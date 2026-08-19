Paul Pogba egy szezon után távozott a Monacótól

A világbajnok középpályás doppingvétség miatt több mint két évet kihagyott, még 2023-ban az olasz Juventus futballistájaként bukott meg egy ellenőrzésen, büntetése letöltését követően tavaly szerződött a hercegségi klubhoz.

Pogba a Monaco színeiben mindössze hat tétmérkőzésen lépett pályára, egyetlen alkalommal volt kezdő.

A guineai származású középpályás 2016-ban akkor világrekordnak számító 105 millió euróért igazolt vissza a Juventustól a Manchester Unitedhez. Két évvel később úgy lett világbajnok, hogy a döntőben gólt szerzett Horvátország ellen.