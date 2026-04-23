Komoly anyagi buktának bizonyult a milánó-cortinai olimpia

A kalkuláció még tart, de úgy néz ki, hatalmas veszteséget termelt az idei téli olimpia és paralimpia. A két esemény szervezéséért és promotálásáért felelős Milano-Cortina Alapítvány 310 millió eurós mínuszban van – ezzel a költségvetés a korábban tervezett 1,4 milliárd euróról 1,7 milliárdra emelkedik – írja a La Notizia cikke nyomán a hvg.hu.

Az olasz lap szerint a hiány tetemesebb része, 230 millió euró a tervezett költségvetés túllépéséből jött össze, a maradék 80 milliót pedig az elmaradt bevételek teszik ki. Igaz, a játékokhoz kapcsolódó ajándéktárgyak eladásait egyelőre még nem összesítették.

A költségeket a leginkább az egyes projektek, így a milánói jégkorongcsarnok építésének csúszása dobta meg jelentősen. Az említett épületet tulajdonképpen csak az utolsó pillanatban sikerült átadni, és ha nem készült volna el, nem tudták volna hol megrendezni a férfiak jégkorongtornáját.

Az adatokat április 9-én, az igazgatótanács legutóbbi ülésén ismertették az érintettekkel, a végleges számokat az év végéig hozzák majd nyilvánosságra.

A hatalmas hiányt csak újrafinanszírozással lehet betömni. A szervezők 100 millió eurót igényeltek a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól (NOB), ám ez még nem érkezett meg. Ezen kívül kérték a játékok lebonyolításában részt vett régiók és önkormányzatok segítségét is. Attól függően, hogy a NOB besegít-e, Venetónak például 28-40 millió eurót kellene előteremtenie, Lombardiának pedig akár több mint 60-at.