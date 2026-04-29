Akár filmet is készíthet a Samsung legújabb AI alkalmazásával

A Samsung mesterséges intelligenciával vezérelt szerkesztőalkalmazása, a Galaxy Enhance-X megújult: letisztultabb felületet, új bővítményeket, funkciókat és hatékonyabb szerkesztőeszközöket kapott – írja a HVG.hu.

A dél-koreai gyártó a telefonos képszerkesztés miatt is javítja az applikációját. A Galaxy fotóinak az utófeldolgozása sokkal gyorsabbá válik és kevésbé függ a külső alkalmazásoktól. A cikk szerint az Enhance-X már nem egy sima képszerkesztő, hanem egy központi kreatív eszköz lehet a Galaxyban.

A frissítés (16.3.00.31-es verzió) legszembetűnőbb változtatása az új kezelőfelület. A Samsung három jól elkülönülő részre bontotta az appot:

Plugins (bővítmények)

Home (kezdőlap)

History (előzmények)

Ez az átalakítás nemcsak átláthatóbbá teszi a használatot, hanem logikusabb munkafolyamatot is kínál, miután a szerkesztés, az extra funkciók és a korábbi munkák most már külön térben élnek. A Plugins részleget a szerkesztőségi lehetőségeket bővítő kiegészítőknek szentelte a Samsung. A felhasználók külön letölthető kiegészítőkkel bővíthetik a funkcionalitást.

A Cinematic Glow lágy, kontrollált ragyogást ad a fényeknek és a tükröződéseknek, élénkebb megjelenést kölcsönözve a képnek. A FilmStyle kilenc filmihlette szűrőt tartalmaz, a SkyGuide pedig elemzi az eget a fotón, és módosítja annak megjelenését, korrigálva a tónust, a fényt és a jelenlétet.

Ezeket a bővítményeket külön kell letölteni a Galaxy Store-ból a Galaxy Enhance-X alkalmazáson belül. A Home a fényképek és videók szerkesztésének fő munkaterülete: a szerkesztés már többet jelent a fotófeldolgozásnál, az Enhance-X már videókkal, sőt dokumentumokkal is dolgozik. A Galaxy Enhance-X új verziója nem egyszerű frissítés, hanem egy sokoldalú, AI-vezérelt szerkesztőplatformmá válik.