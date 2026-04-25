Egy hatalmas ciklon vagy hurrikán féke az űrből nézve.
Az idei lehet az egész évszázad legerősebb El Niño-jelensége

A kutatók szerint a Csendes-óceánon zajló folyamatok arra utalnak, hogy 2026-ban szokatlanul erős, szuper El Niño alakulhat ki, ami világszerte szélsőségessé teheti az időjárást.

A Csendes-óceánon zajló folyamatok arra utalnak, hogy idén rendkívül erős, úgynevezett szuper El Niño alakulhat ki. Ez a jelenség újabb globális hőmérsékleti rekordokat dönthet meg, és világszerte szélsőséges időjárási eseményeket válthat ki – írja a The Guardian cikke nyomán a Portfolio.

A megfigyelések szerint gyorsan melegszik az óceán felszíni hőmérséklete. A La Niña-fázist felváltó semleges állapot után a rendszer hamarosan El Niño irányába mozdulhat el. A Columbia Egyetem Nemzetközi Éghajlatkutató Intézetének (IRI) hétfői előrejelzése alapján 70 százalék az esélye, hogy az El Niño már júniusra kialakul. Továbbá 94 százalékos valószínűséggel az év végéig fenn is marad.

Az ember által okozott felmelegedés egy ilyen erős El Niño jelenséggel együtt átmenetileg ismét az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fokkal magasabbra tolhatja a globális átlaghőmérsékletet.

Ez az a bizonyos határérték, amivel kapcsolatban a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy tartós átlépése esetén súlyos következményekkel kell számolni. Bizonyos klímamodellek szerint a hőmérsékleti anomália a történelemben először akár a 2 Celsius-fokos emelkedést is meghaladhatja. Marc Alessi, az Aggódó Tudósok Szövetségének (Union of Concerned Scientists) munkatársa szerint már az is megdöbbentő, hogy ennek az esélye nem nulla.

Egy ekkora felmelegedés ugyanis veszélyesen közel vinné a bolygót a klimatikus átbillenési pontokhoz.

A brit meteorológiai szolgálat közölte: egyre biztosabb, hogy a 2026-os El Niño a valaha mért legintenzívebbek közé tartozhat. Szakértőik szerint akár az évszázad legerősebb El Niño-eseménye is kialakulhat. Az amerikai Éghajlat-előrejelzési Központ (Climate Prediction Center) 50 százalékos esélyt lát arra, hogy november és január között erős vagy nagyon erős El Niño jön létre. Szuper El Niño akkor alakulhat ki, ha a tengerfelszíni hőmérséklet több mint 2 Celsius-fokkal meghaladja a sokéves átlagot, ilyenre pedig csak párszor volt példa 1950 óta.

Igaz, hogy minden El Niño-esemény egyedi, a jelenség jellemzően aszályt és hőhullámokat hoz Ausztráliában, Dél- és Közép-Afrikában, Indiában, valamint Dél-Amerika egyes részein, beleértve az amazóniai esőerdőt is.

Ezzel szemben heves esőzéseket hozhat az Egyesült Államok déli részeire, a Közel-Keletre és Dél-Közép-Ázsiában. Az Atlanti-óceánon visszafogja a hurrikánok kialakulását, a Csendes-óceánon viszont fokozza a vihartevékenységet. A 2015-ös szuper El Niño súlyos aszályt okozott Etiópiában, vízellátási válságot idézett elő Puerto Ricóban, és rekordokat döntő hurrikánszezont hozott az észak-csendes-óceáni térségben.

Bár a tavaszi előrejelzések még nem adnak teljes képet vagy 100 százalékosan biztos előrejelzést, a klímakutatók szerint az előrejelzések esélyt adhatnak az érintett régióknak a felkészülésre. Tom Di Liberto klímakutató szerint a kockázat elég magas ahhoz, hogy aggódjunk.

Választás 2026: Itt vannak a Tisza-kormány leendő miniszterei!

Pénteken újabb nevek derültek ki a leendő Tisza-kormány miniszterei közül, Magyar Péter bejelentette a gyermek- és oktatási miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter, és az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztérium vezetőjét is, ezzel már 12 miniszter neve ismert a 16 fős leendő kabinetből. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a fennmaradó négy miniszteri hely várományosait jövő héten ismerhetjük meg.

Semjén Zsolt lemondott

Semjén Zsolt 1994 és 1998 között, illetve 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 óta Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.

US envoys to go to Pakistan for peace talks as Iran says no direct meeting planned

The White House says Steve Witkoff and Jared Kushner will fly to Islamabad, but Iran's foreign minister is only set to meet Pakistani officials, according to Tehran.

