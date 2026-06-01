Úgy tudni, kipucolja az MLSZ a magyarszabályt, és pórul jár a Ferencváros is

Az nso.hu úgy tudja, az MLSZ tárgyalt a magyarszabályról a 2026/2027-es szezonra, az új feltételek értelmében pedig többek között a ferencvárosi Mariano Gómez, Corbu Marius páros sem számít majd hazai játékosnak.

A portál szerint a labdarúgó-szövetség pénteken jelezte a kluboknak a szabálytisztítást. Az egyik, több klubot is érintő változtatás az lesz, hogy

az számít majd hazai labdarúgónak, aki az adott mérkőzés időpontjában az érvényes FIFA-szabályozás szerint játszhat a magyar felnőtt válogatottban.

Ismert, korábban aligha véletlenül magyarították meg a jobbhátvéd Mariano Gómezt (FTC), akinek a regnáló világbajnok argentin válogatottban játszani nem volna sok esélye. A módosuló szabály esetén viszont hiába kapott májusban magyar állampolgárságot, nincsenek magyar felmenői, nem futballozott 5 évet Magyarországon, csak fél évnél is kevesebbet.

Corbu Marius (szintln FTC) helyzete hasonló, de a győri Miljan Krpicsé is; ők is magyarok már, de a FIFA-szabályok szerint a válogatottban nem léphetnek pályára még.

Változnak egy másik szabály is még, a fiatalszabálynak azok a játékosok felelnek meg, akik számításba vehetők a válogatottban és U21-es korúak a 2026–2027-es idényben, tehát aki 2006. január 1-jén vagy azt követően születtek.

A fiatalszabály betartásáért plusz pénz jár az MLSZ-től, 33 forduló alatt 450x33 fiataljátékpercet kell gyűjtenie egy klubnak, legalábbis így tudja az nso.hu.

Az ösztönzési összeg megszerzéséhez a hazai futballisták játékperceinek száma egyébként nem lehet alacsonyabb 360 percnél, és egy bajnokin 540 percnél több sem számolható el, míg a fiatalpercek száma nem lehet alacsonyabb 45 percnél, illetve nem vehető figyelembe 180 percnél több.

A tavalyi évben a csapatok kétharmada teljesítette a régi fiatalszabályt, amely úgy mósodulna, hogy ne lehessen „megfelezni” egy idényt teljesülő és nem teljesülő félévre.