Lemondott a felvidéki magyar politika egyik meghatározó szereplője

Őry Péter, aki már évtizedek óta a felvidéki magyar politizálás egyik ismert arca, és a magyar párt egyik meghatározó alakja, közölte: továbbra is a Magyar Szövetség tagja marad.

A politikus a ma7.sk felvidéki magyar hírportálnak nyilatkozva döntésével kapcsolatban azt mondta: a pártban nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások, amiről az őszi helyhatósági választások előtt a Nagyszombat megyében tartott jelöltállítás is tanúskodik. Megjegyezte: a párt tagja marad, a kialakult helyzetben az országos tisztségeiről történt lemondása a politikai kultúra része.