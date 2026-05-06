Rasovszky Kristóf a vízben most már nemcsak magával foglalkozik, hanem a fiával is

Mindkét vk-helyezése összességében ad okot örömre is, de nyilván egy olimpiai bajnok többre vágyik két nyolcadik helynél – erről beszélt az InfoRádióban Rasovszky Kristóf olimpiai bajnok nyílt vízi úszó, akinek e téren nem teljes az öröme.

„Egyrészről Ibizán örültünk a nyolcadik helynek, hiszen a március végi egyiptomi világkupaversenyen még úgymond csak a 16. helyen végeztem, habár ott is azért láttuk a pozitívumokat az úszásban. Ibizán pedig egy óriási, 99 fős mamut mezőnyben versenyezve tényleg gyakorlatilag szinte a világ legjobbjai egytől egyig mind ott voltak. Egy nyolcadik hely, azt gondolom, hogy nem rossz eredmény, de nyilván ennél többet szerettünk volna” – részletezte.

A szardíniai nyolcadik hely kontextusa, hogy szintén óriási, 95 fős volt a mezőny egy héttel Ibiza után, de ez a helyezés szerinte kifejezetten jó annak fényében, hogy meg kellett állnia szemüveget igazítani, fél körrel a verseny vége előtt – egy rúgás következtében. Egyébként az egész versenyen a top 3-ban úszott.

A helyezések önmagukban arra jók szerinte, hogy megüzenjék neki: van min javítani.

Rasovszky Kristófnak egyébként sincs mostanában az úszás kizárólagosan a fókuszban, januárban ugyanis megszületett a kisfia, aki „megmozgatta a mindennapokat”.

„Azt gondolom, hogy elég szerencsések vagyunk, és minden a legnagyobb rendben van, én vagyok a legszerencsésebb olyan szempontból, hogy egy csodálatos feleségem van meg egy csodálatos kisfiunk, aki lehetővé teszik azt, hogy a sportba is a lehető legtöbb energiámat bele tudjam tenni, de nyilván igyekszem velük is otthon lenni minél többet, odafigyelve arra, hogy azért kivegyem a részem az otthoni feladatokból. Összességében azt gondolom, hogy tökéletes hangsúlyt tudunk kialakítani a kettő között.”

A bajnok így túl van már az első apás fürdetésen is, de azért a sportban sincs leállás, hisz közeleg az év fő versenye, az Európa-bajnokság, jól kell felépíteni az addig eltelő hónapokat, hogy kipihent is, felkészült is lehessen.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.