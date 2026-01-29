ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 29. csütörtök Adél
Izmir, Turkey - March 27, 2011: Close up of Google Chrome Web Browser web page on the web browser. Chrome is widely used web browser developed by Google.
Nyitókép: brightstars/Getty Images

Újdonság érkezik a Google Chrome böngészőbe, teljesen felforgatja

Infostart

Az újítás főként azoknak lesz hasznos, akik egyszerre sok megnyitott böngészőlappal dolgoznak, és szeretnék, ha azok áttekinthetőbbek lennének.

Az asztali böngészők nagyon régóta ugyanúgy néznek ki: felül van a fejléc a lapokkal és a könyvjelzőkkel, valamint a különféle vezérlőgombokkal. A Google azonban már tesztel egy hasznos újdonságot a Chrome-ban, mellyel a lapsort egy az egyben balra költöztetheti – írja a hvg.hu.

Az új megjelenéssel a címsor és a többi vezérlő maradt a helyén, csak a lapok költöztek át a bal oldalra. Ez elsőre kissé szokatlanul hathat, és egyelőre kifejezetten nagy részt foglal el a képernyőből, azonban egy gombbal összecsukható az oldalsó sáv, ami így jóval kompaktabb lesz.

Ez a fajta elrendezés akkor jöhet jól, ha az ember rengeteg párhuzamosan megnyitott lappal dolgozik, amik már nehezen láthatók át. A függőleges elrendezés viszont több részletet árul el az egyes lapokról, mintha felül lennének elrendezve.

Az újítás egyelőre még csak az előzetes verziókban (Beta, Developer, Canary) érhető el, a felhasználók még nem próbálgathatják. A felsoroltak közül a béta a legstabilabb, ezt érdemes kipróbálnia azoknak, akik nagyon kíváncsiak rá.

Ha kipróbálná a vertikális elrendezést, csak írja be a címsorba, hogy chrome://flags. Az enter leütése után megnyílik a Chrome kísérleti funkcióit listázó felülete. Ez sajnos angol, függetlenül attól, hogy milyen nyelven használja a programot. Van viszont egy kereső: ha ebbe beírja, hogy Vertical Tabs, rögtön felugrik a funkció. A jobb oldalt lévő menüből válassza ki az „enabled” lehetőséget, ez fogja bekapcsolni a funkciót. Ezután már csak újra kell indítani a böngészőt.

Végül nyissa meg a böngésző beállításaiban a Megjelenés menüt, és ott válassza ki a „Lapsor pozíciója” mellett azt a lehetőséget, hogy „Oldal”. Kész is van – ugyanezen a felületen bármikor vissza is állhat a normál elrendezésre.

