2026. március 21. szombat Benedek
ARÉNA - PODCASTOK
Régészek által feltárt maradványok a földben, egy lelőhelyen.
Nyitókép: Unsplash

„Én ezt már láttam” – rejtélyes csontvázra bukkantak

Infostart

Csontvázas temetkezésre bukkantak a szigligeti Avasi templomrom közelében, régészeti megfigyelés közben – közölte a Wass Albert Könyvtár és Múzeum.

Az intézmény bejegyzése szerint ebben nincs semmi meglepő, hiszen egy középkori temető területén folyt a munka, az érdekességet az jelentette, hogy a váz törzsén egy nagy méretű betontömb feküdt úgy, mintha az elhunytat bebetonozták volna.

Az előkerült sírt kibontatták, dokumentálták a szakma szabályainak megfelelően és sajnos egyértelművé vált, hogy a beton és az alatta levő modern beásás elpusztította a váz jelentős részét. Persze ilyen helyzettel is többször találkoztak már, de mégis csak elindult az ötletelés, hogy mikor is történhetett ez – írják.

„A nap vége felé, amikor már kezdtük felszedni a vázat, a szomszédban lakó úr is kijött megnézni mit »turkálnak« itt már megint a régészek és akkor hangzott el az a mondat, amit viszont nem gyakran hallunk: »én ezt a csontvázat láttam már«.” Mint kiderült, a 90-es évek elején, amikor a telefont kötötték be a településre, megbolygatták a temetkezést, de a múzeumot nem értesítették a történtekről. Így került rá a méretes betontömb az egyébként feltehetően késő középkori maradványokra.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kezd kirajzolódni, hogy Amerika és Izrael érdekei eltérnek Iránban

Kezd kirajzolódni, hogy Amerika és Izrael érdekei eltérnek Iránban
Annak ellenére, hogy mit állítanak a szövetséges Egyesült Államok és Izrael vezetői, világossá vált, hogy eltérő a két ország érdeke az iráni háborúban. Ezt mondja néhány beosztott és több kommentátor. Mindez különösen az iráni Dél-Parsz földgázlétesítmény elleni támadás után vált nyilvánvalóvá.
 

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.
 

Átléphető vörösvonalat húztak Brüsszelben – engednek a Trump-alkunak, de közel sem ingyen

Szokatlanul erős biztosítékokkal bástyázták körbe a hónapok óta limbóban rekedt EU-USA egyezséget az Európai Parlament kereskedelemért felelős szakbizottságában. A képviselők olyan záradékokat építettek be, amelyek lehetővé teszik a vámkedvezmények azonnali felfüggesztését, ha Washington újabb váratlan vámokat akarna kivetni, azon túl, hogy a kedvezmények alapból csak akkor fognak aktiválódni, ha megkérdőjelezhetetlenül teljesül a 15 százalékos vámplafon, amely alá újabb termékek bevonását is követelik. Ugyan az Európai Parlament gyakran háttérbe szorul a magas szintű döntéshozásnál, az USA-val kötött megállapodás kimenetelében döntő szerepet játszhat a soron következő szavazása.

Kemény döntést hozott a légitársaság a fenyegető áremelkedés miatt, ezt sokan megérzik majd

A United hangsúlyozta, hogy a kapacitáscsökkentés ellenére nem változtat hosszú távú növekedési stratégiáján.

Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz "if asked".

