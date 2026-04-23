2026. április 23. csütörtök Béla
Tina, a fehér bundájú hermelin, a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia egyik kabalafigurája táncol a nézõk elõtt az alpesisízõk férfi lesiklásának kezdete elõtt a bormiói Stelvio Sícentrumban 2026. február 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Komoly anyagi buktának bizonyult a milánó-cortinai olimpia

A végleges kimutatás ugyan csak decemberben jön majd ki, de az már most látszik, hogy ráfizetős volt a sportesemény.

A kalkuláció még tart, de úgy néz ki, hatalmas veszteséget termelt az idei téli olimpia és paralimpia. A két esemény szervezéséért és promotálásáért felelős Milano-Cortina Alapítvány 310 millió eurós mínuszban van – ezzel a költségvetés a korábban tervezett 1,4 milliárd euróról 1,7 milliárdra emelkedik – írja a La Notizia cikke nyomán a hvg.hu.

Az olasz lap szerint a hiány tetemesebb része, 230 millió euró a tervezett költségvetés túllépéséből jött össze, a maradék 80 milliót pedig az elmaradt bevételek teszik ki. Igaz, a játékokhoz kapcsolódó ajándéktárgyak eladásait egyelőre még nem összesítették.

A költségeket a leginkább az egyes projektek, így a milánói jégkorongcsarnok építésének csúszása dobta meg jelentősen. Az említett épületet tulajdonképpen csak az utolsó pillanatban sikerült átadni, és ha nem készült volna el, nem tudták volna hol megrendezni a férfiak jégkorongtornáját.

Az adatokat április 9-én, az igazgatótanács legutóbbi ülésén ismertették az érintettekkel, a végleges számokat az év végéig hozzák majd nyilvánosságra.

A hatalmas hiányt csak újrafinanszírozással lehet betömni. A szervezők 100 millió eurót igényeltek a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól (NOB), ám ez még nem érkezett meg. Ezen kívül kérték a játékok lebonyolításában részt vett régiók és önkormányzatok segítségét is. Attól függően, hogy a NOB besegít-e, Venetónak például 28-40 millió eurót kellene előteremtenie, Lombardiának pedig akár több mint 60-at.

Ha komolyan gondolja a Tisza-kormány, hogy külpolitikája a térségre koncentrál majd, akkor Lengyelországban lehet azt a szövetségest megtalálni, amellyel a regionális érdekérvényesítésért fel lehet lépni – erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője.
 

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Jelenleg elég nagy a bizonytalanság; eredetileg kedden járt volna le a tűzszünet határideje, amelyet Donald Trump végül meghosszabbított, időt adva a tárgyalásoknak, de az iráni fél egyelőre nem akar újabb egyeztetésen részt venni, vagyis jelenleg nem igazán látni az előrelépést. A hangulatot rontja, hogy az amerikai blokád az iráni kikötők ellen továbbra is érvényben van. Egyelőre bizonytalan a hangulat Európában, a magyar tőzsde egyre nagyobb esésben van, és Amerikában is lefelé vették az irányt az indexek.

Kritikus ponthoz érkezett a hazai fuvarozási szektor, jönnek a külföldi sofőrök Magyarországra.

In a phone interview with the BBC's North America editor, the president discussed next week's visit and his relationship with the UK PM.

