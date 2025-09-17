ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.84
usd:
328.9
bux:
99347.92
2025. szeptember 17. szerda Zsófia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója beszédet mond a cég új irodaházának átadásán Debrecenben 2020. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Orbán Gábor: a nők felé fordul a Richter

Infostart / InfoRádió - Déri Ágota

A Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a cariprazine engedélyezésének tizedik évfordulóján az InfoRádóban többek között beszélt a gyógyszerkutatás folyamatáról, a neuropszichiátria fontosságáról, valamint arról is, miért fordít a vállalat kiemelt figyelmet a nőgyógyászati problémák kutatására.

Egyre nagyobb hangsúlyt fektet a nőgyógyászati gyógyszerek kutatására a Richter Gedeon Nyrt. – mondta el az InfoRádióban a vállalat vezérigazgatója. Orbán Gábor emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala idén tíz éve engedélyezte a Richter Gedeon gyógyszergyárban kifejlesztett cariprazine molekulát, amelyet azóta pszichiátriai betegségek kezelésére világszerte 46 országban használnak. A pszichiátria azonban csak egy része a vállalat kutatási területeinek.

„Négy üzletágunk közül az egyik a neuropszichiátriai eredeti kutatás. A kereskedelmi hálózatunk nőgyógyászatra van specializálva, tehát a neuropszichiátriában elsősorban a tevékenységek kezdeti fázisában, első szakaszában van szerepünk” – mondta a vezérigazgató az InfoRádióban. Hozzátette, az összes többi szakaszban, beleértve a klinikai vizsgálatokat, a Richter Gedeon Nyrt. már partnerekre támaszkodik. Azonban hangsúlyozta:

a neuropszichiátriában a preklinikai felfedező és korai szakaszban a Richternek kulcsszerepe van.

Orbán Gábor kijelentette: a vállalatnál továbbra is úgy gondolják, hogy bár ez az egyik legkockázatosabb tevékenység, amibe a Richter valaha belefogott, mégis szerepe lesz a 2030-as években is az üzleti modellben.

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy a nőgyógyászat területén is új kutatásokat végeznek. Mint mondta, eddig az volt a jellemző, hogy ezen a téren a termékportfólió építése döntően külső projektek, meglévő termékek, törzskönyvezés előtt álló készítmények licencbe vételével, vagy akvizíciójával valósult meg, ám ez most megváltozott. Egyrészt azért, mert ezek elfogytak, másrészt pedig mert

a vállalatnak szembe kellett néznie a ténnyel, hogy világszerte azokat a kulcsterületeket, amik a női egészség szempontjából kritikus jelentősségűek, nem kutatja komolyabban senki.

Orbán Gábor hozzátette, ez alatt azt érti, hogy olyanok nem kutatnak nőgyógyászati területen, akik képesek lennének piaci bevezetésig vinni egy-egy új molekulát. Ezek a területek az endometriózis, a PCOS, valamint a meddőséghez kapcsolódó különböző problémák. A Richter Gedeon Nyrt. úgy kezdett el ezekkel foglalkozni, hogy egy Belgiumban található létesítményben a kutatók csak erre koncentrálnak.

A vezérigazgató is elismerte, hogy hosszú folyamat, amíg egy kutatásból gyógyszer lesz, hiszen mindenek előtt meg kell találni és validálni hozzá a biológiai célpontot, amire a gyógyszermolekula hatni fog. Ezt követően ki kell fejleszteni a gyógyszermolekulát, ami lehetőleg csak a célpontra hat, csökkentve ezzel a lehetséges mellékhatásokat. Ezután következnek a kísérletek először laboratóriumban, majd állatokon, végül pedig klinikai tesztekben.

A gyógyszerfejlesztés rendszerint éveken keresztül zajlik, több száz vagy több ezer beteg bevonásával, mielőtt összeáll egy dosszié – a cariprazine esetén ez 1,2 millió oldalas volt –, és végül ezt hagyja jóvá a gyógyszerhatóság

– magyarázta Orbán Gábor.

A Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a mesterséges intelligencia lehetséges gyógyszeripari felhasználásáról is beszélt. Mint mondta, ez az egyik legígéretesebb alkalmazási területe a technológiának, és a szakmában nagyon sokan vélekednek úgy, hogy

az AI használatával mind a ráfordított időt, mind a költségeket lehetséges lesz csökkenteni az alkalmazásával, például fehérjék számítógépes modellezésével.

Megjegyezte azonban, hogy jelenleg még nem tart ott a dolog, hogy akár egyetlen mesterséges intelligencia által javasolt molekula is a jóváhagyás küszöbén lenne. Eredetileg az volt az elképzelés, hogy ez idén már megvalósulhat, ám egyelőre még nem látni jelét.

Orbán Gábor szerint ugyan nagyságrendekkel meggyorsította a kutatás folyamatát, hogy az AI 1000 lehetséges molekulából 900-at kapásból kiszór, és csak a megmaradt 100-ra kell koncentrálni, ám ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mesterséges intelligencia egymás után „köpné magából” a gyógyszerjelölteket.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Orbán Gábor: a nők felé fordul a Richter

gyógyszer

kutatás

fejlesztés

orvostudomány

vezérigazgató

nőgyógyászat

orbán gábor

richter gedeon nyrt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csalók pofátlansága végtelen: már a KiberPajzs nevében vernek át embereket

A csalók pofátlansága végtelen: már a KiberPajzs nevében vernek át embereket

A jegybank felügyeleti szóvivője, Binder István az InfoRádióban arról beszélt, hogy a KiberPajzs soha nem fog senkit személyesen felhívni bankszámla-aktivitás miatt, mert teljesen máshogy igyekszik védeni az embereket a csalóktól. Egy másik, jelenleg futó csalás pedig remek példa arra, miért nem szabad felelőtlenül megnyitni kéretlenül kapott linkeket.
Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Visszamenőleg 1,6 százalékos emelést kapnak a nyugdíjasok

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentést tett a nyugdíjas-infláció miatti kiegészítő nyugdíjemelésről. A honvédelmi miniszter testőre saját magát találta el, úgy sérült meg, de szó esett az Otthon Startról, valamint a nemzeti konzultációról is.
 

Indul a nyomtatás: október elejétől postázzák a konzultációs íveket

Elismerte a honvédelmi miniszter, hogy golyót kapott a testőre

Irgalmatlan büntetéssel indul a parlamenti szezon, nőverési ügyről van szó

Medián: sokkal masszívabb Orbán Viktor tábora, mint Magyar Péteré

VIDEÓ
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.18. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan kezdődik az év legfontosabb kamatdöntő ülése

Hamarosan kezdődik az év legfontosabb kamatdöntő ülése

Ma este 8 órakor érkezik az amerikai jegybank kamatdöntése, amit fél 9-kor a sajtótájékoztató követ. Az amerikai gazdasági kilátások bizonyos adtok szerint gyorsan romlanak, megint mások szerint nincs semmi baj. Az inflációt nem sikerült legyőzni, de van olyan tábor, aki szerint nem kell ezzel foglalkozni. A részvényeseknek van véleményük, hogy mi lesz. A kötvényeseknek is. De nem értenek egyet. A legtöbb befektető egyet ért a döntést illetően, de hogy az előrejelzés és az előretekintő iránymutatás mi lesz, abban nagyon különböznek a vélemények. Pedig a piacoknak és a forintnak is épp ez lenne a legfontosabb. Ebben a cikkben élőben követjük az eseményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rosszul járhatnak a vásárlók: árrobbanásra figyelmeztet az Aldi vezetője

Rosszul járhatnak a vásárlók: árrobbanásra figyelmeztet az Aldi vezetője

Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Royals host Trump for first day of state visit at Windsor Castle, as protest held in London

Royals host Trump for first day of state visit at Windsor Castle, as protest held in London

The King and US president watched a Red Arrows flypast and military ceremony, with a state banquet still to come.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 17. 14:26
Pénzügyi attitűd és viselkedés kurzus indul a szegedi egyetemen, mert nem állunk jól
2025. szeptember 17. 14:14
Egészen különleges égi jelenséget láthatunk pénteken
×
×
×
×