2026. március 23. hétfő Emőke
Európa első, teljesen saját fejlesztésű saját fejlesztésű hiperszonikus járműve, a Scooter HS-1.
Érkezhet az új hiperszonikus fegyver – kár lenne még temetni az európai hadiipart

Mérföldkőnek számító próbalövészetet hajtottak végre Norvégiában egy teljesen európai fejlesztésű hiperszonikus fegyverrel.

A „Scooter HS-1” jelű kísérleti járművet február 3-án indították a Norvégia északi részén lévő Andøya lőtérről. A rakéta a hangsebesség hatszorosával száguldott 300 kilométeren keresztül, majd az előre kijelölt tengeri célterületre zuhant. A fejlesztők repülés közben rengeteg adatot gyűjtöttek a szerkezet alrendszereinek működéséről.

Sajátos módon az új eszközt egy alig három éve alapított start-up cég hozta létre. A Hypersonica nevű, német-brit tulajdonú vállalkozás központja München közelében található, és van egy fejlesztőrészlege Londonban is. Azzal a szándékkal alapították a vállalatot, hogy egy teljesen európai tervezésű és gyártású hiperszonikus fegyvert alkossanak.

Ez jelenti ugyanis a haditechnika jelenlegi csúcsát, és ha lehet hinni a neten keringő értesüléseknek, akkor egyelőre csak Oroszország, illetve Kína rendelkezik harcban is bevethető példányokkal. Az Egyesült Államokban ugyancsak rohamtempóban folyik egy hasonló fejlesztés, de a hadsereg „Sötét sas" fedőnevű fegyvere még nem érte el a hadrafoghatóságot.

Európában viszont csak Franciaországban és Nagy-Britanniában foglalkoznak állami szinten a hiperszonikus repülés problémáival, az Európai Unió inkább az ilyen fegyverekkel szembeni védekezésre koncentrál, és ezen a téren indított közös programot. Használható fegyver tervezésével eddig hivatalosan még az EU egyetlen országában sem foglalkoztak – legalábbis nem tudtunk róla, hiszen mint most kiderült, a német-brit vegyes vállalat már igencsak előrehaladt a megvalósításban.

A hiperszonikus fegyverek legnagyobb előnye, hogy rendkívüli sebességük miatt az ellenségnek gyakorlatilag nem marad ideje a védekezésre. Ezt még tovább nehezíti, hogy a fegyverek nem ballisztikus pályán repülnek – mint például a földrészközi rakéták –, hanem csak légkör felsőbb rétegéig emelkednek és ott száguldanak a céljuk felé. Ekkor is képesek hirtelen irányváltásokra, míg a becsapódást megelőzően már intenzíven manőverezhetnek. Így szinte lehetetlen eltalálni az ide-oda cikázó, körülbelül 7400 km/h sebességű eszközt, ami akkor is óriási pusztításra képes, ha csak hagyományos robbanófejjel szerelték fel. Ezen az ábrán a különböző, nagy hatótávolságú fegyverek röppályája látható. Jelmagyarázat: kék – ballisztikus rakéták; zöld – hiperszonikus siklóbombák; piros – hiperszonikus robotrepülőgépek. A kép bal szélén a földi légkört és a világűrt jelölik.

A hiperszonikus repülés (általában Mach 5, azaz a hangsebesség ötszöröse, mintegy 6000 km/h feletti tempó) számos technikai, fizikai és gazdasági korlátba ütközik, amelyek miatt ez a technológia még ma is kísérleti fázisban van, ezért csak katonai célra alkalmazzák.

A hiperszonikus repülés legfőbb korlátai a következők:

Extrém hőterhelés (a hőhatár): 2000 Celsius-fok feletti hőmérséklet is kialakulhat a jármű orrán és az irányító felületek belépőélein a levegő súrlódása miatt. A hagyományos repülőgép-szerkezeti anyagok, mint az alumínium vagy a titán, megolvadnak. Speciális kerámia kompozitokra és aktív hűtési rendszerekre van szükség.

Anyagtechnológiai korlátok: A járműveknek nem csak bírniuk kell a hőt, de strukturálisan is meg kell tartaniuk alakjukat, miközben a szerkezet rendkívüli módon felforrósodik.

Hajtómű technológia: A hagyományos sugárhajtóművek nem működnek ekkora sebességnél. Scramjet (szuperszonikus égésű torlósugár-hajtómű) szükséges, amelynek fejlesztése rendkívül bonyolult, mivel a levegőnek a hajtóműben is hangsebesség felett kell áramlania.

Aerodinamikai irányíthatóság: Ilyen sebességnél a legkisebb kormánymozdulat is hatalmas erőkkel jár. A légáramlás változásai és a plazmaképződés miatt a kormányfelületek hatékonysága nagy mértékben csökkenhet.

Kommunikációs „elsötétedés” (plazmahatás): A jármű körül kialakuló forró, ionizált gázréteg (plazma) pajzsként működik, amely blokkolhatja a rádiójeleket, így a járművel megszakadhat a kapcsolat.

Környezeti hatások (erózió): A nagy sebességű repülés közben a légkörben található apró porszemcsék, esőcseppek vagy jégkristályok úgy működnek, mint a lövedékek, és rendkívül gyorsan erodálják a jármű felületét.

Gazdasági korlátok: A hiperszonikus technológia fejlesztése és tesztelése elképesztően drága. Ezért is rendkívüli, hogy nem valamelyik – bőséges anyagi forrásokkal rendelkező – hadiipari óriás, hanem egy alig pár főt foglalkoztató start-up vállalkozás ért el ilyen eredményt.

Ugyanakkor az Army Recognition arra hívja fel a figyelmet, hogy a „Scooter HS-1” távolról sem kész fegyver, csupán egy kísérleti eszköz. A fejlesztésnek a portál szerint több szakasza van:

Bizonyítsd, hogy képes vagy hiteles adatokhoz jutni hiperszonikus repülés közben, vagy az után.

Építs olyan eszközt, ami a hangsebesség legalább ötszörösével tud tartósan és irányíthatóan repülni.

Mutasd be, hogy a jármű a repülés utolsó szakaszában éles fordulókat és hirtelen irányváltásokat követően pontosan eltalálja a kijelölt célpontot.

Ha mindez sikerült, akkor lehet fegyverré alakítani a kísérleti eszközt. A Hypersonica, úgy tűnik, túljutott mind a három akadályon, és hozzákezdhet egy valóban használható csapásmérő eszköz tervezéséhez. Ha ez is eredményes lesz, akkor Európa biztosíthatja helyét a világ technológiailag legfejlettebb régiói között. Mindenesetre a német-brit garázscég azt ígéri, hogy erre már nem kell sokat várni, és a „Scooter HS-1” 2029-re teljes értékű csapásmérő fegyver lesz.

