ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.58
usd:
332.2
bux:
120651.59
2026. január 14. szerda Bódog
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Alaszkai kutatók kormeghatározást végeztek két olyan csonton, amiről az 1950-es évek óta úgy gondolták, hogy egy gyapjas mamut csontjai lehettek. Kiderült, nem ez a helyzet.
Nyitókép: Getty Images/Venerala

Mamutnak hitték, de valami furcsább lény maradványait őrizgettek a múzeumban

Infostart

Alaszkai kutatók kormeghatározást végeztek két olyan csonton, amiről az 1950-es évek óta úgy gondolták, hogy egy gyapjas mamut csontjai lehettek. Kiderült, nem ez a helyzet.

Otto Geist német származású régész még egy 1951-es expedíció során bukkant különleges csontokra – egy emlős gerincéből származó két leletre – Alaszka belsejében, egy Beringia néven ismert őskori földrajzi régióban. A csontok megjelenése és elhelyezkedése alapján Geist úgy vélte, hogy egy gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) maradványait fedezte fel: a késő pleisztocén kori megafauna csontjai gyakoriak a régióban, és a csontok mérete pedig határozottan akkora, mintha egy elefánté lenne.

A régész a csontokat az Alaszkai Egyetem múzeumába vitte, ahol több mint 70 évig tárolták azokat. Az intézmény „Fogadj örökbe egy mamutot” programjának köszönhetően a múzeum végre radiokarbonos kormeghatározást végezhetett a fosszíliákon, ám a szakemberek legnagyobb meglepetésére

az eredmény sokkal több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt

– írja a Science Alert, amit a hvg.hu szemlézett.

A problémát az okozza, hogy a csontok túlságosan fiatalok ahhoz, hogy egy gyapjas mamuthoz tartozzanak. A bennük lévő szénizotópok nagyjából 2-3000 évesek, a mamutokról viszont úgy tartják, hogy körülbelül 13 ezer évvel ezelőtt haltak ki – leszámítva néhány elszigetelt populációt, amelyek körülbelül négyezer évvel ezelőttig küzdöttek a fennmaradásukkal.

Matthew Wooller, az egyetem biogeokémiusa szerint az Alaszka belsejében talált, a késő holocénből származó mamutfosszíliák lenyűgöző felfedezésnek számítottak, ugyanis a valaha feljegyzett legfiatalabb mamutfosszíliáról van szó. Mielőtt azonban teljesen átírták volna az állatok kihalásának idővonalát, a kutatók úgy döntöttek, inkább kiderítik, valóban jól azonosították-e a fajt. Kiderült, hogy ez volt a legjobb döntés.

A csontok korával kapcsolatos problémák mellett az is kiderült, hogy sokkal magasabb a nitrogén-15 és szén-13 izotópok szintje, mint amire egy füvet majszoló szárazföldi állatnál, például a gyapjas mamutnál számítani lehetne. Bár ezek az izotópok előfordulhatnak szárazföldi állatokban, sokkal gyakoribbak az óceánban, ezért hajlamosak felhalmozódni a tengeri élőlények testében.

Ez volt az első jele annak, hogy egy tengeri élőlényről lehet szó. A mamut- és a bálnaszakértők egyetértettek abban, hogy lehetetlen pusztán a fizikai megjelenés alapján azonosítani a példányokat: az ősi DNS megvizsgálása elengedhetetlen lenne, hogy azonosítani tudják a példányt.

A kutatók végül mitokondriális DNS-t tudtak kinyerni a mintákból, hogy aztán összehasonlítsák azt a csendes-óceáni északi simabálna (Eubalaena japonica) és a közönséges csukabálna (Balaenoptera acutorostrata) DNS-ével.

Kiderült, a mamutnak tulajdonított maradványok valóban bálnákhoz tartoztak,

ez azonban egy újabb kérdést vett fel: hogyan kerültek elő két, több mint 1000 éves bálna maradványai Alaszka belsejéből, onnan, ahonnan a legközelebbi óceánpart is 400 kilométerre található?

