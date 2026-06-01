Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés közlekedési és beruházási bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nagy átalakításról tett bejelentést Vitézy Dávid a Mátra térségében

Új, a vasúttal összehangolt Volán-menetrend lép életbe június 20-tól a Mátra térségében sűrűbb járatokkal, jobb csatlakozásokkal és több közvetlen kapcsolattal – jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint egy új szemléletű hálózatot építenek ki, amely egységes rendszerben gondolkodik a térség közlekedéséről, és jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat hoz létre a Budapest–Gyöngyös InterRégió vonatok és a térség buszjáratai között.

Hozzátette; Heves és Nógrád vasmegyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Gyorsabb és kiszámíthatóbb lesz az utazás Eger, Salgótarján, Gyöngyös, Pétervására és Pásztó között.

Salgótarján és Eger között kétóránként két külön útvonalon is közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett új buszforduló épül ki, így könnyebb lesz az átszállás a budapesti InterRégió vonatok és a Mátrába tartó buszok között – ismertette Vitézy Dávid.

Elmondta, Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre, szinte minden órában érkezik busz. A térség turisztikai célpontjai sokkal könnyebben elérhetők lesznek több közvetlen járattal, jobb vasúti csatlakozásokkal és sűrűbb hétvégi közlekedéssel.

Kiemelte, az új menetrend segíti a munkába járást, jobban igazodik a műszakváltásokhoz és gyorsabb kapcsolatot biztosít a térség ipari parkjai felé, valamint több településen új esti járatok, hétvégi indulások és csúcsidős sűrítések jelennek meg.

A közlekedési és beruházási miniszter leszögezte, több pénzt fordítanak a közösségi közlekedésre, de az átalakítás része a szemléletváltás is, az egész menetrendi rendszert is újragondolják egy frissebb, utasbarát szemlélet alapján.

A kormányfő szerint Sulyok Tamás minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, több a feladata annál, mint hogy törvényeket írjon alá, kitüntetéseket adjon át, protokolleseményeken vegyen részt. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, egy hónapot vesz igénybe Sulyok Tamás elmozdítása, de igyekezni fognak. „Minden báb elmozdításáról szó lesz." A Tisza frakciója akár már hétfőn döntést hozhat arról is, hogy milyen módon válasszák meg Sulyok Tamás utódát.
 

Demokratikus országokban az elszámoltatás általában kirakatperek keretében zajlik, és a kezdeményezők leginkább a demokrácia erősségét próbálják ezzel bizonyítani – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. Csepeli Réka szerint bizonyos esetekben tisztítótűzre van szükség ahhoz, hogy el lehessen kezdeni építeni egy új, tisztább rendszert.
 

Javult a gázellátás biztonsága Délkelet- és Kelet-Európában, miután több ország is előrelépett az uniós szabályokhoz igazodó gáztárolási előírások végrehajtásában – derül ki az Energiaközösség Titkárságának (Energy Community Secretariat) friss jelentéséből, amelyről a Montel számolt be.

Nyilvánossá váltak több hazai híresség pénzügyi beszámolója.

Iran and the US say they have carried out fresh attacks around the Strait of Hormuz, the third known escalation in a week.

