ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.54
usd:
304.35
bux:
134896.73
2026. június 1. hétfő Tünde
24 óra BL-döntő Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyarország térképe egy Közép-Európa térképen.
Nyitókép: Pixabay

Egy, a magyarokra talán nem igazán jellemző mutató ugrott évtizedes csúcsra április óta

Infostart

Az elmúlt évtizedben a magyar társadalom túlnyomó többsége alapvetően borúlátó volt, nem igazán tekintett pozitívan a jövőre. Ám az Ipsos felmérése szerint ez most alaposan megváltozott.

Évtizedes csúcsra ugrott Magyarországon az optimizmus az Ipsos 30 országot érintő felmérése szerint – írja az atv.hu.

2016 májusa óta ugyanis a lakosság 75 és 85 százaléka között volt azoknak az aránya, akik pesszimistán gondolkodtak az országról. Az idén májusban rögzített adatok alapján azonban már csak 38 százaléka vélekedik így.

A kutatás nemzetközi összehasonlításra is kitér. Lengyelországban például tavaly óta nem történt változás, Németországban pedig 27 százalékról 14 százalékra csökkent az optimisták aránya. Tavaly még Magyarország mindkét országnál pesszimistább volt.

Azonban a szakértő hangsúlyozta: a most tapasztalható derűlátás nem tart örökké. Sik Endre szociológus úgy fogalmazott: „Ha a jó kimenetet képzeljük el, akkor az az, hogy lenyugszanak ezek az örömünneplések és átmennek derűs hétköznapokba, ahol lehetőleg sokaknak, nyilván mindenkinek, aki győztesnek érzi magát, de még azon túl is, úgy tűnik, hogy az élet jó mederben folyik, ígéretes jövő vár rájuk és éppen ezért jó magyarnak lenni és jó itthon magyarnak lenni.”

A másik lehetőség pedig, hogy az örömmámort követően újra felszínre törnek a már korában diagnosztizált problémák. Erre egyébként maga a kutatás is kitért és a felmérésből kiderült, két terület van, ami sokakat aggaszt. Ebből az egyik a korrupció, amit a válaszadók 52 százaléka jelölt meg problémaként.

A másik problémás terület az egészségügy, ez a válaszadók 67 százalékának jelent problémát. Rékassy Balázs szerint a kórházak állapotát, a szektor alulfinanszírozottságát és a felborult betegutakat egyik pillanatról a másikra nem lehet megváltoztatni. Szerinte ezeknek adhat új esélyt a választási eredmény. Mint mondta, nagyon fontos, hogy az új egészségügyi miniszter ambiciózus és motivált, és nem csak azt tűzte ki feladatul, hogy több legyen a pénz, hanem hogy megszüntesse az egészségügyet sújtó válságot.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Egy, a magyarokra talán nem igazán jellemző mutató ugrott évtizedes csúcsra április óta

magyarország

felmérés

ipsos

szociológia

optimizmus

hangulatindex

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”
napirend előtt

Magyar Péter: „hazahozzuk, hazahoztuk a magyar emberek pénzét”
Magyar Péter szerint az emberek arról döntöttek, hogy hátat fordítanak annak a korszaknak, amikor az ellensúlyok és a fékek nem töltik be a szerepüket, méghozzá pártutasításra. Hosszan beszélt az uniós pénzek hazahozataláról és Sulyok Tamás sorsáról is.
 

„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására

Magyar Péter elment a Magyar Nemzeti Bankba

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra

A köztársasági elnök többek között politikai zsákmányszerzésről írt.
 

Sulyok Tamás elutasította Magyar Péter felszólítását, nem mond le

„Diktatúrában szokás” – így reagált a Fidesz Magyar Péter bejelentésére

Gulyás Gergely szerint veszélyes útra tévedhet az új kormánytöbbség

„Alaptörvény-módosítással mozdítjuk el Sulyok Tamást” – Magyar Péter a Várban

VIDEÓ
Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.01. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Medián: a magyarok kétharmada támogatja az azonos neműek házasságát

Medián: a magyarok kétharmada támogatja az azonos neműek házasságát

A Medián legfrissebb közvélemény-kutatási adatai szerint a magyarok több mint fele visszavonná az elmúlt években elfogadott, az LMBTQ-emberek jogait korlátozó törvényeket. Ezzel párhuzamosan történelmi csúcsra, kétharmad fölé nőtt az azonos nemű párok házasságának és gyermekvállalásának támogatottsága.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyben a világ olajellátása: aknákat telepítettek a legfontosabb útvonalra, Donald Trump sorsdöntő lépésre készül

Veszélyben a világ olajellátása: aknákat telepítettek a legfontosabb útvonalra, Donald Trump sorsdöntő lépésre készül

Hétfőn több mint három százalékkal emelkedtek az olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán kölcsönös csapásokat mért egymásra.

BBC
Business Sport Travel Science
US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

US says it struck Iranian radar sites as Kuwait reports missile and drone attacks

Iran and the US say they have carried out fresh strikes around the Strait of Hormuz, with Kuwait condemning "repeated" Iranian attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 1. 14:01
„Alkotmányos válság felé tartunk” – ellenzéki reakciók Magyar Péter felszólalására
2026. június 1. 13:45
Sulyok Tamás reagált az elmozdítására kilátásba helyezett Alaptörvény-módosításra
×
×