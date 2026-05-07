2026. május 7. csütörtök
A Paris Saint-Germain játékosai, miután 1-1-re végzõdött a labdarúgó Bajnokok Ligája elõdöntõjének Bayern München-Paris Saint-Germain visszavágó mérkõzése a müncheni Allianz Arénában, és a csapat 6-5-ös összesítéssel bejutott a döntõbe 2026. május 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Zavargások Párizsban, 127 embert előállítottak – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Szerdán este zavargások törtek ki Párizsban, miután a címvédő Paris Saint-Germain a Bayern München otthonában elért 1-1-gyel ismét bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe.

A hatóságok közlése szerint összesen 127 embert előállítottak, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket.

A francia média beszámolói szerint a mérkőzés után a szurkolók összegyűltek ünnepelni a Parc des Princes Stadion körül és a Champs-Élysées mentén, noha utóbbin tilos volt a gyülekezés. Néhányan állítólag megpróbáltak feljutni a város autópályájára. A hírek alapján a rendfenntartók több helyen könnygázt vetettek be.

Tavaly, miután a PSG megnyerte a döntőt, súlyos zavargások törtek ki a francia fővárosban: a randalírozók üzleteket fosztottak ki, ablakokat törtek be és autókat gyújtottak fel. Akkor 294 embert állítottak elő.

A BL idei döntőjét május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik. A párizsi csapat ellenfele az Arsenal lesz.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Magyarországi befektetési ingatlanpiaca az első negyedévben - írja regionális elemzésében a Colliers. Lengyelország tovább erősítette piaci pozícióját, míg Csehország és Szlovákia a kiugró 2025-ös teljesítmény után némileg visszaesett. Hazánkban a befektetési volumen az első három hónapban meghaladta a 325 millió eurót, ami az egy évvel korábbi közel kétszerese és 2018 óta a legerősebb évkezdetet mutatja.

Az Arsenal szurkolói komoly logisztikai és pénzügyi kihívással néznek szembe, ha ki szeretnének jutni a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére.

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

