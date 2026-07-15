ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.19
usd:
313.11
bux:
142106.96
2026. július 15. szerda Henrik, Roland
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A sign on the platform at Bellingham train station in south east London, which has been renamed Jude Bellingham in honour of the England striker, during the 2026 World Cup. Picture date: Monday July 13, 2026. (Photo by Yui Mok/PA Images via Getty Images)
Nyitókép: Yui Mok/PA Images via Getty Images

London átírta a metrótérképet Kane és Bellingham kedvéért

Infostart / MTI

A szerdán (ma) este az argentinokkal világbajnoki elődöntőt játszó angol labdarúgó-válogatott két legnagyobb sztárjának tiszteletére Harry Kane és Jude Bellingham nevét viseli átmenetileg a londoni metró két állomása.

A Sky News beszámolója szerint ideiglenesen a főváros keleti részén található Canary Wharfot változtatták át a 32 éves csapatkapitány nevével játszva „Kaneary Wharfra”, míg a délkelet-londoni Luisam kerületben található eddigi „sima” Bellinghamből lett Jude Bellingham-állomás a 23 esztendős középpályás után.

A klubszinten a Bayern Münchent erősítő Kane, illetve a Real Madridnál légióskodó Bellingham a két legeredményesebb játékosa a válogatottnak, amelyben a vébé eddigi szakaszában egyformán hat-hat alkalommal szereztek gólt, vagyis együtt 12-t az eddigi 13 angol találatból.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    London átírta a metrótérképet Kane és Bellingham kedvéért

labdarúgás

london

metróállomás

harry kane

világbajnokság

jude bellingham

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.15. szerda, 18:00
Németh Zsolt
az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eldőlt a legújabb amerikai szuperfegyver sorsa: fontos döntés született a hatodik generációs B-21 Raider lopakodó bombázóról

Eldőlt a legújabb amerikai szuperfegyver sorsa: fontos döntés született a hatodik generációs B-21 Raider lopakodó bombázóról

Az amerikai légierő hivatalosan megerősítette, hogy a B-21 Raider lopakodó bombázókat két pilóta fogja irányítani, ezzel lezárva egy hosszú vitát - írta meg az Aviationist.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eszkalálódhat az iráni konfliktus: Trump kemény üzenetet küldött Teheránnak

Eszkalálódhat az iráni konfliktus: Trump kemény üzenetet küldött Teheránnak

Trump szerint ha Irán nem tárgyal, az USA az erőműveket és hidakat is támadhatja a konfliktus új szakaszában.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran threatens to block more trade routes as US launches fresh strikes

Iran threatens to block more trade routes as US launches fresh strikes

US President Donald Trump vowed to strike Iran's bridges and power plants next week if the country does not return to talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 15. 17:16
Ágyi poloska miatt átszervezés az egyik megyeszékhely kórházának szülészetén
2026. július 15. 16:52
Új helyettes államtitkárokat jelentett be a miniszter – fotó
×
×