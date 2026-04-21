2026. április 21. kedd Konrád
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Luis Diaz, a Liverpool játékosa ünnepel, miután megszerezte csapata első gólját az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 2023. augusztus 13-i Chelsea FC elleni mérkőzésén Londonban.
Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall

Oliver Kahn köszöni a Liverpoolnak Luis Diaz elengedését

A Liverpool támadójátékának visszaesését látva, talán nincs is olyan híve a Vörösöknek, aki ne azt gondolná: nagy hiba volt a múlt nyáron Luís Diaz elengedni.

A 29 éves kolumbiai csatár Harry Kane és Michael Olise társaságában Európa legeredményesebb támadótrióját alkotja. A tavaly nyáron 70 millió euróért szerződtetett korábbi Liverpool-játékos főnyeremény a Bayern számára és nagyon hiányzik Arne Slot csapatából.

A Stuttgart elleni, hétvégi 4-2-es győzelem során adott két gólpassza példátlan rekordhoz segítette: ő lett az első játékos, aki ebben a szezonban legalább 13 gólt szerzett (15-nél tart) és 13 gólpasszt adott valamelyik európai topligában.

Másfelől: ő az egyetlen játékos, aki ezt a teljesítményt elérte a Bundesligában, mióta az Opta a 2004–2005-ös szezonban elkezdte a statisztikák rögzítését.

„A Bayernhez igazolásom helyes döntés volt. Boldog vagyok, és minden meccset élvezek. Nagyszerűen érzem magam, jó formában vagyok, és ez azt jelenti, hogy készen állok segíteni a csapatot" - mondta az ESPN-nek.

Legnagyobb terve a Bajnokok Ligája megnyerése. A sorozatban a legutóbbi három mérkőzésén kivétel nélkül szerzett gólt. Így a nyolcaddöntő visszavágóján az Atalanta ellen (4-1), a Bernabéuban (1-2), és a negyeddöntő visszavágóján, ismét a Real Madrid ellen (4-3). Utóbbi gólja a 89. percben továbbjutást ért.

„Azt hiszem, ez a karrierem három legjobb gólja közé tartozik, ha nem a legjobb. Visszatekintve a fontos góljaimat, ez az egyik kedvencem, és a meccset tekintve a legnagyobb jelentőséggel bírt" - ismerte el a Bayern 14-es mezszáma.

Edzője, Vincent Kompany nagyra értékeli a teljesítményét: „Lucho sokat hozzátesz a csapat játékához. Tud cselezni, helyzeteket teremteni és befejezni a támadásokat, de ami különlegessé teszi, az a mentalitása. Sok energiát hoz a csapatba. Csak gratulálni lehet a klubnak egy ilyen játékos leigazolásáért.”

Oliver Kahn a maga részéről még mindig alig hiszi el az érkezését: „Először is meg kell köszönnünk Slotnak és a Liverpool csapatának, hogy lehetővé tették a leigazolását. Amikor a Bayernnek választania kellett Díaz és Gakpo között, nem haboztunk. Jól döntöttünk.

Díaz Európa egyik legjobb balszélsője, és ezt ebben a szezonban is folyamatosan bizonyította annak ellenére, hogy mindössze 29 éves. A cselezésre, a veszélyteremtésre és a gólszerzésre való képessége kivételes volt” – állítja a korábbi kapus, a Bayern München korábbi vezérigazgatója.

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról

Új Országgyűlés: megvan az egyezség a bizottságokról, sikeres alku várható a veszélyhelyzeti kormányzásról
Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal, miután kedden a Fidesz–KDNP képviseletében részt vett az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyaláson az Országházban. Bujdosó Andrea, a Tisza jövendő frakcióvezetője konstruktívnak nevezte a tárgyalásokat. Novák Előd szerint eldőlt, hogy a képviselők a Szent Korona előtt tesznek majd esküt.
 

Szívszorító helyzetben magyar nyugdíjasok tömegei – A Tisza-kormányra vár a felzárkóztatásuk

Szívszorító helyzetben magyar nyugdíjasok tömegei – A Tisza-kormányra vár a felzárkóztatásuk

Egy év alatt 16 ezer fővel növekedett az öregségi nyugdíjban részesülők száma, az átlagos nyugdíj összege pedig 7,7%-kal, közel 261 ezer forintra emelkedett, de a saját jogú nyugdíjasok közül 937 ezer főnek nem éri el a havi juttatása a 200 ezer forintos küszöböt – olvasható ki a KSH Helyzetkép idei nyugdíjkiadványából. A nyugdíjasok többsége nő, különösen a legidősebb korcsoportokban látható drasztikus eltolódás a nők javára, eközben a nők nyugdíja folyamatosan távolodik a férfiakétól, mostanra a 15%-ot is meghaladja a nemek közti szakadék. Magyarország területi egyenlőtlenségei is erősen kiütköznek a nyugdíjadatokban: a legjómódúbb (Budaörsi) járásban már 312 ezer forint fölött jár az átlagnyugdíj, míg a sereghajtó (Kisteleki) járásban alig éri el a 196 ezer forintot. Mutatjuk, milyen kiinduló helyzetben veszi át a nyugdíjas társadalom ügyeit Magyar Péter – aki rögtön bőkezű pénzosztást helyezett kilátásba az időseknek.

Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet

Kiderült, így írhatja át a Tisza-kormány a lakáspiac szabályait: egy biztos, nem lesz fájdalommentes az átmenet

A következő években így egyszerre jöhet átmeneti bizonytalanság és hosszabb távon egy kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb működés az építőiparban.

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Iran warns it has 'new cards on the battlefield' as Pakistan prepares for possible peace talks

Vice-President JD Vance will travel to Pakistan on Tuesday for talks, US media reports, but Iran's president says "deep mistrust" of the US government remains.

2026. április 21. 08:58
