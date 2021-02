A Gorilla Glass kifejezést a legtöbben valószínűleg a törhetetlenség közelébe került mobiltelefon-kijelzők kapcsán hallották vagy olvasták már: az üvegtípus legfontosabb jellemzője, az extrém erőbehatással szemben tanúsított ellenállóság azonban arra is tökéletessé tette a terméket, hogy a koronavírus elleni oltás adagjait ilyen anyagból készült üvegcsékbe adagolják. A Corning terméke így most az emberiség érdekét szolgálhatja – a BBC cikke arról számol be, hogy a fiolák a legszokatlanabb teszteken is tökéletesen teljesítenek, sőt, még nem is elégségesek annak lemérésére, mennyire erősek. Újfajta tesztet kellett számukra "fejleszteni": háromemeletnyi magasságból ejtették a lépcsőkre a fiolát, amely végigpattogott a fokokon, és épségben érkezett az aljára.

A Corning amellett, hogy telefonok kijelzőire kifejlesztette ezt a strapabíró üvegfajtát, az optikai kábelekben használt üvegszálas vezeték egyik kezdeti változatának ötletgazdája is. Szakértelmükre nagy szüksége van most a gyógyszeriparnak, de ugyanígy másokéra is. Az 1897-ben a boroszilikát-üveget feltaláló Schott megerősített üvegét használják a koronavírus elleni vakcinák háromnegyedének szállítására világszerte a német vállalat tájékoztatása szerint, de még ebben a környezetben is tudott a Corning újat mutatni az iparágnak.

Gyorsabban feltölthető

Ez az újdonság a 2017-ben fejlesztett, Valor névre hallgató üvegtermék, amely gyakorlatilag a gyógyszeripar Gorilla Glassa. A Valor üvegcse annyira robusztus, hogy sokkal hamarabb fel lehet tölteni oltóanyaggal a gyárban, mint egyéb fiolákat, ami

felére csökkenti az egy ampulla vakcina gyártására eső időt

– ez pedig a jelenlegi hiánygazdálkodásban óriási kincs. A fiola extrém mértékben viseli el a mechanikai stresszt, és felülete sokkal kevésbé súrlódik, amikor az üvegek egymáshoz ütköznek a gyártósoron. Inkább elegánsan továbbcsúszik és sorba áll, így kisebb az esélye annak, hogy egy üveg leboruljon a sorról, emberi beavatkozást igényelve. Az üvegcse homokszilikátból készült, melyet kalciummal és magnéziummal is megerősítenek. Olvasztják, formába öntik, majd kihűtik az üvegeket, ezt követően pedig különleges kémiai módszerrel erősítik meg.

Stabil részecskeszinten is

A Valor mikroszkopikus szinten is nagyon stabil szerkezetet mutat: a Corning a rétegenkénti leválás problémáját is meg kellett hogy oldja velük. Ennek során mikroszkopikus réteg válhat le az üveg belsejéből, belekeveredve az abban tárolt oltásba vagy gyógyszerbe, reakcióba lépve azzal, így szennyezve az anyagot. A nátrium- és a bórtartalmú üvegek esetében fordul elő ez a jelenség, ki kellett tehát küszöbölni ezeknek az anyagoknak a felszíni jelenlétét a nagyobb biztonság érdekében.

A gyártás utolsó fázisa az üvegcsék polimerbevonatának felvitele: ez akadályozza meg azt, hogy a fiolák egymáshoz súrlódjanak, aminek nemcsak abban van szerepe, hogy egy se boruljon le a sorról, hanem abban is, hogy ne keletkezzenek apró üvegszemcsék súrlódás közben, amelyek a fiolákba hullva szintén szennyezhetnék az azokban tárolt oltást vagy gyógyszert.

Tűri a hőt és a hideget

Természetesen az extrém hőtűrésre is szükség van: a Valor-üvegek

–180 és 400 fok közti hőmérsékletre hűthetők,

ami mRNS-oltás tárolásához nagyon fontos szempont. Emellett kibírják a 350 fokos hőmérsékletet is, amelyre a sterilizálás érdekében melegítik fel őket. Az, hogy szállítás közben esetleg összekoccanva sem törnek el, mindezek tükrében már természetes: nem is csoda, hogy a Corning, bár nem árulja el, milyen mértékben, de fokozatosan növeli gyártási kapacitásukat. A Schott év végéig kétmilliárd, egy másik amerikai gyártó, a SiO2 áprilisig egymilliárd fiolát tervez készíteni – ha elegendő alapanyaghoz jutnak, fiolákon nem múlik, hogy mindenkinek jusson oltás. A fecskendő is fontos Alacsony holltérfogatú fecskendőkre és speciális tűre van szükség ahhoz, hogy a Pfizer fioláiból hatodik adag oltás legyen kinyerhető. Az Egyesült Államokban ez problémát jelent, mivel nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű ezekből a speciális eszközökből, ugyanis az igény alapvetően alacsony rájuk. A gyártók igyekeznek kapacitásukat felpörgetni, hogy a mostani megnövekedett igénynek eleget tudjanak tenni.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Varga György