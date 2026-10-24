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Udvardy Panna a második helyen kiemelt fehérorosz Arina Szabalenka ellen játszik a wimbledoni teniszbajnokság nõi egyes versenyének elsõ fordulójában 2023. július 4-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Elképesztően mély sebek tárulnak fel a teniszsövetségben

Infostart / MTI

Minden ott kezdődött, hogy Udvardy Pannát kihagyták a női válogatottból, miközben papíron ő a második legjobb magyar teniszzőnő. Klaviatúrát ragadott, most itt a szövetség igen részletes válasza.

A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) visszautasítja azokat az állításokat, amelyeket Udvardy Panna fogalmazott meg az amerikaiak elleni Billie Jean King Kupa-osztályozó kerethirdetése után.

Az MTSZ szerdán közölte, hogy Bondár Anna, Gálfi Dalma, Tóth Amarissa, Nagy Adrienn és Stollár Fanny alkotja a magyar női válogatottat, amely novemberben az amerikaiakkal játszik a BJKK élvonalába jutásért Floridában. Ez egyben azt jelenti, hogy a vendégekénél egy olyan játékos lesz, aki a világranglistán az első száz között van, mégpedig a jelenleg 75. Bondár, míg az ugyancsak a top 100-ban található, ezen a héten 83. Udvardy Panna nem tagja a csapatnak.

„A csapat összeállításánál azoknak szavaztam bizalmat, akik eljuttatták ide a válogatottat, és akikre mindig számíthattam” – nyilatkozott az MTI-nek a magyar kapitány.

Udvardy közösségi oldalán reagált a hírre, ahol posztjában kifejtette, amikor a válogatottnak szüksége volt rá, mindig igyekezett rendelkezésre állni. Hozzátette, csalódást okozott neki a közlés módja.

„Mindössze öt perccel a csapat nyilvános kihirdetése előtt kaptam meg az erről szóló e-mailt, telefonhívás vagy személyes beszélgetés nélkül. Az elmúlt két év komoly kihívásokat hozott. Sérülésekkel kellett megküzdenem, miközben azért dolgoztam, hogy a top 100-ban maradjak, és a lehető legmagasabb szinten folytathassam a pályafutásomat. Sajnálom, hogy ez idő alatt nem tudtam mindig a csapattal lenni, de ez soha nem jelentette azt, hogy a válogatott kevésbé fontos számomra” – írta Udvardy, hozzátéve, a Delray Beach-i találkozó miatt a versenynaptárát úgy alakította, hogy frissen és megfelelő állapotban a csapat rendelkezésére állhasson, a döntés késői közlése miatt azonban már valamennyi nevezési határidőről lemaradt, így nincs lehetősége más versenyre benevezni, a szezonja gyakorlatilag november 7-én véget ér.

A BJKK-összecsapásra november 20. és 22. között kerül sor, a győztes jövőre az elitben vívhat selejtezőt a világdöntőért.

Az MTSZ részéről Sávolt Attila szakmai igazgató szombaton a szövetség Facebook-oldalán közölte, ő is volt profi teniszező, játszott a válogatottban, mondott le válogatott találkozót, és maradt ki válogatott keretből is, így érti a helyzetet. Azt viszont nem, hogy Udvardy miért ír olyanokat, amik nem felelnek meg a valóságnak.

„Vitathatatlan, évek óta az egyik legjobb magyar női teniszező vagy, a válogatottnak mindig szüksége volt/van rád. Tény, hogy 2023 tavaszán sérülés miatt nem is tudtál volna játszani, de ezt leszámítva az elmúlt hat évben, amióta a szövetségben dolgozom, 2022 volt az egyetlen év, amikor ténylegesen a válogatott rendelkezésére álltál. Akkor is azért, mert az MTSZ-szel kötött nyolcmillió forintos támogatási szerződésed erre kötelezett - a BJKK-szereplésért kapott pénzdíjon felül. Ezenkívül 2021-2022-ben 11 millió forint pénzügyi támogatást is kaptál az MTSZ-től, más profi játékosokhoz hasonlóan” – fejtette ki.

Udvardy felvetette, hogy amikor Antalyában ismeretlenek megfenyegették őt márciusban, akkor a magyar szövetség még az e-mailjeire sem válaszolt. Válaszában Sávolt Attila azt írta:

„Ezt a kijelentésedet végképp nem értem. Példaként csatolom azt a levelet, amit az ominózus, rendkívül sajnálatos esemény kapcsán neked írtam és amire Te nagyon kedvesen válaszoltál is. Szintén csatolom az MTSZ akkori közleményét, ráadásul azokban a napokban az MTSZ főtitkára volt a folyamatos kapocs Gyurta Dániel, a Külügyminisztérium Sportdiplomáciai Főosztályának vezetője és a szüleid között az eset kapcsán.”

A szakmai igazgató azzal zárta a posztot: bízik benne, hogy a jövőben tisztázni tudják, ha ez a helyzet nézeteltérést okozott az MTSZ és Udvardy között, és kölcsönös bizalommal tudnak majd együtt dolgozni a magyar teniszért.

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