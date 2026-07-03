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Julian Nagelsmann, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a Puskás Arénában tartott sajtótájékoztatón 2024. november 18-án. A német csapat másnap a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában Magyarország ellen lép pályára.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A német szövetség megkérte a kapitányt, hogy távozzon

Infostart / MTI

Egybehangzó német sajtóértesülések szerint távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a csúfos világbajnoki kiesés után.

A Sky televízió és a Bild újság péntek reggeli kiadása szerint ezt a döntést Nagelsmann a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) vezetőségével csütörtökön Frankfurtban tartott találkozó után hozta meg. A megbeszélésen a DFB képviselői javasolták neki, hogy távozzon posztjáról.

A német csapat hétfőn a 32 között 11-esekkel búcsúzott Paraguayjal szemben – Nagelsmann akkor még kizárta, hogy a lemondana –, a 2018-as és 2022-es vb-n pedig a csoportból sem sikerült továbbjutnia.

A szakértők és a szurkolók a Borussia Dortmund és Liverpool korábbi edzőjét, Jürgen Kloppot emlegetik lehetséges utódként.

Az 59 éves Klopp jelenleg a salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportját vezeti, a vb alatt pedig szakkommentátor.

A válogatott következő mérkőzése szeptember 24-én lesz a Nemzetek Ligájában Hollandia ellen.

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