila Egészségfejlesztési Programja 2021 óta használja a telemedicina lehetőségeit annak érdekében, hogy a leghátrányosabb helyzetű településeken élők számára is elérhetőbbé tegye az egészségügyi ellátást. A program jelenleg 40 településen több mint 40 ezer ember számára biztosít különböző háziorvosi és szűrővizsgálati lehetőségeket. A rendszer központi elemei a Mobil Egészségügyi Központok, amelyek felszerelt, mozgó egészségügyi rendelőként működő járművek. Ahol van megfelelő helyiség, ott hordozható eszközökkel alakítható ki rendelési helyszín; ahol erre nincs lehetőség, ott maga a mobil egység biztosítja a rendelői környezetet.

A program részeként a Vajda-Papír támogatásával ultrahangkészülékkel bővül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által támogatott, Heves vármegyei Átányban működő háziorvosi rendelő, ahol évente mintegy 1300 vizsgálat valósulhat meg, amelyek hozzávetőleg egyharmada lehet emlővizsgálat. Az új készülék nem kizárólag emlővizsgálatokra használható: az úgynevezett point-of-care ultrahang segítségével a háziorvos bizonyos panaszok esetén már az alapellátásban végezhet célzott diagnosztikai vizsgálatot.

A 12 felszerelt mozgó orvosi rendelőben zajló konzultációt és fizikai vizsgálatot ezentúl a Vajda Papírral közösen fejlesztett weboldal (Think Pink! – Ooops!) és az önvizsgálatot, a korai felismerést segítő tájékoztató kiadvány egészíti ki.

Vajda Attila, a Vajda-Papír tulajdonos-ügyvezetője elmondta, hogy a vállalat a program támogatása mellett az edukációban is szerepet vállal. A közös webes platformon a mellrák megelőzéséről, a korai felismerésről és a női egészségről szakmailag ellenőrzött információk és szakorvosi tanácsok érhetők el. Így nemcsak a kampány időszakában, hanem hosszabb távon is hozzáférhetővé teszi a prevencióval kapcsolatos tudást.

A programmal azonban nemcsak a vizsgálati lehetőségeket szeretnénk közelebb hozni, hanem a megelőzés kultúráját is erősíteni. A Vajda-Papír Magyarországon egyedülálló módon az Ooops! Excellence csomagolását edukációs felületté alakította, a Think Pink limitált kiadású termékeken elhelyezett QR-kódon keresztül a fogyasztók hiteles, a mellrák megelőzésével kapcsolatos információkhoz juthatnak.

„A Vajda-Papír célja, hogy a társadalmi felelősségvállalás ne csak egy kampányidőszakra korlátozódjon, hanem folyamatosan segítséget, támogatást jelentsen. Ezért kapcsoltuk össze a Think Pink kezdeményezést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mobil egészségügyi programjával” – mondta.

A Vajda-Papír csaknem 30 millió forint értékű, több mint 10 tonnányi higiéniai papírtermék-adománnyal is támogatja a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, amelyből a prevenciós programban részt vevő Egészség Pontok, Jelenlét Pontok, valamint a gyermekeket és családokat támogató intézmények is részesülnek egy évre elegendő ellátmánnyal.