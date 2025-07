Ilyen különleges égi jelenséget még nem nagyon fotóztak eddig

Az ISS-en hosszú évek óta foglalkoznak az úgynevezett "tranziens fényjelenségek" (transient luminous events, TLEs) megörökítésével, ezek közé tartoznak a vörös és gyűrűlidércek, valamint a kék sugárkitörések. A most az ISS-en szolgálatot teljesítő személyzet is folytatja ezt a megfigyelést, melynek friss eredményéről Nichole "Vapor" Ayers amerikai űrhajós osztott meg lenyűgöző képeket.

A vörös lidércek hatalmas elektromos kitörések, melyek viharfelhőkből, villámtevékenység idején lövellnek felfelé, a felső légkörbe. Nagyon rövid ideig láthatók, ezért nehéz is őket lencsevégre kapni.

A felhők feletti villámlásokat a Föld felszínéről nem lehet megfigyelni, ezért olyan értékesek az ISS-ről szállított felvételek. Korábban szintén Nichole Ayers mutatta meg a kék sugárkitöréseket. Ezek a ritka légköri jelenségek szintén a zivatarfelhők fölött jelenik meg, általában kékes fényű, kúpszerű villámként, és a sztratoszférába lövellnek felfelé, 40–50 kilométeres magasságba.

