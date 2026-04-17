Hamarosan olyan üstököst láthatunk az égen, ami legutóbb 170 ezer éve tűnt fel

Hamarosan szabad szemmel is látni lehet az égbolton egy olyan üstököst, ami legutóbb 170 ezer évvel ezelőtt tűnt fel – írja az IFLScience beszámolója alapján a 24.hu.

A C/2025 R3 (Panstarrs) jelű égitestet tavaly szeptemberben fedezték fel, és nemsokára eléri a Nap közelségét. Az üstökös április 8-án érte el a 6-os magnitúdót, ami az égbolt leghalványabb csillagainak fényességével egyenértékű. Azóta elvileg már szabad szemmel is látható, de a következő napokban jobban ki lehet venni, amikor eléri a 3-as magnitúdót.

A csillagászok szerint a következő napokban nyílik a legjobb lehetőség az üstökös megcsodálására, április 20-ától kezdve ugyanis már túl közel lesz a Naphoz.

Addig is az üstökös megfigyeléséhez korán kell kelni, nagyjából egy órával hajnal előtt nyílik a legjobb lehetőség a megtekintésére. Ekkor az égitest már a horizont fölött jár, és nem zavarja a Nap fénye sem. Az üstökös a keleti égbolton látható, a Pegasus csillagképben. Ideális körülmények között szabad szemmel vagy egyszerű binokulárral is megfigyelhető lehet, de a legtöbb részletét természetesen csillagászati távcsővel vehetjük ki.