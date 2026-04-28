Fura dologból találtak rengeteget a Marson

A Curiosity marsjáró olyan sokszögekről készített felvételeket, amelyek óriási, megkövesedett hüllőpikkelyekre hasonlítanak – írta a 24.hu a Live Sceince és a NASA alapján. Bár a tudósok már korábban is láttak hasonló alakzatokat, még soha nem láttak ennyit egy helyen.

Jelenleg nem világos, hogy a pikkelyszerű sziklák közül hányat fényképeztek le, illetve mekkora méretűek, de a NASA április 10-i blogbejegyzése szerint több méteren keresztül húzódtak a talajon. A korábbi esetekben ezeket az alakzatokat gyakran a nedves sár kiszáradásához vagy a Mars felszíne alatt mozgó jégkristályokhoz kötötték, azonban azt még nem lehet megmondani, hogy a legújabb alakzatok hogyan keletkeztek.

Forrás: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Forrás: NASA / JPL-Caltech / MSSS / Kevin M. Gill

A NASA másik marsjárója, a Perseverance is számos furcsa alakzatot észlelt 2021-es leszállása óta, köztük egy szoborszerű „teknőst”, amely úgy néz ki, mintha éppen a páncéljából dugná ki a fejét. A Mars körül keringő űreszközök pedig további szokatlan formákat fedeztek fel, például egy „pillangó” alakú krátert és egy marsi „kutyát”, amely a bolygó északi sarka alatt található.