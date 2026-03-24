Egy robot szorgoskodik a budapesti metró megállóban az éjszaka leple alatt

Hétköznap éjfél, hétvégén pedig hajnali egy óra körül indulnak el az utolsó metrók az M2-es, M3-as és az M4-es vonalakon Budapesten. A föld alatt ilyenkor megkezdődik a takarítás, az ellenőrzés és a karbantartás. A BKV munkatársainak éjjelente mindössze 3-3,5 óra áll rendelkezésre a takarításra.

Az üzemzárást követően a peronokat is rendbe kell tenni. Mivel az Újpestet – Kőbányával összekötő M3-as vonalon van a legnagyobb forgalom, ezért a Deák Ferenc téri megállónál éjszakánként szabadjára engednek egy önjáró takarítórobotot. Robin az állomás nagy, burkolt felületeit mossa tisztára.

A vezess.hu arról ír, hogy Robin egy magyar fejlesztésű, autonóm takarítórobotot és kifejezetten a metróállomások, repülőterek, stadionok tisztítására alakították ki.

A robot önállóan tájékozódik LIDAR, kamerák és különféle szenzorok segítségével, képes megtervezni a takarítási útvonalát, és adatot gyűjt arról, mely területeket tisztította már meg.

Egy műszak alatt nagyjából 1500 m² felületet takarít ki, majd hosszabb, legalább 12 órás töltési ciklus következik számára. Egy feltöltéssel egyébként körülbelül 3 óráig bírja.

Robin nem váltja ki az emberi munkaerőt, hanem tehermentesíti a takarítókat, akik felügyelik és kiegészítik a munkáját. Ma már több mint százötven ilyen robot dolgozik különböző hazai helyszíneken, köztük a budapesti metróban is.