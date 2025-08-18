ARÉNA
2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Tehenek a beledi Extra Tej Tejtermelő Kft. szakosított szarvasmarharhatelepén 2021. április 16-án. Ezen a napon Nagy István agrárminiszter átadta Pintér Zsoltnak, az Extra Tej Termelő Kft. ügyvezetőjének a cég támogatói okiratát, amely szerint a kormány a szarvasmarhatelep mintegy 1 milliárd forintos fejlesztését 550 millió forinttal segíti.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Áttörés az egyik legpusztítóbb állatbetegség gyógyításában

Infostart / MTI

Németországban sikeresen teszteltek tudósok egy száj-és körömfájás elleni, mRNS-technológián alapuló vakcinát, amely várhatóan sikeresebben szorítja majd vissza a vírus terjedését, mint a korábbi oltóanyagok - jelentette be a greifswaldi székhelyű Friedrich Loeffler Intézet (FLI).

Az intézet szóvivőjének tájékoztatása szerint az új technológián alapuló vakcinához - ellentétben a jelenleg rendelkezésre álló oltóanyagokkal - a vírus genetikai kódjának csupán töredéke is elég ahhoz, hogy immunválaszt hozzon létre.

A kísérleteket egy magas biztonsági fokozatú állatorvosi laboratóriumban végezték a Balti-tengeren lévő Riems szigetén, Greifswald városához közel - tudatta az intézet, hozzátéve, hogy a kísérletek során 24 szarvasmarhát fertőztek meg a vírussal, köztük 18 olyat, amelyik megkapta az új mRNS vakcina két adagját. Az eredmények szerint a beoltott állatok egyikén sem jelentkeztek a betegség tünetei és sokkal kevésbé voltak fertőzők, mint oltatlan társaik.

Ez volt az első alkalom, hogy jelentős mennyiségű kísérleti alanyon tesztelték a száj-és körömfájás ellen kifejlesztett vakcinát,

a kutatók pedig abban bíznak, hogy az így immunizált állatok nem lesznek terjesztők sem.

A vakcinát a bejelentés szerint amerikai és ausztrál vállalatokkal közösen fejlesztik, azonban a jóváhagyási kérelem benyújtásához még további kutatásokra van szükség.

