Újdonság érkezik a Google Chrome böngészőbe, teljesen felforgatja

Az asztali böngészők nagyon régóta ugyanúgy néznek ki: felül van a fejléc a lapokkal és a könyvjelzőkkel, valamint a különféle vezérlőgombokkal. A Google azonban már tesztel egy hasznos újdonságot a Chrome-ban, mellyel a lapsort egy az egyben balra költöztetheti – írja a hvg.hu.

Az új megjelenéssel a címsor és a többi vezérlő maradt a helyén, csak a lapok költöztek át a bal oldalra. Ez elsőre kissé szokatlanul hathat, és egyelőre kifejezetten nagy részt foglal el a képernyőből, azonban egy gombbal összecsukható az oldalsó sáv, ami így jóval kompaktabb lesz.

Ez a fajta elrendezés akkor jöhet jól, ha az ember rengeteg párhuzamosan megnyitott lappal dolgozik, amik már nehezen láthatók át. A függőleges elrendezés viszont több részletet árul el az egyes lapokról, mintha felül lennének elrendezve.

Az újítás egyelőre még csak az előzetes verziókban (Beta, Developer, Canary) érhető el, a felhasználók még nem próbálgathatják. A felsoroltak közül a béta a legstabilabb, ezt érdemes kipróbálnia azoknak, akik nagyon kíváncsiak rá.

Ha kipróbálná a vertikális elrendezést, csak írja be a címsorba, hogy chrome://flags. Az enter leütése után megnyílik a Chrome kísérleti funkcióit listázó felülete. Ez sajnos angol, függetlenül attól, hogy milyen nyelven használja a programot. Van viszont egy kereső: ha ebbe beírja, hogy Vertical Tabs, rögtön felugrik a funkció. A jobb oldalt lévő menüből válassza ki az „enabled” lehetőséget, ez fogja bekapcsolni a funkciót. Ezután már csak újra kell indítani a böngészőt.

Végül nyissa meg a böngésző beállításaiban a Megjelenés menüt, és ott válassza ki a „Lapsor pozíciója” mellett azt a lehetőséget, hogy „Oldal”. Kész is van – ugyanezen a felületen bármikor vissza is állhat a normál elrendezésre.