Chrome böngészőt használ? Önt is megfertőzheti a kártevő

A kártevőt az illegális dark webes piacterekről lehet beszerezni.

Új módszerrel támad a VoidStealer nevű adatlopó program, célja, hogy megszerezze a Chrome böngésző egyik legfontosabb elemét, az érzékeny, titkosított adatok visszafejtéséhez szükséges kulcsot – írta meg a HVG. A VoidStealer kártevőt 2025 decembere óta árusítják az illegális dark webes piactereken, új trükkjét a kártevő 2.0-ás változatába építették be a rosszindulatú fejlesztők.

A kártevő az Application-Bound Encryption nevű rendszert támadja. A hardveres töréspontokat kihasználva megszerzi a Chrome böngésző azon kulcsát, amely a titkosítást és az adatok visszafejtését szolgálja. Mint írják, a több ismert vírusirtó programot is tulajdonló Gen Digital jelentése szerint ez volt az első alkalom, hogy megfigyeltek egy ilyen módszerekkel dolgozó adatlopó kártevőt.

A cikkben kifejtik, hogy az Application-Bound Encryption-t a Chrome 2024 júniusában kiadott 127-es változatában élesítette a Google, a sütik illetve más böngészőadatok védelmét szolgálja. A rendszer biztosítja azt is, hogy a főkulcs titkosított maradjon a lemezen, és ne lehessen normál, felhasználói szintű hozzáféréssel kinyerni.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Kriptóból házat venni? Nagy újítás készül az amerikai ingatlanpiacon

A Coinbase kriptotőzsde és a Better Home & Finance jelzáloghitel-szolgáltató közösen olyan megoldást kínál, amellyel a lakásvásárlók kriptovaluta-fedezetű hitelből finanszírozhatják az önerőt. Ez az egyik legambiciózusabb kísérlet arra, hogy a digitális eszközöket a mindennapi pénzügyi szükségletekbe integrálják.

Nagyon fontos bejelentés jött a 2026-os nyugdíjakról: változtak a számok, Orbán Viktor írta alá

Hivatalossá vált a 2026-os nyugdíjak számításának módja: a kormány döntése alapján 9 százalékkal emelkednek az úgynevezett valorizációs szorzók.

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

