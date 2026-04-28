ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.42
usd:
311.14
bux:
133168.5
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Planet Mars in the Starry Sky of Solar System in Space. This image elements furnished by NASA.
Nyitókép: 24K-Production/Getty Images

Fura dologból találtak rengeteget a Marson

Infostart

Az egyébként eddig megmagyarázhatatlan dolognak nem is a jelenléte a meglepő, hanem a mennyisége.

A Curiosity marsjáró olyan sokszögekről készített felvételeket, amelyek óriási, megkövesedett hüllőpikkelyekre hasonlítanak – írta a 24.hu a Live Sceince és a NASA alapján. Bár a tudósok már korábban is láttak hasonló alakzatokat, még soha nem láttak ennyit egy helyen.

Jelenleg nem világos, hogy a pikkelyszerű sziklák közül hányat fényképeztek le, illetve mekkora méretűek, de a NASA április 10-i blogbejegyzése szerint több méteren keresztül húzódtak a talajon. A korábbi esetekben ezeket az alakzatokat gyakran a nedves sár kiszáradásához vagy a Mars felszíne alatt mozgó jégkristályokhoz kötötték, azonban azt még nem lehet megmondani, hogy a legújabb alakzatok hogyan keletkeztek.

Forrás: NASA / JPL-Caltech / MSSS
Forrás: NASA / JPL-Caltech / MSSS / Kevin M. Gill
Forrás: NASA / JPL-Caltech / MSSS / Kevin M. Gill

A NASA másik marsjárója, a Perseverance is számos furcsa alakzatot észlelt 2021-es leszállása óta, köztük egy szoborszerű „teknőst”, amely úgy néz ki, mintha éppen a páncéljából dugná ki a fejét. A Mars körül keringő űreszközök pedig további szokatlan formákat fedeztek fel, például egy „pillangó” alakú krátert és egy marsi „kutyát”, amely a bolygó északi sarka alatt található.

Kezdőlap    Tudomány    Fura dologból találtak rengeteget a Marson

tudomány

mars

nasa

curiosity

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Aréna: az élvonalból az Élvonalba – tehetségeket keres a Nobel-díjas Krausz Ferenc

„A tudomány, a csúcskutatás és a tehetséggondozás ügye az nem egy kormány ügye, az az ország jövője. Nagy horderejű áttörések, amelyek a jövőben életünket befolyásolni tudják, azt jobbá tudják tenni, amelyre a jövő tudásalapú gazdasága épülhet, amelyre a nagy hozzáadott értékű technológiák, termékek fejlesztése épülhet, nem tudnak rövid távú, néhány éves finanszírozásból keletkezni” – mondta Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette: nincs élő kapcsolatuk a jövendő kormánnyal, de adott esetben szívesen találkozna Magyar Péter jövendő miniszterelnökkel, mert mint fogalmazott, „a céljai és a mi céljaink százszázalékosan összecsengenek.”
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.28. kedd, 18:00
Turi Ferenc
a HungaroControl vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lakáshitelesek százezreiről dönt a Tisza-kormány: Magyar Péterék kezében a törlesztőrészletek sorsa

Akár 30-40 százalékkal is megugorhat a törlesztőrészlete egyes jelzáloghiteleknek, ha az új kormány véget vet az Orbán-kormány egyik ikonikus pénzügyi intézkedésének, a kamatstopnak. Egy ekkora törlesztőrészlet-emelkedés azonban egyáltalán nem lenne tipikus: a kamatstoposok többsége megúszná 10 százalék körüli vagy alatti, havi néhány ezer forintos tehernövekedéssel. Megkérdeztük az MNB-t, mennyi jelzáloghitel áll még a kamatstop alatt, és kiderült: darabszám szerint 216 ezer szerződésről, vagyis a meglévő jelzáloghitelek 26%-áról, állomány alapján pedig 848 milliárd forintnyi tartozásról, a jelzáloghitel-tartozások 11%-áról beszélünk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!

Tóth Ildikó, a Cápák között ismert befektetője szerint az új kormány előtt álló legfontosabb feladat a befektetői bizalom gyors helyreállítása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Suspect charged with attempted assassination of Trump at Washington dinner

Investigators say the 31-year-old California man wanted to kill as many high-level officials as possible.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 27. 21:17
Magyarok is közreműködnek az első űranalóg izolációs kísérletben
2026. április 27. 20:40
Egyre többen az AI-hoz fordulnak egészségügyi problémáikkal
×
×