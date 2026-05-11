ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.69
usd:
301.7
bux:
0
2026. május 11. hétfő Ferenc
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
BARCELONA, SPAIN - MAY 10: Players of FC Barcelona throw head coach Hansi Flick into the air in the pitch during the LaLiga title celebrations following the match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou on May 10, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images)
Nyitókép: Quality Sport Images

Tragédia történt Hansi Flickkel pár órával a sorsdöntő el Clásico előtt

Infostart / MTI

Büszke játékosaira Hansi Flick, a spanyol labdarúgó bajnoki címét megvédő FC Barcelona vezetőedzője, aki felejthetetlen estéről beszélt az után, hogy csapata hazai pályán 2-0-ra legyőzte a Real Madridot és ezzel bebiztosította elsőségét.

„Nagyon büszke vagyok a csapatra. Soha nem felejtem el ezt az estét. A csapat a legfontosabb, az, ahogy a futballisták együtt, egymásért játszanak. Hihetetlen volt a hangulat a stadionban. Képzeljék el, milyen lesz akkor, ha majd negyvenezerrel több néző lesz a lelátón” – utalt arra a vasárnap esti találkozó után, hogy a Camp Nou felújítását követően több mint százezer szurkoló buzdíthatja őket.

A meghatottan nyilatkozó német tréner köszönetet mondott a játékosainak és a csapat vezetőinek a támogatásért, amelyet neki nyújtottak pár órával apja halála után.

„El kell mondanom, mi történt reggel. Anyám hívott, hogy apám meghalt. Azon gondolkodtam, hogy elhallgassam-e a játékosaim elől, vagy inkább elmondjam nekik.

Itt, mi egy családot alkotunk, úgy döntöttem tehát, hogy elmondom. Hihetetlen volt a reakciójuk, soha nem fogom elfelejteni azokat a pillanatokat, nagyon köszönöm a támogatásukat” – fogalmazott Flick.

A 61 éves vezetőedző, akinek a meghosszabbított szerződése 2028-ig szól, szeretne még nagyobb sikert elérni a Barcelonával, amely tavaly az elődöntőben, idén pedig a negyeddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától.

„Nagyra értékelem, hogy ezért a fantasztikus klubért dolgozhatok, hogy ebben a városban élhetek, ahol az emberek kedvesek velünk. Az az érzésem, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő helyen vagyok. Mi mindannyian folytatni szeretnénk, még többet nyújtani, még magasabb szintre jutni. Itt, Barcelonában mindenki Bajnokok Ligája-győzelemre vágyik. A következő idényben újra megpróbáljuk, remélem, sikerrel járunk” – tette hozzá.

Flick beszélt arról is, hogy az álmok megvalósításához le kell győzniük önmagukat.

„Erre kell törekednünk a következő szezonban, miközben megőrizzük a mostani hozzáállásunkat, mentalitásunkat” – szögezte le.

A La Liga történetében először fordult elő, hogy a Barcelona a Real Madrid elleni mérkőzésen biztosította be a bajnoki címét.

A katalán együttes – amely 29. bajnoki címét szerezte meg –előnye három körrel az idény vége előtt tizennégy pontra nőtt.

Kezdőlap    Sport    Tragédia történt Hansi Flickkel pár órával a sorsdöntő el Clásico előtt

barcelona

real madrid

hansi flick

el clásico

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Molnár Judit: hosszú idő után ismét megjelentek a last minute utak

Az elmúlt években, évtizedekben koncentrálódott a magyar utazási piac, csökkent az utazásszervező és értékesítő cégek száma. Legutoljára a Covid-járvány tizedelte meg ezeket a vállalkozásokat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Molnár Judit hozzátette: hosszú idő után visszatértek a last minute utak.
 

Dubaj, az átszállásos utak és a háború – hogyan utazzunk ügyesen? A MUISZ elnöke válaszol

Munkába kezd az új, Tisza-többségű Országgyűlés: hétfőn és kedden sűrű napok jönnek, itt a program

Munkába kezd az új, Tisza-többségű Országgyűlés: hétfőn és kedden sűrű napok jönnek, itt a program

Hétfőn 8 órától megkezdődik a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Az új kormány is feláll kedden: 16 órától az új Országgyűlés plenáris ülést tart, ahol esküt tesznek a miniszterek. Utána beindul a „törvénygyár”: szerdán jogilag véget ér Magyarországon a 2020 óta tartó „veszélyhelyzet”.
 

A Tisza Párt jogi vezetője szerint „lemondani nem gyengeség”

Orbán Viktor: „az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük”

Feljelentette Magyar Pétert Budai Gyula

A parlament „legrégebbi” tagja szerint nem elkezdődött, befejeződött a rendszerváltás

Magyar Péter családi fotóval üzent

„Vállalhatatlan”, „aljas húzás” – áll a balhé a parlamenti kivonulás körül

VIDEÓ
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.11. hétfő, 18:00
Lakatos Júlia a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Morgan Stanley szerint az idővel fut versenyt az olajpiac, hamarosan durván elszállhatnak az árak

A Morgan Stanley szerint az idővel fut versenyt az olajpiac, hamarosan durván elszállhatnak az árak

A Morgan Stanley elemzői szerint az olajpiac "versenyt fut az idővel". Ha a Hormuzi-szoros júniusig zárva marad, az eddig árfékezőként működő tényezők kimerülhetnek, ami az olajárak jelentős emelkedéséhez vezethet - számolt be a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Donald Trump azonnal lesöpörte az asztalról a békefeltételeket: elképesztő drágulás jöhet a kutakon

Donald Trump azonnal lesöpörte az asztalról a békefeltételeket: elképesztő drágulás jöhet a kutakon

A döntés az olajárak hirtelen és meredek emelkedéséhez vezetett404

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump calls Iran response to US proposal to end war 'totally unacceptable'

Trump calls Iran response to US proposal to end war 'totally unacceptable'

Iran is reported to want lifting of the US naval blockade, recognition of Iranian sovereignty over the Strait of Hormuz and compensation for war damage.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 11. 08:10
Varga Barnabás óriási sikert ért el
2026. május 10. 23:11
Közel három évtized után vezetőváltás történt a MJSZ élén
×
×