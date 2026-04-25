2026. április 25. szombat Márk
A cseh Renata Zakova (fehér) és Özbas Szofi a szófiai cselgáncs Európa-bajnokság női 63 kilogrammos kategóriájának bronzmérkőzésén 2022. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Vaszil Donev

Saját maga által kifejlesztett dobás a magyar dzsúdócsoda titka

Infostart / InfoRádió

Igyekezett kikapcsolni, hogy címvédőként érkezett a tbiliszi dzsúdó Európa-bajnokságra – erről beszélt az InfoRádiónak Özbas Szofi, aki 2025 után ismét aranyérmes lett a kontinensviadalon a 70 kilogrammos súlycsoportban. Most belülről is nagyon magabiztos volt szerinte.

Az Eb-címvédés felé vezető úton két dolgot sikeresen választott szét a 70 kilogrammban újra aranyérmes dzsúdós Özbas Szofi:

  1. Címvédőként esélyes
  2. Mi fogja várni a versenyen.

„Nem vártam magamtól sem címvédést, de az ellenkezőjét sem, hanem csak próbáltam ott lenni, és tényleg nyugodt maradni, mert ebből a nyugalmamból, ahogy a versenyrutinomat meg a -tapasztalatomat kiépítettem és megszereztem, azt vettem észre, hogy ez a legfontosabb, mert utána már bármi következhet, ha nyugodt vagyok” – részletezte.

Nem volt igazán szoros mérkőzése sem, örül is annak, hogy ez kívülről is látszott. De azért ez nem ennyire egyszerű.

„Annak örültem legjobban, ahogy én megéltem belülről ezt a versenyt, illetve a külső visszacsatolás, amit kaptam, most ugyanaz volt. Sokszor van olyan, hogy én másképp élek meg egy-egy küzdelmet, számomra sokkal nehezebb, sokkal küzdelmesebb az az egy-egy meccsem, és kívülről azt látják az emberek, hogy nagyon stabil és magabiztos voltam, de most egyáltalán nem ez történt. Most tényleg az történt, hogy én is azt éreztem, nagyon magabiztos dzsúdót tudtam csinálni, és talán az elődöntő volt az egyetlen olyan küzdelmem, ahol egy kicsikét ki kellett jönnöm a kereteim közül.”

A döntő mindössze mindössze 51 másodpercig tartott kétszeres junior világbajnok ellenfelével szemben, aki nemrég váltott súlykategóriát alulról, kellemetlen, szikár lány, már kapott is ki tőle Özbas Szofi, de a múlt most nem számított.

Egyik kedvenc dobása, a csípődobás, a derekat erősen tudja szorítani, és kifejlesztett egy válldobást is, amit mástól még nem látott; ez egy válldobásra hasonlító dobás, amit az indít be, hogy felcsapnak a nyakára.

„Elég alacsony vagyok, tehát annyira nem nehéz a felsőfogással uralni a hátamat, és tulajdonképpen én ezt a felcsapó kart használom válldobáshoz, ezt behúzom saját magamhoz, és tulajdonképpen mindkét kezemmel az ő felcsapó karjára támaszkodva, lehúzva húzom magam mögé a másikat, és aztán fordítom át saját magamon. Ez egy elég effektív, kellemetlen dobás vagy fogásfelvétel, úgyhogy ezt mondanám, ami kedvencem, meg amit így sikerült speciálisan nekem kifejlesztenem.”

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk" – hangsúlyozta.
 

Magyar Péter felelősségvállalást hiányol Orbán Viktortól

Gulyás Gergely: az új tiszás többség inkább egy „NER-hard”

Semjén Zsolt benyújtotta lemondását a KDNP elnöki tisztségéről – szavaztak

Szabó Olivér Norton: leghamarabb 2050-ben lehet ember a Marson

Leghamarabb 2050-ben léphet ember a Mars felszínére – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szabó Olivér Norton szerint legalább ennyi idő kell, hogy egy ilyen, várhatóan a Holdról indítandó küldetés minden előfeltétele teljesüljön.
 

Szabó Olivér Norton: a Földön kívüli élet szempontjából a közeljövőben a Jupiter holdja lesz a legizgalmasabb, ott fúrni fogunk

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek.

The American president says the US has "all the cards" while Iran's foreign minister says he's "yet to see if the US is truly serious about diplomacy" after earlier attending talks with mediator Pakistan.

2026. április 25. 21:16
A Fradi most nem ünnepelhet úgy, mint a Győr
2026. április 25. 20:46
Helyet cserélt a Puskás és az Újpest
