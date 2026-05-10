2026. május 10. vasárnap
Gavi, a Barcelona (j) és Szerhij Szidorcsuk, a Dinamo Kijev játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája E csoportjának harmadik fordulójában játszott FC Barcelona - Dinamo Kijev mérkőzésen Barcelonában 2021. október 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Alejandro Garcia

Élő: Barcelona–Real Madrid 2–0

Tartalékos el Clásico! Mindkét oldalon kulcsemberek hiányoznak a kezdő csapatból, a Barcelonábl Yamal, Raphinha és Lewandowski, utóbbi kettő ott ül a kispadon. A Real Madridból Kylian Mbappé és Federico Valverde és Arda Güler. Ha a Barcelona szerez egy pontot a Real Madrid ellen, már biztosan bajnok.

FC Barcelona: Joan Garcia - Eric Garcia, Cubarsi, G. Martin, Joao Cancelo - Gavi, Pedri – Fermin, Dani Olmo, Rashford - Ferran Torres.

Real Madrid: Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia - Brahim Diaz, Tchouameni, Camavinga, Bellingham - Gonzalo, Vinicius Junior

Fermin López elrohant a bal oldalon, jól is centerezett, de Fran Garcia mentett az utolsó pillanatban Marcus Rashford ellen.

Többet birtokolják a labdát a katalánok.

A 9. percben Ferran Torrest a tizenhatoson kívül buktatta Antonio Rüdiger. A szabadrúgást Marcus Rashford szinte állóhelyből a jobb felső sarokba csavarta, 1–0.

A 18. percben Dani Olmo okos előkészítése után Ferran Torres nevülte a Barcelona előnyét, 2–0.

Az első madridi helyzet: Gonzalo jól vett át egy hátulról felívelt labda, de utána a kapu bal oldala mellé helyezett, Egy perccel később Beelingham beadása után Eric Garcia az utolsó pillanatban mentett Vinícius elől.

A 39. percben Rashford újra ziccerbe került Courtois nagy bravúrral szögletre védett. A szöglet után Dani Olmo helyzetbe került, de a kapu mellé lőtt.

Vége ez első játékrésznek, a Barcelona 45 percre a bajnokavatástól.

Orbán Viktor: „az újaknak egy dolgot nagyon világosan meg kell érteniük”

Először szólalt meg a közösségi médiában a leköszönő kormányfő azóta, hogy már nem ő Magyarország miniszterelnöke.
 

Napokon belül kezet ráz a világ két legnagyobb hatalmú vezetője – Kiderült, miről fognak tárgyalni

Az Egyesült Államok és Kína közötti ritkaföldfém-megállapodás továbbra is érvényben van, annak meghosszabbításáról a megfelelő időben döntenek – közölte egy magas rangú amerikai tisztségviselő vasárnap újságírókkal a Reuters tudósítása alapján.

Váratlan nevet dobott be Vlagyimir Putyin: kiderült, ki lehet a kulcsfigura az ukrajnai béke elhozásában

A német hírügynökség érdeklődésére a hivatal azt közölte, a volt német kancellár nem kívánja kommentálni az ügyet.

Iran sends response to US proposals to end war

No details have been released of Iran's response - or the US proposals - designed to bring the war to an end.

