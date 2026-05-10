Élő: Barcelona–Real Madrid 2–0

FC Barcelona: Joan Garcia - Eric Garcia, Cubarsi, G. Martin, Joao Cancelo - Gavi, Pedri – Fermin, Dani Olmo, Rashford - Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia - Brahim Diaz, Tchouameni, Camavinga, Bellingham - Gonzalo, Vinicius Junior

Fermin López elrohant a bal oldalon, jól is centerezett, de Fran Garcia mentett az utolsó pillanatban Marcus Rashford ellen.

Többet birtokolják a labdát a katalánok.

A 9. percben Ferran Torrest a tizenhatoson kívül buktatta Antonio Rüdiger. A szabadrúgást Marcus Rashford szinte állóhelyből a jobb felső sarokba csavarta, 1–0.

A 18. percben Dani Olmo okos előkészítése után Ferran Torres nevülte a Barcelona előnyét, 2–0.

Az első madridi helyzet: Gonzalo jól vett át egy hátulról felívelt labda, de utána a kapu bal oldala mellé helyezett, Egy perccel később Beelingham beadása után Eric Garcia az utolsó pillanatban mentett Vinícius elől.

A 39. percben Rashford újra ziccerbe került Courtois nagy bravúrral szögletre védett. A szöglet után Dani Olmo helyzetbe került, de a kapu mellé lőtt.

Vége ez első játékrésznek, a Barcelona 45 percre a bajnokavatástól.