Oliver Kahn köszöni a Liverpoolnak Luis Diaz elengedését

A 29 éves kolumbiai csatár Harry Kane és Michael Olise társaságában Európa legeredményesebb támadótrióját alkotja. A tavaly nyáron 70 millió euróért szerződtetett korábbi Liverpool-játékos főnyeremény a Bayern számára és nagyon hiányzik Arne Slot csapatából.

A Stuttgart elleni, hétvégi 4-2-es győzelem során adott két gólpassza példátlan rekordhoz segítette: ő lett az első játékos, aki ebben a szezonban legalább 13 gólt szerzett (15-nél tart) és 13 gólpasszt adott valamelyik európai topligában.

Másfelől: ő az egyetlen játékos, aki ezt a teljesítményt elérte a Bundesligában, mióta az Opta a 2004–2005-ös szezonban elkezdte a statisztikák rögzítését.

„A Bayernhez igazolásom helyes döntés volt. Boldog vagyok, és minden meccset élvezek. Nagyszerűen érzem magam, jó formában vagyok, és ez azt jelenti, hogy készen állok segíteni a csapatot" - mondta az ESPN-nek.

Legnagyobb terve a Bajnokok Ligája megnyerése. A sorozatban a legutóbbi három mérkőzésén kivétel nélkül szerzett gólt. Így a nyolcaddöntő visszavágóján az Atalanta ellen (4-1), a Bernabéuban (1-2), és a negyeddöntő visszavágóján, ismét a Real Madrid ellen (4-3). Utóbbi gólja a 89. percben továbbjutást ért.

„Azt hiszem, ez a karrierem három legjobb gólja közé tartozik, ha nem a legjobb. Visszatekintve a fontos góljaimat, ez az egyik kedvencem, és a meccset tekintve a legnagyobb jelentőséggel bírt" - ismerte el a Bayern 14-es mezszáma.

Edzője, Vincent Kompany nagyra értékeli a teljesítményét: „Lucho sokat hozzátesz a csapat játékához. Tud cselezni, helyzeteket teremteni és befejezni a támadásokat, de ami különlegessé teszi, az a mentalitása. Sok energiát hoz a csapatba. Csak gratulálni lehet a klubnak egy ilyen játékos leigazolásáért.”

Oliver Kahn a maga részéről még mindig alig hiszi el az érkezését: „Először is meg kell köszönnünk Slotnak és a Liverpool csapatának, hogy lehetővé tették a leigazolását. Amikor a Bayernnek választania kellett Díaz és Gakpo között, nem haboztunk. Jól döntöttünk.

Díaz Európa egyik legjobb balszélsője, és ezt ebben a szezonban is folyamatosan bizonyította annak ellenére, hogy mindössze 29 éves. A cselezésre, a veszélyteremtésre és a gólszerzésre való képessége kivételes volt” – állítja a korábbi kapus, a Bayern München korábbi vezérigazgatója.