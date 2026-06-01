ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.9
usd:
303.5
bux:
135080.18
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Sting megfejtette a férfikrízis okát

Infostart

fizikai és kétkezi munka háttérbe szorulása, valamint a gyárak bezárása is hozzájárulhat a modern férfiak identitásválságához és a társadalomban tapasztalható toxikus viselkedési mintákhoz – nyilatkozta Sting a The Guardian brit napilapnak.

A világhírű zenész abból az alkalomból adott interjút, hogy a hajógyárak utolsó napjairól szóló, The Last Ship (Az utolsó hajó) című musicalje idén ősszel a londoni West Endre érkezik. Sting kifejtette: az ipari kapacitások leépítése (deindusztrializáció) miatt elveszett az emberek fizikai produktivitása. Úgy vélte, a mai férfiak ritkán használják a kezüket és a fizikai erejüket, a társadalmi feszültségek pedig abból is fakadhatnak, hogy ez a férfierő és energia elveszítette a korábbi irányát – olvasható a 444.hu-n.

A darab – amelynek Sting a zeneszerzője, és a szeptemberi előadásokon szereplőként is színpadra lép – az 1970-es és 1980-as évek észak-angliai hajógyárainak bezárását, valamint az ott dolgozók identitásválságát mutatja be. A zenész éles kritikával illette az akkori brit kormányzatot, amely szerinte Margaret Thatcher miniszterelnöksége alatt a szolgáltató szektorért cserébe feláldozta a bányákban, acélvárosokban és hajógyárakban felhalmozott szaktudást.

Sting ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

a darab nem romantizálja a nehézipart,

amely a mérgező anyagok és a gyakori balesetek miatt rendkívül veszélyes és brutális volt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a nosztalgiája a korszakot jellemző erős közösségi szellemnek és annak a polgári büszkeségnek szól, amelyet a kézzelfogható alkotás, a nehéz munka elvégzése adott az embereknek. A The Last Ship a korábbi, vegyes fogadtatású Broadway-bemutatója óta átdolgozott szövegkönyvvel tér vissza a brit színpadokra.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Sting megfejtette a férfikrízis okát

munka

férfiak

sting

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban, cikkünk frissül
cikkünk frissül

„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban, cikkünk frissül
A kormányfő szerint Sulyok Tamás minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, több a feladata annál, mint hogy törvényeket írjon alá, kitüntetéseket adjon át, protokolleseményeken vegyen részt. Tájékoztató a Várban, tartson velünk!
 

Reggel a Sándor-palotában – Újabb Facebook-párbaj Gulyás Gergely és Magyar Péter között

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította

KDNP: egy kormányváltás nem lehet oka az államfő lemondásának

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Tisztítótűz, kisöprés, kirakatperek, bebörtönzések – példák a rezsimváltás utáni elszámoltatásokra

Demokratikus országokban az elszámoltatás általában kirakatperek keretében zajlik, és a kezdeményezők leginkább a demokrácia erősségét próbálják ezzel bizonyítani – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója. Csepeli Réka szerint bizonyos esetekben tisztítótűzre van szükség ahhoz, hogy el lehessen kezdeni építeni egy új, tisztább rendszert.
VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra emelkedik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

Újra emelkedik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

Többnyire pozitív hangulatban kezdődik június a fontosabb ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai tőzsde történelmi csúcsra ment, az európai részvénypiacokon viszont a bizonytalanság érződik. Az amerikai-iráni konfliktusban nincs előrelépés, Donald Trump azt nyilatkozta, hogy neki nem sietős a megállapodás. Az olajár emelkedik is ma reggel, amiben az is szerepet játszik, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott a Hezbollah elleni libanoni hadműveletek kiterjesztésére, annak ellenére, hogy több mint hat hete tűzszünet van érvényben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Olcsó és népszerű szolgáltatást zúzott be a Magyar Posta: így már többet nem lehet csomagot küldeni, ez sokaknak fog fájni

Olcsó és népszerű szolgáltatást zúzott be a Magyar Posta: így már többet nem lehet csomagot küldeni, ez sokaknak fog fájni

Májustól a Magyar Posta jelentősen megváltoztatta a nemzetközi levélfeladás szabályait.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

Iran and the US say they have carried out fresh attacks around the Strait of Hormuz, the third known escalation in a week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 08:39
Újra megtörtént a baj a dél-koreai üzemben, többen életüket vesztették
2026. május 31. 21:36
Itt az újabb amerikai ajánlat Iránnak
×
×