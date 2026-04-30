Ingyenes bejutással vigasztalják a szurkolókat

Az egyesület közösségi oldalának szerdai tájékoztatása azzal kezdődik, hogy a csapat teljesítménye az elmúlt mérkőzéseken elmaradt a várakozásoktól, és nem került a bajnokság legjobb négy együttese közé.

„Az Alba Fehérvár vezetősége ezúton tájékoztatja szurkolóit, hogy a szombaton 17 órától sorra kerülő és az 5-8. helyért zajló Alba Fehérvár-Sopron KC mérkőzést minden szurkolónk ingyenesen tekintheti meg. A rájátszás további hazai mérkőzései is díjmentesen látogathatók lesznek” – olvasható az állásfoglalásban.

A székesfehérváriak pénteken 116–78-ra kikaptak a negyeddöntőben az Atomerőmű vendégeként, így a paksi csapat 3–0-ás összesítéssel jutott a bajnoki elődöntőbe.