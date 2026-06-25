A brit szuperszámítógép szerint jelenleg Argentína a legesélyesebb a vb-győzelemre

A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe szerint a csoportkör első két fordulója után a címvédő Argentína lépett elő a fő esélyessé az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság megnyerésére.

A vb-rajtot megelőzően az Optánál még az Európa-bajnok Spanyolország állt nyerésre Franciaország, Anglia és Argentína előtt, míg az első csoportkört követően a franciák vették át a vezetést.

A legfrissebb elemzésben Argentína esélye az első helyre 15,46 százalék, Franciaországé 15,06, míg az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországé 12,48 százalék.

A záró csoportforduló előtt a top 10-ben Anglia (9,48 százalék), Portugália (6,71), Németország (6,60), Norvégia (5,42), Brazília (4,56), Hollandia (4,26) és az Egyesült Államok (4,07) szerepel.