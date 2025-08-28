ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.94
usd:
339.8
bux:
103751.98
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós, Kapu Tibor kutatóűrhajós, Nagy Klaudia Vivien, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa és az Európai Űrügynökség (ESA) első magyar minősített űrorvosa (b-j) a Semmelweis Egyetem (SE) nyári egyetemének kerekasztal-beszélgetésén 2025. augusztus 28-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Karácsonyfaként érezhette magát Kapu Tibor

Infostart / MTI

Az egészségügyi szempontok alapján történő kiválasztás talán a legfontosabb egy űrhajós esetében – mondta el Kapu Tibor kutatóűrhajós a Semmelweis Egyetem (SE) Nyári Egyetemének kerekasztal-beszélgetésén csütörtökön Budapesten.

A beszélgetésen Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, az Általános Orvostudományi Karon létrehozott Űrorvostan Tanszék vezetője elmondta, hogy az intézmény 2022-től vett részt a HUNOR Magyar Űrhajós Programban, feladatuk az egészségügyi szempontok alapján történő kiválasztás, majd az űrhajós jelöltek orvosi felkészítése volt.

Emlékeztetett: összesen 247 jelentkezőből választották ki végül Kapu Tibort és tartalékosát, Cserényi Gyulát. Egy németországi teszt után 25 jelentkező jutott tovább, a további kiválasztásban pedig már az SE is részt vett - részletezte.

„Biztosra kellett mennünk, hogy aki fölmegy Magyarországot képviselve, annak egészségesen le kell tudni jönnie” – hangsúlyozta az egészségi állapot fontosságát a kiválasztás során.

„Egy teljes nyarat töltöttünk azzal 2022-ben, hogy felmérjenek minket egészségügyi szempontból” – mondta Kapu Tibor. Arról is beszélt, hogy egy űrorvosnak a diagnosztizálás helyett jóval nehezebb dolga van, mivel azt kell megjósolnia, hogy valaki bírni fogja-e az űr jelentette terhelést.

Cserényi Gyula azt mondta, hogy az egészségügyi kiválasztásra nem lehetett előre felkészülni, hiszen az előző 25-30 év egészséges életmódja és mozgásmennyisége számított. „Nincsen diagnosztikai vizsgálat, amit nem csináltunk végig” – tette hozzá. Kapu Tibor azt is elmondta, hogy kezdetben heti három-három erőnléti, kardió és úszás-edzésük volt, amit idővel kettőre csökkentettek.

Budapest, 2025. augusztus 28. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora, az Általános Orvostudományi Karon létrehozott Űrorvostan Tanszék vezetője (j) beszédet mond az SE Nyári Egyetemének budapesti kerekasztal-beszélgetésén 2025. augusztus 28-án. Mellette Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós, Kapu Tibor kutatóűrhajós, Nagy Klaudia Vivien, az SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa, az Európai Űrügynökség (ESA) első magyar minősített űrorvosa (b-j). MTI/Koszticsák Szilárd
Budapest, 2025. augusztus 28. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora, az Általános Orvostudományi Karon létrehozott Űrorvostan Tanszék vezetője (j) beszédet mond az SE Nyári Egyetemének budapesti kerekasztal-beszélgetésén 2025. augusztus 28-án. Mellette Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajós, Kapu Tibor kutatóűrhajós, Nagy Klaudia Vivien, az SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa, az Európai Űrügynökség (ESA) első magyar minősített űrorvosa (b-j). MTI/Koszticsák Szilárd

Nagy Klaudia Vivien, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika adjunktusa és az Európai Űrügynökség (ESA) első magyar minősített űrorvosa arról beszélt, hogy az űrhajósokkal foglalkozó űrorvosoknak azt kell megtanulniuk, hogy mi az űr hatása az emberi szervezetre. Emellett ismerniük kell az űrhajózás protokollját, és alapszintű mérnöki ismereteket is szereznek. Az ESA másfél éves űrorvostani képzését szakorvosok végezhetik el – részletezte.

Merkely Béla az egyetem – Kapu Tibor által a Nemzetközi Űrállomáson elvégzett – kísérleteiről elmondta, hogy távolról monitorozták az emberi szervezetet mikrogravitációban, és arra voltak kíváncsiak, hogy milyen változásokat okoz az űr.

„Rengeteg eszközzel voltam teleaggatva, azt mondták, úgy nézek ki, mint egy karácsonyfa” – idézte fel a kutatóűrhajós. Kiemelte, hogy szívultrahang-vizsgálatot is végeztek űrbéli körülmények között.

Nagy Klaudia Vivien kifejtette: a telemedicinás kísérlet része volt például egy okospóló, benne különféle szenzorokkal. Monitoroztak EKG-t, szaturációt, testhőmérsékletet, mozgáskoordinációt, vérnyomást és pulzushullámot is. Használtak egy apró, hordozható kamerás eszközt is, amivel a szemfeneket lehetett vizsgálni, amire azért van szükség, mert létezik egy szemészeti probléma az űrhajósoknál, ami a látóidegfő károsodásával jár, és hosszú távon akár tartós látásromlást is okozhat.

Kezdőlap    Tudomány    Karácsonyfaként érezhette magát Kapu Tibor

merkely béla

űrhajós

hunor

semmelweis

kapu tibor

cserényi gyula

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Magyarország jogszerűen tiltotta ki a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték támadását elrendelő ukrán parancsnokot. Az érintettnek három lehetősége is van arra, hogy semmissé tegye vagy megkerülje ezt a döntést – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász az InfoRádióban,
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére – bekérették a magyar nagykövetet

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Itt a magyar válasz: kitiltják Magyarországról a Barátság elleni támadás vezetőjét

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Európában kisebb esést hozott a mai nap a tőzsdéken, ezúttal pedig a magyar tőzsde sem remekelt: az OTP árfolyama pedig 30 000 forint alá is beesett a nap végére. Az Épduferr részvényeinek emelkedése azonban tovább folytatódott. Az Nvidia csütörtöki gyengélkedése és a nagyon erős GDP adat némi bizonytalanságot hozott a tőzsdékre Amerikában, a kezdeti bizonytalanságot aztán gyorsan lerázták magukról a tőzsdék: a Nasdaq vezetésével azonban mindhárom vezető részvényindexek pluszban zárta a hét utolsó előtti kereskedési napját, az S&P 500 ráadásul történelmi csúcsot ért el, miután történelem során először zárt 6500 pont fölött az index.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minneapolis school shooter 'obsessed with idea of killing children', authorities say

Minneapolis school shooter 'obsessed with idea of killing children', authorities say

US Acting Attorney General Joseph Thompson says the attacker "appeared to hate all of us".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 09:49
A NASA is tapsol: Elon Musk űrhajója újabb mérföldkövet ért el – videó
2025. augusztus 27. 06:48
Új fogyókúrás gyógyszer a láthatáron: köröket ver minden eddigi készítményre?
×
×
×
×