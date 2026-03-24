Egy robot szorgoskodik a budapesti metró megállóban az éjszaka leple alatt

A budapesti Deák Ferenc téri metró megállónál éjszakánként egy önjáró takarítórobotot segít be a munkálatokba, Robin az állomás burkolt felületeit mossa tisztára.

Hétköznap éjfél, hétvégén pedig hajnali egy óra körül indulnak el az utolsó metrók az M2-es, M3-as és az M4-es vonalakon Budapesten. A föld alatt ilyenkor megkezdődik a takarítás, az ellenőrzés és a karbantartás. A BKV munkatársainak éjjelente mindössze 3-3,5 óra áll rendelkezésre a takarításra.

Az üzemzárást követően a peronokat is rendbe kell tenni. Mivel az Újpestet – Kőbányával összekötő M3-as vonalon van a legnagyobb forgalom, ezért a Deák Ferenc téri megállónál éjszakánként szabadjára engednek egy önjáró takarítórobotot. Robin az állomás nagy, burkolt felületeit mossa tisztára.

A vezess.hu arról ír, hogy Robin egy magyar fejlesztésű, autonóm takarítórobotot és kifejezetten a metróállomások, repülőterek, stadionok tisztítására alakították ki.

A robot önállóan tájékozódik LIDAR, kamerák és különféle szenzorok segítségével, képes megtervezni a takarítási útvonalát, és adatot gyűjt arról, mely területeket tisztította már meg.

Egy műszak alatt nagyjából 1500 m² felületet takarít ki, majd hosszabb, legalább 12 órás töltési ciklus következik számára. Egy feltöltéssel egyébként körülbelül 3 óráig bírja.

Robin nem váltja ki az emberi munkaerőt, hanem tehermentesíti a takarítókat, akik felügyelik és kiegészítik a munkáját. Ma már több mint százötven ilyen robot dolgozik különböző hazai helyszíneken, köztük a budapesti metróban is.

robot

bkv

metró

Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség

Orbán Viktor: most biztonságra és tapasztalatra van szükség
Orbán Viktor országjárásának hétfői állomásán Kecskeméten mondott beszédet.
 

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót

Patrióta Nagygyűlés – Budapesti kiáltvány Európának

Itt visszanézheti Orbán Viktor Patrióta nagygyűlésen elmondott beszédét

A Patrióták vezetői Budapesten sorra biztosították támogatásukról Orbán Viktort

1. Patrióta Nagygyűlés: „csak együtt tudjuk megvédeni Európát”

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Panyi Szabolcs visszakozik, csak befolyásosnak próbált látszani

Orbán Viktor: Szijjártó Péter lehallgatása a Tisza Párt érdekében történt – videó

Orbán Anita elismerte, hogy találkozott Panyi Szabolccsal

Lehallgatták Szijjártó Pétert? – Orbán Viktor utasítást adott

Lehallgatási ügy: megszólalt az Európai Bizottság

Szijjártó Péter: a kormány nem fog megtörni és nem adja fel Magyarország szuverenitását

Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
 
Az Apple bejelentette, hogy idén június 8. és 12. között rendezi meg éves fejlesztői világkonferenciáját (WWDC). A vállalat ezen az eseményen várhatóan bemutatja régóta várt mesterségesintelligencia-fejlesztéseit és az iOS 27 operációs rendszert - tudósított a Bloomberg.

Személyi igazolvány készítés ára 2026-ban: Mikor ingyenes a csere és mikor kell fizetni? Ügyintézés, online pótlás és a lejárt okmány megújításának feltételei egy helyen.

Iran’s parliament speaker says reports of talks are "fake news", as the White House downplays “speculation about meetings” in a “fluid situation”.

2026. március 23. 21:35
Világcsúcstartó kozmonauta lett az orosz űrhajóskiképzés igazgatója
2026. március 23. 09:33
Érkezhet az új hiperszonikus fegyver – kár lenne még temetni az európai hadiipart
