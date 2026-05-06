2026. május 6. szerda Frida, Ivett
Rasovszky Kristóf a férfi 10 kilométeres nyíltvízi úszás versenyében a 2024-es párizsi nyári olimpián a Szajna III. Sándor hídjánál 2024. augusztus 9-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Rasovszky Kristóf a vízben most már nemcsak magával foglalkozik, hanem a fiával is

Infostart / InfoRádió

Felemásan értékelte a szardíniai és az ibizai világkupaversenyen elért 8. helyet Rasovszky Kristóf. Az olimpiai bajnok nyíltvízi úszó az InfoRádióban azonban arról is beszélt, hogy januárban apa lett, így minden más lett az életében.

Mindkét vk-helyezése összességében ad okot örömre is, de nyilván egy olimpiai bajnok többre vágyik két nyolcadik helynél – erről beszélt az InfoRádióban Rasovszky Kristóf olimpiai bajnok nyílt vízi úszó, akinek e téren nem teljes az öröme.

„Egyrészről Ibizán örültünk a nyolcadik helynek, hiszen a március végi egyiptomi világkupaversenyen még úgymond csak a 16. helyen végeztem, habár ott is azért láttuk a pozitívumokat az úszásban. Ibizán pedig egy óriási, 99 fős mamut mezőnyben versenyezve tényleg gyakorlatilag szinte a világ legjobbjai egytől egyig mind ott voltak. Egy nyolcadik hely, azt gondolom, hogy nem rossz eredmény, de nyilván ennél többet szerettünk volna” – részletezte.

A szardíniai nyolcadik hely kontextusa, hogy szintén óriási, 95 fős volt a mezőny egy héttel Ibiza után, de ez a helyezés szerinte kifejezetten jó annak fényében, hogy meg kellett állnia szemüveget igazítani, fél körrel a verseny vége előtt – egy rúgás következtében. Egyébként az egész versenyen a top 3-ban úszott.

A helyezések önmagukban arra jók szerinte, hogy megüzenjék neki: van min javítani.

Rasovszky Kristófnak egyébként sincs mostanában az úszás kizárólagosan a fókuszban, januárban ugyanis megszületett a kisfia, aki „megmozgatta a mindennapokat”.

„Azt gondolom, hogy elég szerencsések vagyunk, és minden a legnagyobb rendben van, én vagyok a legszerencsésebb olyan szempontból, hogy egy csodálatos feleségem van meg egy csodálatos kisfiunk, aki lehetővé teszik azt, hogy a sportba is a lehető legtöbb energiámat bele tudjam tenni, de nyilván igyekszem velük is otthon lenni minél többet, odafigyelve arra, hogy azért kivegyem a részem az otthoni feladatokból. Összességében azt gondolom, hogy tökéletes hangsúlyt tudunk kialakítani a kettő között.”

A bajnok így túl van már az első apás fürdetésen is, de azért a sportban sincs leállás, hisz közeleg az év fő versenye, az Európa-bajnokság, jól kell felépíteni az addig eltelő hónapokat, hogy kipihent is, felkészült is lehessen.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

Benyújtották az Országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését

Közel lehet a megállapodás Iránban, masszív rali van a tőzsdéken

Az iráni helyzet továbbra is jelentősen meghatározza a hangulatot a nemzetközi piacokon, Ázsiában széles körű emelkedést lehetett látni, miután Donald Trump bejelentette, hogy egy időre felfüggesztik a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók kíséretét, miután érdemi előrelépés történt az Iránnal való tárgyalásokban. Nemzetközi sajótforrások is arról számoltak be, hogy közel lehet a megállapodás, ami újabb lökést adott a piacoknak. A deeszkalációra utaló jelek miatt zuhan az olajár, a tőzsdék pedig kilőttek, Európában komoly rali látható, de az USA-ban is emelkedik a részvénypiac.

A legértékesebb kortárs magyar festő művét árverezik el, bőven százmillió felett kelhet el a festmény

A hazai kortárs festészet legértékesebb nemzetközi sztárjai lesznek a Virág Judit Galéria május 19-i aukciójának főszereplői.

US says it has attacked Iranian-flagged ship as Israel launches air strike on Beirut

US Central Command says it disabled the Iranian-flagged oil tanker in the Gulf of Oman as the US continues its blockade of Iranian ports.

