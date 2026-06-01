Egy, a magyarokra talán nem igazán jellemző mutató ugrott évtizedes csúcsra április óta

Évtizedes csúcsra ugrott Magyarországon az optimizmus az Ipsos 30 országot érintő felmérése szerint – írja az atv.hu.

2016 májusa óta ugyanis a lakosság 75 és 85 százaléka között volt azoknak az aránya, akik pesszimistán gondolkodtak az országról. Az idén májusban rögzített adatok alapján azonban már csak 38 százaléka vélekedik így.

A kutatás nemzetközi összehasonlításra is kitér. Lengyelországban például tavaly óta nem történt változás, Németországban pedig 27 százalékról 14 százalékra csökkent az optimisták aránya. Tavaly még Magyarország mindkét országnál pesszimistább volt.

Azonban a szakértő hangsúlyozta: a most tapasztalható derűlátás nem tart örökké. Sik Endre szociológus úgy fogalmazott: „Ha a jó kimenetet képzeljük el, akkor az az, hogy lenyugszanak ezek az örömünneplések és átmennek derűs hétköznapokba, ahol lehetőleg sokaknak, nyilván mindenkinek, aki győztesnek érzi magát, de még azon túl is, úgy tűnik, hogy az élet jó mederben folyik, ígéretes jövő vár rájuk és éppen ezért jó magyarnak lenni és jó itthon magyarnak lenni.”

A másik lehetőség pedig, hogy az örömmámort követően újra felszínre törnek a már korában diagnosztizált problémák. Erre egyébként maga a kutatás is kitért és a felmérésből kiderült, két terület van, ami sokakat aggaszt. Ebből az egyik a korrupció, amit a válaszadók 52 százaléka jelölt meg problémaként.

A másik problémás terület az egészségügy, ez a válaszadók 67 százalékának jelent problémát. Rékassy Balázs szerint a kórházak állapotát, a szektor alulfinanszírozottságát és a felborult betegutakat egyik pillanatról a másikra nem lehet megváltoztatni. Szerinte ezeknek adhat új esélyt a választási eredmény. Mint mondta, nagyon fontos, hogy az új egészségügyi miniszter ambiciózus és motivált, és nem csak azt tűzte ki feladatul, hogy több legyen a pénz, hanem hogy megszüntesse az egészségügyet sújtó válságot.