Áttörés az egyik legpusztítóbb állatbetegség gyógyításában

Az intézet szóvivőjének tájékoztatása szerint az új technológián alapuló vakcinához - ellentétben a jelenleg rendelkezésre álló oltóanyagokkal - a vírus genetikai kódjának csupán töredéke is elég ahhoz, hogy immunválaszt hozzon létre.

A kísérleteket egy magas biztonsági fokozatú állatorvosi laboratóriumban végezték a Balti-tengeren lévő Riems szigetén, Greifswald városához közel - tudatta az intézet, hozzátéve, hogy a kísérletek során 24 szarvasmarhát fertőztek meg a vírussal, köztük 18 olyat, amelyik megkapta az új mRNS vakcina két adagját. Az eredmények szerint a beoltott állatok egyikén sem jelentkeztek a betegség tünetei és sokkal kevésbé voltak fertőzők, mint oltatlan társaik.

Ez volt az első alkalom, hogy jelentős mennyiségű kísérleti alanyon tesztelték a száj-és körömfájás ellen kifejlesztett vakcinát,

a kutatók pedig abban bíznak, hogy az így immunizált állatok nem lesznek terjesztők sem.

A vakcinát a bejelentés szerint amerikai és ausztrál vállalatokkal közösen fejlesztik, azonban a jóváhagyási kérelem benyújtásához még további kutatásokra van szükség.