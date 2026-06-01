Távozott a Batthyány-Strattmann László Alapítvány szakmai igazgatója is

Az áprilisi kettő után most újabb tag távozott a Batthyány-Strattmann László Alapítványt vezető kuratóriumból, méghozzá Pozsgay Csilla szakmai igazgató.

Mint a Népszava összeállításából kiderül, ez az alapítvány olyan készítmények – sokszor drága, potenciálisan életmentő gyógyszerek – támogatásáról dönt, melyek még nem részesülnek társadalombiztosítási támogatásban, ezért az orvosnak és a betegnek méltányossági kérelmet kell benyújtania. A szervezet hónapok óta súlyos működési és személyi problémákkal küzd, a korábban már távozó kurátorok után most a döntés-előkészítést irányító Pozsgay Csilla távozása nehezíti még a helyzetet, betegsége miatt nem folytatja a munkát.

Hegedűs Zsolt tárcavezető jelezte, december 31-ig marad ez az alapítványi forma és működés, mégsem biztos, hogy ez lehetséges. A fő probléma a döntések elhúzódása és a transzparencia hiánya. A szervezet szerint a kuratórium heti 250-300 kérelmet bírál el, ám nyilvános teljesítménymérő rendszert nem alkalmaznak, így nem tudni, hány kérelem marad függőben, és mennyi idő alatt döntenek.

A lap úgy tudja, feltorlódtak a kérelmek, hiányos a döntés-előkészítés informatikai háttere is.

A Tisza-kormány már április végén „rátekintett” az alapítványra, arra jutva, hogy jó nemzetközi példákat alapul véve kell átalakítani az alapítványokat általánosságban.