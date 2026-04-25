Az idei lehet az egész évszázad legerősebb El Niño-jelensége

A Csendes-óceánon zajló folyamatok arra utalnak, hogy idén rendkívül erős, úgynevezett szuper El Niño alakulhat ki. Ez a jelenség újabb globális hőmérsékleti rekordokat dönthet meg, és világszerte szélsőséges időjárási eseményeket válthat ki – írja a The Guardian cikke nyomán a Portfolio.

A megfigyelések szerint gyorsan melegszik az óceán felszíni hőmérséklete. A La Niña-fázist felváltó semleges állapot után a rendszer hamarosan El Niño irányába mozdulhat el. A Columbia Egyetem Nemzetközi Éghajlatkutató Intézetének (IRI) hétfői előrejelzése alapján 70 százalék az esélye, hogy az El Niño már júniusra kialakul. Továbbá 94 százalékos valószínűséggel az év végéig fenn is marad.

Az ember által okozott felmelegedés egy ilyen erős El Niño jelenséggel együtt átmenetileg ismét az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fokkal magasabbra tolhatja a globális átlaghőmérsékletet.

Ez az a bizonyos határérték, amivel kapcsolatban a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy tartós átlépése esetén súlyos következményekkel kell számolni. Bizonyos klímamodellek szerint a hőmérsékleti anomália a történelemben először akár a 2 Celsius-fokos emelkedést is meghaladhatja. Marc Alessi, az Aggódó Tudósok Szövetségének (Union of Concerned Scientists) munkatársa szerint már az is megdöbbentő, hogy ennek az esélye nem nulla.

Egy ekkora felmelegedés ugyanis veszélyesen közel vinné a bolygót a klimatikus átbillenési pontokhoz.

A brit meteorológiai szolgálat közölte: egyre biztosabb, hogy a 2026-os El Niño a valaha mért legintenzívebbek közé tartozhat. Szakértőik szerint akár az évszázad legerősebb El Niño-eseménye is kialakulhat. Az amerikai Éghajlat-előrejelzési Központ (Climate Prediction Center) 50 százalékos esélyt lát arra, hogy november és január között erős vagy nagyon erős El Niño jön létre. Szuper El Niño akkor alakulhat ki, ha a tengerfelszíni hőmérséklet több mint 2 Celsius-fokkal meghaladja a sokéves átlagot, ilyenre pedig csak párszor volt példa 1950 óta.

Igaz, hogy minden El Niño-esemény egyedi, a jelenség jellemzően aszályt és hőhullámokat hoz Ausztráliában, Dél- és Közép-Afrikában, Indiában, valamint Dél-Amerika egyes részein, beleértve az amazóniai esőerdőt is.

Ezzel szemben heves esőzéseket hozhat az Egyesült Államok déli részeire, a Közel-Keletre és Dél-Közép-Ázsiában. Az Atlanti-óceánon visszafogja a hurrikánok kialakulását, a Csendes-óceánon viszont fokozza a vihartevékenységet. A 2015-ös szuper El Niño súlyos aszályt okozott Etiópiában, vízellátási válságot idézett elő Puerto Ricóban, és rekordokat döntő hurrikánszezont hozott az észak-csendes-óceáni térségben.

Bár a tavaszi előrejelzések még nem adnak teljes képet vagy 100 százalékosan biztos előrejelzést, a klímakutatók szerint az előrejelzések esélyt adhatnak az érintett régióknak a felkészülésre. Tom Di Liberto klímakutató szerint a kockázat elég magas ahhoz, hogy aggódjunk.