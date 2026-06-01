Ismét a Tesla diktálja a tempót az e-autók piacán

A globális piac 13 százaléka esett a Teslára az idei első három hónapban, meghaladta a kínai BYD Auto 11 százalékos és az ugyancsak kínai Geely 10 százalékos részesedését.

A BYD 2024 utolsó negyedéve óta folyamatosan előzte a Teslát, így a tavalyi negyedik negyedévben a BYD piaci részesedése még 15 százalék, a Tesláé 10 százalék volt. Az idei első negyedévben a BYD eladásai 25 százalékkal, a Geely eladásai 4 százalékkal csökkentek.

A Counterpoint szerint az akkumulátoros járművek (BEV) teljes eladása 5 százalékkal nőtt az első negyedévben éves összevetésben, miközben a tölthető, plug-in hibrid (PHEV) autók eladása 5 százalékkal zsugorodott.

A piackutató szerint az idei első negyedévben a legkelendőbb modellek Tesla Model Y, a Geely Galaxy Xingyuan és a Tesla Model 3 voltak.