Sting megfejtette a férfikrízis okát

A világhírű zenész abból az alkalomból adott interjút, hogy a hajógyárak utolsó napjairól szóló, The Last Ship (Az utolsó hajó) című musicalje idén ősszel a londoni West Endre érkezik. Sting kifejtette: az ipari kapacitások leépítése (deindusztrializáció) miatt elveszett az emberek fizikai produktivitása. Úgy vélte, a mai férfiak ritkán használják a kezüket és a fizikai erejüket, a társadalmi feszültségek pedig abból is fakadhatnak, hogy ez a férfierő és energia elveszítette a korábbi irányát – olvasható a 444.hu-n.

A darab – amelynek Sting a zeneszerzője, és a szeptemberi előadásokon szereplőként is színpadra lép – az 1970-es és 1980-as évek észak-angliai hajógyárainak bezárását, valamint az ott dolgozók identitásválságát mutatja be. A zenész éles kritikával illette az akkori brit kormányzatot, amely szerinte Margaret Thatcher miniszterelnöksége alatt a szolgáltató szektorért cserébe feláldozta a bányákban, acélvárosokban és hajógyárakban felhalmozott szaktudást.

Sting ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a darab nem romantizálja a nehézipart,

amely a mérgező anyagok és a gyakori balesetek miatt rendkívül veszélyes és brutális volt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nosztalgiája a korszakot jellemző erős közösségi szellemnek és annak a polgári büszkeségnek szól, amelyet a kézzelfogható alkotás, a nehéz munka elvégzése adott az embereknek. A The Last Ship a korábbi, vegyes fogadtatású Broadway-bemutatója óta átdolgozott szövegkönyvvel tér vissza a brit színpadokra.