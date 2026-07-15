London átírta a metrótérképet Kane és Bellingham kedvéért

A Sky News beszámolója szerint ideiglenesen a főváros keleti részén található Canary Wharfot változtatták át a 32 éves csapatkapitány nevével játszva „Kaneary Wharfra”, míg a délkelet-londoni Luisam kerületben található eddigi „sima” Bellinghamből lett Jude Bellingham-állomás a 23 esztendős középpályás után.

A klubszinten a Bayern Münchent erősítő Kane, illetve a Real Madridnál légióskodó Bellingham a két legeredményesebb játékosa a válogatottnak, amelyben a vébé eddigi szakaszában egyformán hat-hat alkalommal szereztek gólt, vagyis együtt 12-t az eddigi 13 angol találatból.