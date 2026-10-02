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Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Csábi József: több direkt játék kellene a magyar válogatott sikeréhez

Infostart / InfoRádió

Grúzia ellen folytatja Nemzetek Ligája-szereplését a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi együttese eddig két találkozón egy pontot szerzett Ukrajna és Észak-Írország ellen a sorozat B-divízójában. Péntek este 20.45-től ismét hazai pályán, a Puskás Arénában lép pályára a nemzeti csapat a szintén egypontos grúz együttes ellen. Az elmúlt két mérkőzésről és az esti találkozóról az InfoRádió kérdezte Csábi Józsefet, a válogatott korábbi szövetségi kapitányát.

„Nagyon sok negatív visszhangja volt ennek a két mérkőzésnek, de én nem látom ilyen borúsan a helyzetet. A válogatott játéka nagy átalakuláson megy át az utóbbi években, és ehhez új arcok is csatlakoztak a Nemzetek Ligája mérkőzés kapcsán. A helyszínen tekintettem meg az ukrán mérkőzést. Nem volt nagyon élvezhető, nem csak a vereség miatt: kimondottan az első félidei játékban láttam nagyobb kritikának helyt adó momentumokat. A második mérkőzésen Észak-Írországban szintén az első félidő volt az, ami nekem sem tetszett túlságosan” – fogalmazott a válogatott volt szövetségi kapitánya az InfoRádióban.

Csábi József hozzátette: Marco Rossi kapitány az első érájában egy nagyon stabil, kiszámítható, fegyelmezett, ötvédős rendszert alkalmazó csapatjátékot épített, gyors átmenetekkel, jó eredményeket elérve. Néhány évvel ezelőtt került át a fókusz arra, amit most is lehet látni, a labdaközpontúan pozicionált játékra, rengeteg rövid passzal és túltöltésekkel.

„Nem mondom, hogy ezt el kell engedni, viszont sokkal több direkt játékot, racionalitást kellene beletenni.

Hiányolom a megindulásokat, a ritmusváltásokat, a kapura lövéseket, a beadásokat.

Az északírek elleni játék az utolsó 30 percben azért lett jobb, mert Osváth jobbról, Lukács jobbról, Kerkez balról egyre több beadást tudott csinálni, ami javította a gólszerzési lehetőségeinket. Természetesen, ha az eredményeket nézzük, valahol egy kicsit csalódás a két meccs, mert bíztam abban, hogy az ukránoktól nem kapunk ki itthon, még akkor sem, ha egy nagyon picit magasabban jegyzik őket a világranglistán mint minket – de sokszor nem is ez számít” – mondta Csábi József.

Azokkal a kritikákkal kapcsolatban, hogy a jelenlegi szövetségi kapitány ideje esetleg lejárna, azt mondta: ő Marco Rossi-fan és szerinte az is marad, mert amit Rossi letett a magyar labdarúgásban az asztalra a Honvéddal és a bajnoki címmel, majd később a válogatottal, azt nagyon értékelni kell. Ahogy azt is, hogy

egy órán belül elfogynak a válogatott mérkőzéseire a jegyek még a mai napig is.

Persze ez nem csak az ő érdeme, hanem például a Magyar Labdarúgó Szövetség marketingje is kellett hozzá, de Rossi érdemei nagyok, például levezényelt már egy generációváltást a válogatottnál, és hozta már ki mélypontról a csapatot.

„Fontos a bizalom az irányában, és a szövetség nagyon pozitívan kiállt mellette. Biztos, hogy vannak olyan helyzetek, amikor elfogy a levegő egy kapitány körül, de szerintem nem tartunk ott. Én is azt látom, hogy ez a csapat most nem olyan elánnal, nem olyan élesen, nem olyan szenvedélyesen játszik, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, de ez nem azt jelenti, hogy a kapitányváltás a megoldás” – emelte ki.

A grúz csapat lényegében berobbant a köztudatba a 2024-es Európa-bajnokságon. Csábi József úgy látja, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár este a magyar válogatottra, egy hajszálnyival az északíreknél is jobb csapatnak gondolja a grúzokat, annak ellenére is, hogy az északírek legutóbb legyőzték őket.

„Azt a futballt, amit most építgetünk, természetesen nem dobnám a sutba, de gyorsabb ritmusváltásokra, megindulásokra, területre indulásokra volna szükség, és ami a legfontosabb, kapura lövésekre. Ha ezekből több lesz, mint amennyi volt Észak-Írországban az utolsó 30 percben, akkor itthon is tudunk nyerni” – vélekedett, megjegyezve, hogy az fontos láncszem lenne a jövőt illetően.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

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