A kutatóknak több magyarázatuk is van a dologra. Az egyik feltételezés, hogy az ősi víztesteken felúszva kerültek oda az állatok, bár ehhez a méretük túl nagy, a víztest túl kicsi, és táplálék sem lenne elég a bálnáknak. A másik lehetőség, hogy az ősi emberek cipelték magukkal a szárazföld belsejébe a csontokat. Ilyesmire korábban találtak már példát, Alaszka belsejében azonban még soha. Végezetül az sem zárható ki, hogy, mivel Geist több ezer csontot adományozott a múzeumnak, a múzeumi szakemberek tévesztettek, és kategorizálták rosszul a két fosszíliát.

Végülis most már majdnem mindegy, a lényeg elsősorban az, hogy sikerült helyesen azonosítani a csontokat. Az erről szóló tanulmányt a Journal of Quaternary Science című tudományos lap publikálta.

Kezdőlap    Tudomány    Mamutnak hitték, de valami furcsább lény maradványait őrizgettek a múzeumban

vizsgálat

bálna

alaszka

csont

mamut

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Brüsszel tényleg késleltetheti a vizsgálatokat a magyar választásokig

Szakértő: Brüsszel tényleg késleltetheti a vizsgálatokat a magyar választásokig
2 milliárd eurót már elvesztett Magyarország, 17 milliárd euró sorsa még kétséges. A Euronews értesülései szerint az Európai Bizottság befagyasztja a Magyarország elleni vizsgálatokat a választásig, mert a testület nem akarja úgy feltüntetni magát, hogy beavatkozik a magyar választási kampányba. Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense szerint már eddig is volt arra példa, hogy a Bizottság késleltetett eljárásokat hasonló helyzetben.
 

Petíció elindítását jelentette be Orbán Viktor „a brüsszeli háborús terv ellen”

Orbán Viktor szerint a valóság már kopogtat a brüsszeli ajtókon

Orbán Viktor úgy látja, már csak 45-öt alszik a választásokig

Jön az első Kormányinfó a választások bejelentése óta

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

Asztal köré ül Grönland, Dánia és Amerika – A szakértő szerint a legbonyolultabb a sziget eladása lenne

A Fehér Házban egyeztet Grönland helyzetéről az amerikai, a dán és a grönlandi külügyminiszter, a dán és a grönlandi fél célja, hogy a megbeszéléseket a „tárgyalószobába terelje”, ahol az érintettek közvetlenül, szemtől szemben beszélhetnek egymással. A tárgyalásokról Németh Viktória külpolitikai elemző, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatója beszélt az InfoRádióban.
 

Grönland: kemény lépésre szánta el magát Dánia

Franciaország már „érkezik is” Grönlandra

Donald Trump Grönlandról: Ha nem mi, akkor Oroszország vagy Kína fogja megszerezni

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.15. csütörtök, 18:00
Káel Csaba
a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kibukott az EU nagyágyújából: akkora a baj, hogy ideje a pohár fenekére nézni?

Kibukott az EU nagyágyújából: akkora a baj, hogy ideje a pohár fenekére nézni?

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője egy szerdai zárt ajtós megbeszélésen állítólag úgy fogalmazott: bár szinte egyáltalán nem iszik, a világ jelenlegi helyzete láttán talán "itt az ideje", hogy mégis elkezdjen. A Politico két forrása szerint Kallas ezt az Európai Parlament frakcióvezetőinek mondta.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jemenből csatlakozott az orosz hadsereghez ez az arab férfi: a legrosszabb rémálma vált valóra

Jemenből csatlakozott az orosz hadsereghez ez az arab férfi: a legrosszabb rémálma vált valóra

Jemenből induló férfiak százai kerülnek az orosz frontvonalra hamis ígéretek, félrevezető szerződések és kilátástalan élethelyzetek miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Danish minister says 'fundamental disagreement' remains after 'frank' Greenland talks with US

Danish minister says 'fundamental disagreement' remains after 'frank' Greenland talks with US

US Vice-President JD Vance hosted ministers from Denmark and Greenland to discuss the Arctic territory's future.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 14. 18:16
A One Macedonia nyerte Észak-Macedónia országos 5G frekvenciapályázatát
2026. január 14. 07:00
Kutyák télen – Sajnos nem elég a hőmérsékletre figyelni
×
×
×
×