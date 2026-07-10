Hrutka János tippjei: nagy meglepetés lenne Svájc, Belgium vagy Norvégia továbbjutása

Spanyolország Belgiummal találkozik a labdarúgó-vb negyeddöntői során. A spanyolokkal kapcsolatban Hrutka János 24-szeres válogatott, német és magyar bajnok labdarúgó arra hívta fel a figyelmet, hogy egy végeláthatatlan veretlenségi sorozatot építgetnek tovább, és ezen a vb-n még gólt sem kaptak.

„Átlagosan 8 labdaérintésük van az ellenfeleknek a 16-osukon belül mérkőzésenként. Ez egy borzalmasan alacsony szám. Azt szokták mondani a futballban, hogy 20 fölött már kezd jó lenni, de az igazán jó és támadó csapatok azok 40-50 fölötti labdaérintést mutatnak fel mérkőzésenként az ellenfél 16-osán belül” – fordította a számok nyelvére, milyen nehéz egyáltalán a spanyol kapu közelébe kerülni.

Kiemelte még a spanyol keret „mélységét”, amely alapján szintén nagyon meglepné, ha Belgium tovább tudna jutni ebből a párharcból.

A Brazíliát kiejtő Norvégia Angliával csap össze. A brit együttes olykor hullámzó teljesítményt nyújtott, de nagyon meggyőző meccseik is voltak az angoloknak, a norvégok pedig eddig hozzák azt, amit csak a közvélemény várhat tőlük, lendületes meglepetéscsapatként menetelnek.

A párharccal kapcsolatban Hrutka János elmondta, mindkét válogatottban van egy olyan vezér, aki a legnehezebb pillanatokban is döntésre tudja vinni a találkozókat, a saját nemzete felé tudja billenteni a mérleg nyelvét.

Figyelmeztetett arra is: Norvégia még csak egyszer kapott ki a vb-n, négyszer győzött, a vereséget pedig egy franciák elleni, tét nélküli találkozón szenvedték el, a tartalékcsapat játszott ráadásul. Még azt is felidézte, hogy a vb-selejtezők során Olaszországot oda-vissza verték, ezért Anglia is komolyan kell, hogy vegye Norvégiát.

Argentína Svájccal találkozik; Hrutka János pedig nem ment el szó nélkül amellett, hogy a világbajnok mennyire izzadt a Zöld-foki Köztársaság, majd Egyiptom ellen is, utóbbi meccsen negyed órával a vége előtt még 2-0-s hátrányban voltak Lionel Messiék, innen fordítottak még a rendes játékidőben.

Ugyanakkor szerinte Lionel Scaloni vezérlete alatt, vagyis 2018 óta – ugyanazóta, hogy Marco Rossi a magyar válogatott élén áll – Argentína végre elkezdett trófeákat nyerni, két Copa America és egy világbajnoki serleg is a vitrinben van, természetesen a ma már 39 éves Lionel Messinek is köszönhetően. Arról már nem is beszélve, hogy Argentína veretlenségi sorozata is felhízott egy tucatnyi meccsre, és bár bárkitől képesek gólt, gólokat kapni, a kispadról beszálló játékosok azonnal képesek lendíteni az események menetén.

Svájcról rögzítette: játszott eddig 5 vb-meccset, de egyik ellenfele sem volt igazán erős (Katar, Bosznia, Kanada, Algéria, Kolumbia), úgyhogy Argentína igazi értékmérő lesz. Hrutka János szerint ha Argentína úgy játszik, ahogy tud, és meg is tudja mutatni már a mérkőzés elejétől, hogy milyen minőséget képvisel, nem lesz esélye Svájcnak. Ellenkező esetben viszont bebizonyosodhat akár az is, hogy Argentína nem tud minden meccsen 2 gólos hátrányból fordítani.

A cikk Szabó Gergő interjúja alapján készült.