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Mauricio Pochettino amerikai szövetségi kapitány ünnepel, miután csapata 2-0-ra gyõzött a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Egyesült Államok - Bosznia-Hercegovina mérkõzésen a Santa Clara-i San Francisco Bay Area Stadionban 2026. július 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Benjamin Fanjoy

„A futballban minden lehetséges, ha hiszel benne” – tovább álmodozik Mauricio Pochettino

Infostart / MTI

Az amerikai válogatott a bosnyákok legyőzésével biztosította a helyét a nyolcaddöntőben a labdarúgó-vb-n. A következő ellenfél Belgium lesz, és bár eltiltás miatt a tornán eddig három gólt szerző Folarin Balogun ezúttal nem játszhat, a társrendező újabb bravúrt érne el.

A társrendező amerikai labdarúgó-válogatott bejutott a legjobb tizenhat közé a világbajnokságon, miután Mauricio Pochettino csapata 2–0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovinát. Az amerikai válogatott második góljának szerzője, Malik Tillman álomszerűnek élte meg, hogy találatával hozzájárult a nagy sikerhez.

Az amerikaiak egygólos előnyénél, de emberhátrányban Malik Tillman – miután bosnyák riválisa megtaposta – a 82. percben véres sportszárral és jobb lábán már cserecipővel állt oda ahhoz a szabadrúgáshoz, amelyből karrierje minden bizonnyal legfontosabb találatát szerezte. A gólszerző a mérkőzés után elárulta: ilyen kimenetelű meccsről álmodott. „Arról álmodoztam, hogy egy szabadrúgást végezhetek majd el, amiből gól lesz. Ezt gyakoroltam az edzésen, és ezúttal megmutattam, hogy képes vagyok rá” – mondta a Bayer Leverkusen támadó középpályása, akinek gólja biztosította be a társházigazda győzelmét és továbbjutását.

Az amerikaiak így a legjobb tizenhat között visszavághatnak a belgáknak a 2014-es vb-nyolcaddöntőben hosszabbítás után elszenvedett 2–1-es vereségért. Mauricio Pochettino, a hazaiak szövetségi kapitánya már erre a lehetőségre utalt álomként.

„A futballban minden lehetséges, ha hiszel benne”

– mondta az argentin szakember, aki első edzőként nyert három vb-meccset az amerikai válogatottal. Az Egyesült Államok csapata a 2002-es világbajnokság után csupán másodszor győzött egyenes kieséses szakaszban, akkor a nyolcaddöntőben Mexikót múlta felül 2–0-ra.

Az amerikaiak a 45. percben Folarin Balogun révén szereztek vezetést, de miután a gólszerzőt kiállították, a 64. perctől emberhátrányban játszottak. Weston McKennie, az amerikaiak középpályása szerint a piros lappal a játékvezető megkérdőjelezhető döntést hozott, majd arra utalt, hogy a vb-n már számtalan hasonló eset történt, amelyekért még lap sem járt, nemhogy kiállítás. „Ez kiábrándító” – jegyezte meg a Juventus futballistája.

Folarin Balogun, aki három találatával az amerikaiak házi gólkirálya a tornán, így biztos kihagyja majd a Belgium elleni nyolcaddöntőt, amit hétfőn rendeznek Seattle-ben. A csapatkapitány Tim Ream azonban a tíz a tizenegy elleni játékot is „komfortosnak” érezte. „Így akarod érezni magad, hogy nem esel pánikba” – utalt a létszámhátrányban töltött bő fél órára. A csapatkapitány hozzátette: „higgadtságot akarsz érezni és koncentrálni, ami nálunk megvolt”.

A szerdai győzelemmel az amerikai válogatott megszakította tíz mérkőzés óta tartó vereségsorozatát európai riválisokkal szemben, legutóbb a 2022-es vb-n az angolokkal játszott döntetlent.

Vb-n európai ellenfeleik közül ezt megelőzően a portugálokat verték meg 2002-ben, azóta ilyen leosztásban hat döntetlen és hét vereség volt a mérlegük.

A bosnyákok kapusa, Nikola Vasilj a találkozóról azt mondta, hogy a kiállítás után is voltak pillanataik, és érezni lehetett, hogy valami történik majd.

„Csak a gól hiányzott. Aztán a legrosszabb pillanatban, mondhatom, hogy a semmiből, jött az ellenfélnek egy szabadrúgás, amiből a második gólt kaptuk. Utána már nagyon nehéz dolgunk volt” – nyilatkozta a búcsúzó bosnyákok labdarúgója.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    „A futballban minden lehetséges, ha hiszel benne” – tovább álmodozik Mauricio Pochettino

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