Magyar, olasz vagy angol? – sport a tévében

Infostart / MTI

Labdarúgás, kerékpár, jégkoron, atlétika és birkózás is szerepel a mai élő kínálatban.

M4 Sport

18.00: Birkózás, Európa-bajnokság, Tirana

20.00: Labdarúgás, NB II, Vasas-BVSC

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.45: Labdarúgás, ifjúsági Bajnokok Ligája, döntő

Sport 2

17.00: Baseball, MLB, Boston Red Sox-Detroit Tigers

19.00: Jégkorong, svéd bajnokság, döntő, 2. mérkőzés

Eurosport 1

11.00: Sznúker, világbajnokság, Sheffield

Eurosport 2

13.35: Kerékpáros, Tour of the Alps, 2. szakasz

15.30: Atlétika, Boston Marathon

Aréna 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lecce-Fiorentina

Match 4

20.45: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-West Ham United

Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza Párt az Országgyűlés elnökének – jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter hétfő reggel. Ezzel a képviselő Kövér Lászlót válthatja a poszton, aki 2010 óta töltötte be a tisztséget.

A Fizz Ligában a Győri ETO FC három ponttal megugrott a Ferencváros elől, míg a Premier League-ben a City egy pontra megközelítette az Arsenalt.

Donald Trump says after the Iranian ship ignored warnings, "our Navy ship stopped them right in their tracks by blowing a hole in the engineroom". The US has released footage of the attack.

