Freiburg-Aston Villa döntő lesz az EL-ben, Crystal Palace-Rayo Vallecano a KL-ben

Az angol Aston Villa és a német SC Freiburg játssza a döntőt a labdarúgó Európa-ligában.

A birminghami csapat 1-0-ra kikapott az ugyancsak angol Nottingham Forest otthonában az elődöntő múlt heti, első meccsén, a hazai visszavágót viszont 4-0-ra megnyerte csütörtökön, így összességében magabiztosan jutott tovább. A Braga az első meccsen 2-1-re legyőzte a Freiburgot, a visszavágón azonban Mario Dorgeles piros lapja miatt már a hetedik percben emberhátrányba került. A házigazda németek az emberelőnyt kihasználva a szünet előtt két góllal vezettek, majd harmadszor is betaláltak, és bár a Braga szépített, nem tudta hosszabbításra menteni a meccset. A Freiburg már a negyeddöntőbe jutással története legjobb eredményét érte el a nemzetközi porondon, hiszen 2023-ban és 2024-ben is a nyolcaddöntő jelentette számára a végállomást a második számú kupasorozatban. Az Aston Villa már az európai klubfutball csúcsán is járt, ugyanis 1982-ben megnyerte a BEK-et és a Szuperkupát, majd 2001-ben az Intertotó Kupát. A döntőt Isztambulban rendezik május 20-án.

Európa-liga, elődöntő, visszavágók:

SC Freiburg (német)-SC Braga (portugál) 3-1 (2-0)

Aston Villa (angol)-Nottingham Forest (angol) 4-0 (1-0)

Az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano egyaránt kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Konferencia-liga fináléjába.

Előbbi 3-1-es idegenbeli sikerét követően hazai pályán 2-1-re verte az ukrán Sahtar Donyecket, míg utóbbi egygólos hazai sikerét lemásolva a francia Racing Strasbourg otthonában is 1-0-ra nyert az elődöntő csütörtöki visszavágóján.

Mindkét csapat története első európai kupafináléjára készülhet, amelyet Lipcsében rendeznek május 27-én.

Konferencia-liga, elődöntő, visszavágók:

Crystal Palace (angol)-Sahtar Donyeck (ukrán) 2-1 (1-1)

Racing Strasbourg (francia)-Rayo Vallecano (spanyol) 0-1 (0-1)