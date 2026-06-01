ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.54
usd:
304.35
bux:
134896.73
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Õry Péter, a felvidéki Szövetség párt elnökségi tagja, a Pro Civis Polgári Társulás elnöke beszél a Martosi Szabadegyetem Jelentés a hõsök földjérõl címû fórumán a felvidéki Martoson 2023. július 7-én.
Nyitókép: MTI/Krizsan Csaba

Lemondott a felvidéki magyar politika egyik meghatározó szereplője

Infostart / MTI

Lemondott a felvidéki magyar pártban betöltött minden tisztségéről Őry Péter, a Magyar Szövetség országos alelnöke - erről a közösségi médiaprofilján hétfőn közzétett rövid bejelentésében tájékoztatott a politikus.

Őry Péter, aki már évtizedek óta a felvidéki magyar politizálás egyik ismert arca, és a magyar párt egyik meghatározó alakja, közölte: továbbra is a Magyar Szövetség tagja marad.

A politikus a ma7.sk felvidéki magyar hírportálnak nyilatkozva döntésével kapcsolatban azt mondta: a pártban nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások, amiről az őszi helyhatósági választások előtt a Nagyszombat megyében tartott jelöltállítás is tanúskodik. Megjegyezte: a párt tagja marad, a kialakult helyzetben az országos tisztségeiről történt lemondása a politikai kultúra része.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Lemondott a felvidéki magyar politika egyik meghatározó szereplője

szlovákia

lemondás

felvidék

őry péter

magyar szövetség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”
napirend előtt

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”
Magyar Péter szerint az emberek arról döntöttek, hogy hátat fordítanak annak a korszaknak, amikor az ellensúlyok és a fékek nem töltik be a szerepüket, méghozzá pártutasításra. Hosszan beszélt az uniós pénzek hazahozataláról és Sulyok Tamás sorsáról is.
 

„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter elment a Magyar Nemzeti Bankba

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

A köztársasági elnök többek között politikai zsákmányszerzésről írt.
 

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Medián: a magyarok kétharmada támogatja az azonos neműek házasságát

Medián: a magyarok kétharmada támogatja az azonos neműek házasságát

A Medián legfrissebb közvélemény-kutatási adatai szerint a magyarok több mint fele visszavonná az elmúlt években elfogadott, az LMBTQ-emberek jogait korlátozó törvényeket. Ezzel párhuzamosan történelmi csúcsra, kétharmad fölé nőtt az azonos nemű párok házasságának és gyermekvállalásának támogatottsága.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyben a világ olajellátása: aknákat telepítettek a legfontosabb útvonalra, Donald Trump sorsdöntő lépésre készül

Veszélyben a világ olajellátása: aknákat telepítettek a legfontosabb útvonalra, Donald Trump sorsdöntő lépésre készül

Hétfőn több mint három százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán kölcsönös csapásokat mért egymásra.

BBC
Business Sport Travel Science
US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 10:36
Armageddon – Tűzijátékgyár robbant Máltán
2026. június 1. 09:28
Sting megfejtette a férfikrízis okát
×
×