ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.38
usd:
304.19
bux:
134544.08
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: NÚSZ Zrt.

Nem maradt sok idő rendezni az évi nyolcszáz milliárdot hozó útdíjrendszer ügyét

Infostart

Nehezíti a helyzetet, hogy hamarosan lejárnak a további működéshez szükséges szerződések, és a döntéshozók cserélődése sem segíti elő a hónapok óta zajló tárgyalások előremenetelét.

Lázár János minisztersége idején az állam stratégiai döntést hozott arról, hogy az évente több mint 800 milliárd forintos bevételt termelő útdíjrendszer működtetése ne függjön külső cégektől. Ennek jegyében 2025 decemberében az állam – a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatón (NÚSZ) keresztül – felvásárolt három kulcsszereplőt a rendszerből – írja a Telex. A hivatalosan nem kommunikált, de becslések szerint mintegy 64,5 milliárd forintos ügylet részeként az i-Cell Mobilsoft mellett a Kupon Portfólió és a Setech Flotta is állami tulajdonba került. A pénzügyi lebonyolítás kevéssé volt átlátható: a jegyzett tőke alig nőtt, a befizetett összeg szinte teljes egészében tőketartalékba került.

A rendszer működésének lényege, hogy a teherautók úthasználat-arányos díjat fizetnek, amit az úgynevezett OBU-eszközök által szolgáltatott adatok alapján számolnak ki. Ezeket az adatokat bevallási közreműködők dolgozzák fel, majd a fizetés vagy előre feltöltött egyenlegből történik, vagy utólagosan, egy külön fizetési közreműködőn keresztül. A piacon több bevallási közreműködő működött, viszont az utólagos fizetés gyakorlatilag monopol helyzetben a Kupon kezében volt, amely ezért százalékos jutalékot kapott az útdíjak után.

A Kupon és a Setech működése több szempontból is szokatlan volt – írja a lap. Mindkét cég rendkívül kis létszámmal működött – az Opten adatai szerint együtt mindössze néhány alkalmazottal –, mégis hatalmas pénzforgalmat bonyolítottak. A Kupon például több százmilliárdos forgalmat és milliárdos profitot ért el, míg a Setech egyetlen év alatt ugrásszerűen, több mint tízszeresére növelte bevételét. Ez a növekedés egy, a háttérben megjelenő, nem teljesen átlátható tulajdonosi struktúrájú magántőkealaphoz köthető, amely politikai találgatások tárgyává vált.

Az állam beavatkozása azonban nem hozott azonnali stabilitást. Bár több kulcsszereplőt megszerzett, nem sikerült minden szükséges erőforrást és tudást házon belülre hozni. Különösen problémás volt a térinformatikai rendszerek kérdése, amelyeket korábban egy külső cég, a GLI biztosított. Az állam ezzel a céggel szerződést bontott, ugyanakkor a kieső kompetenciát nem tudta gyorsan pótolni, ami fejlesztések csúszásához vezetett, például egy tervezett bővítés elhalasztásához.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a rendszer működéséhez szükséges egyes szerződések 2026 közepén lejárnak, miközben a kulcsszereplők között még nem született megállapodás az együttműködés folytatásáról. A tárgyalások hónapok óta zajlanak, de eredmény nélkül, ráadásul a kormányzati struktúra változása miatt az állami oldalon is cserélődnek a döntéshozók. Így éppen a kritikus határidő közeledtével nő a bizonytalanság.

Mint írják, mindez azért különösen kockázatos, mert az állam éppen azzal a céllal vásárolta meg a kulcscégeket, hogy biztosabb és függetlenebb működést érjen el. Egy hónap maradt a megegyezésre, de valójában a nagy útdíjreform, az államosítás úgy zajlott le, hogy pillanatokon belül veszélybe kerülhet egy évi 800 milliárd forint állami bevételt jelentő szolgáltatás.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nem maradt sok idő rendezni az évi nyolcszáz milliárdot hozó útdíjrendszer ügyét

költségvetés

bevétel

cég

rendszer

útdíj

útdíjfizetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hogyan kaphat új lendületet a lakáspiac?

Hogyan kaphat új lendületet a lakáspiac?
Az MR Közösségi Lakásalap idén harmadik alkalommal rendezte meg a Lakhatási-szakmai Fórumot, amelynek célja, hogy válaszokat adjon a hazai lakhatási válság egyre égetőbb kérdéseire. Ennek részleteiről Nagy Tamást, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi stabilitási és jegybanki eszköztár igazgatóságának vezetőjét kérdeztük.
„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban

„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban

A kormányfő szerint Sulyok Tamás minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, több a feladata annál, mint hogy törvényeket írjon alá, kitüntetéseket adjon át, protokolleseményeken vegyen részt. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, egy hónapot vesz igénybe Sulyok Tamás elmozdítása, de igyekezni fognak. „Minden báb elmozdításáról szó lesz.” A Tisza frakciója akár már hétfőn döntést hozhat arról is, hogy milyen módon válasszák meg Sulyok Tamás utódát.
 

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

Magyar Péter a közmédia vezetőit is felszólította

KDNP: egy kormányváltás nem lehet oka az államfő lemondásának

Deutsch Tamás már sejti Magyar Péter politikai szándékát

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra emelkedik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

Újra emelkedik az olajár - Mi történik a tőzsdéken?

Többnyire pozitív hangulatban kezdődik június a fontosabb ázsiai tőzsdéken, a dél-koreai tőzsde történelmi csúcsra ment, az európai részvénypiacokon viszont a bizonytalanság érződik. Az amerikai-iráni konfliktusban nincs előrelépés, Donald Trump azt nyilatkozta, hogy neki nem sietős a megállapodás. Az olajár emelkedik is ma reggel, amiben az is szerepet játszik, hogy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök utasítást adott a Hezbollah elleni libanoni hadműveletek kiterjesztésére, annak ellenére, hogy több mint hat hete tűzszünet van érvényben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmasat kaszált Jákob Zoli: busás osztalék ütötte a magyar körömkirály markát

Hatalmasat kaszált Jákob Zoli: busás osztalék ütötte a magyar körömkirály markát

Továbbra is rendkívül nyereségesen működnek Jákob Zoltán érdekeltségei.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 11:48
Távozott a Batthyány-Strattmann László Alapítvány szakmai igazgatója is
2026. június 1. 11:24
Hétköznap is látogatható lesz a Karmelita és a kabinetiroda
×
×