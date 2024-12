Egy félelmetes aszteroida tartott egyenesen a Föld felé – videó

Kedden látványos fénycsóvával égett el Oroszország égboltján egy nagyjából 70 centiméteres aszteroida, amelyről több felvétel is kering a közösségi médiában. Ez volt a 11. olyan alkalom, hogy egy aszteroida becsapódását már a megérkezése előtt sikerült jelezniük a kutatóknak, azonban a beszámolók alapján jelenleg nem tudni, hogy az objektum darabjai földet értek-e, vagy azok még a levegőben teljesen elégtek - írja a Portfolio.

A kis méretű égitest azért is különleges, mert a fejlett csillagászati mérések korában ez mindössze a 11. olyan aszteroida, amelynek a légkörbe lépését már a megérkezése előtt képesek voltak azonosítani a kutatók.

A small asteroid was visible in northern Siberia on Tuesday as it closed in on its collision course with Earth.



It's the first of two expected asteroid fly-bys this week.



