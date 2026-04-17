INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.76
usd:
309.7
bux:
136260.36
2026. április 17. péntek Rudolf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A C/2025 R3 (PANSTARRS) jelű üstökös az égbolton.
Nyitókép: Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images

Hamarosan olyan üstököst láthatunk az égen, ami legutóbb 170 ezer éve tűnt fel

Infostart

A következő napokban lesznek a legideálisabb körülmények az égitest megtekintésére, április 20-ától kezdve ugyanis már túl közel lesz a Naphoz.

Hamarosan szabad szemmel is látni lehet az égbolton egy olyan üstököst, ami legutóbb 170 ezer évvel ezelőtt tűnt fel – írja az IFLScience beszámolója alapján a 24.hu.

A C/2025 R3 (Panstarrs) jelű égitestet tavaly szeptemberben fedezték fel, és nemsokára eléri a Nap közelségét. Az üstökös április 8-án érte el a 6-os magnitúdót, ami az égbolt leghalványabb csillagainak fényességével egyenértékű. Azóta elvileg már szabad szemmel is látható, de a következő napokban jobban ki lehet venni, amikor eléri a 3-as magnitúdót.

A csillagászok szerint a következő napokban nyílik a legjobb lehetőség az üstökös megcsodálására, április 20-ától kezdve ugyanis már túl közel lesz a Naphoz.

Addig is az üstökös megfigyeléséhez korán kell kelni, nagyjából egy órával hajnal előtt nyílik a legjobb lehetőség a megtekintésére. Ekkor az égitest már a horizont fölött jár, és nem zavarja a Nap fénye sem. Az üstökös a keleti égbolton látható, a Pegasus csillagképben. Ideális körülmények között szabad szemmel vagy egyszerű binokulárral is megfigyelhető lehet, de a legtöbb részletét természetesen csillagászati távcsővel vehetjük ki.

Kezdőlap    Tudomány    Hamarosan olyan üstököst láthatunk az égen, ami legutóbb 170 ezer éve tűnt fel

csillagászat

megfigyelés

üstökös

égitest

égbolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

„A választók a jövőre szavaztak, nem a múltra, többet várnak. Szerintem össze kell gyűjteni azt a 8-10 okot, ami a választási vereséghez vezetett, ehhez szükség van még néhány napra. Ki fog kerekedni egy kép” – vázolta Orbán Viktor. Először értékelte az országgyűlési választások eredményét a választáson súlyos vereséget szenvedett Fidesz–KDNP vezetője. A Fidesz közösségére bízta annak az ügyét, hogy marad-e vagy távozik a párt éléről.
 

Ezért nem megy az EU-csúcsra a kormányfő

VIDEÓ
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének?
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány?
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony?
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: megvan az oktatási miniszter, felszólította Magyar Péter a Molt

137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, miután szerdán lezárult az újraszámolás Zala 2. számú, keszthelyi választókerületében. Csütörtökön hiánytalanul megérkeztek a külképviseleteken leadott szavazatok is, Magyar Péter pedig bejelentette: nem a Karmelitában, hanem a Parlament közelében lesz a miniszterelnöki irodája. A Tisza-kormány oktatási minisztere a Ciszterci Iskolai Főhatóság éléről érkezik, személyében egy újabb nő kerül a kormányba. Magyar Péter az üzemanyag-ellátás biztonságáról kért tájékoztatást a Moltól, egyúttal felszólította a vállalatot, hogy ne fizesse ki a Fidesz-közeli MCC-nek járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot. Folyamatosan frissülő cikkünkben a csütörtöki fejleményeket követjük nyomon. Orbán Viktor csütörtök este interjút adott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi a magáncsőd? A magáncsőd eljárás feltételei, menete és minden fontos tudnivaló

Mekkora tartozás felett lehet opció a magáncsőd? Ismerd meg a magáncsőd feltételeit és a csődeljárás menetét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ten-day ceasefire between Israel and Lebanon comes into effect

Iran says Lebanon is an "integral part" of the ceasefire with the US, as Trump urges "no more killing".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 16. 08:10
Az emberi öregedés lassítása felé léptek egy jókorát kínai kutatók
2026. április 15. 05:17
Az asztronauta, aki az űrben jött rá, hogy elfelejtette az adóbevallását
×
×