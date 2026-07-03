A német szövetség megkérte a kapitányt, hogy távozzon

A Sky televízió és a Bild újság péntek reggeli kiadása szerint ezt a döntést Nagelsmann a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) vezetőségével csütörtökön Frankfurtban tartott találkozó után hozta meg. A megbeszélésen a DFB képviselői javasolták neki, hogy távozzon posztjáról.

A német csapat hétfőn a 32 között 11-esekkel búcsúzott Paraguayjal szemben – Nagelsmann akkor még kizárta, hogy a lemondana –, a 2018-as és 2022-es vb-n pedig a csoportból sem sikerült továbbjutnia.

A szakértők és a szurkolók a Borussia Dortmund és Liverpool korábbi edzőjét, Jürgen Kloppot emlegetik lehetséges utódként.

Az 59 éves Klopp jelenleg a salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportját vezeti, a vb alatt pedig szakkommentátor.

A válogatott következő mérkőzése szeptember 24-én lesz a Nemzetek Ligájában Hollandia ellen.